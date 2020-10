Leonardo bierze udział w badaniach planety Mars

Leonardo: ruszają prace nad robotycznymi ramionami dla wspólnej misji NASA i ESA Mars Sample Return.

Firma jest zaangażowana w badania nad instrumentami robotycznymi zarówno dla łazika jak i lądownika wspólnej misji NASA i ESA planowanej na rok 2026.

Koncern Leonardo rozpoczął fazę projektowania ramienia łazika do pobierania próbek (Rover Fetch Sample Arm), które pobierze próbki pozostawione przez łazik Perseverance wystrzelony w lipcu 2020 roku.

Trwają badania nad ramieniem do przenoszenia próbek (Sample Transfer Arm – STA). STA działające na pokładzie lądownika NASA załaduje próbki do kapsuły kosmicznej, która zostanie umieszczona na orbicie Marsa.

Koncern Leonardo jest także zaangażowany w prace nad statkiem mającym sprowadzić kapsułę na ziemię (Earth Return Orbiter).

Firma jest liderem w Europie dzięki opracowywaniu i produkcji robotycznych ramion i wierteł znajdujących się na pokładzie takich misji ESA jak Rosetta, Luna-27 i ExoMars.

Badania Marsa za pomocą robotów stanowią istotę ostatnich międzynarodowych misji kosmicznych. Koncern Leonardo jest zaangażowany w badania nad najnowocześniejszymi systemami robotycznymi, które pomogą w rozwikłaniu tajemnic Czerwonej Planety. Dla celów misji NASA sprowadzenia próbek z Marsa (“Mars Sample Return”) i we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), koncern Leonardo uzyskał kontrakt wraz koncernem Airbus na fazę badań zaawansowanych (Advanced B2) nad ramieniem robotycznym łazika do pobierania próbek ESA (SFR) i uzyskał finansowanie z ESA na prowadzenie badań nad ramieniem do przenoszenia próbek (Sample Transfer Arm – STA) dla lądownika NASA.

Tym samym, dzięki istotnemu wkładowi w działania Włoskiej Agencji Badań Kosmicznych (ISA), koncern Leonardo jest zaangażowany w badania nad dwoma zasadniczymi elementami misji sprowadzenia próbek z Marsa (Mars Sample Return) zaplanowanej na rok 2026: ramienia łazika oraz ramienia lądownika. W obydwu przypadkach, koncern Leonardo ma zaprojektować systemy robotyczne dla pozyskania i obsługi próbek.

Na czele konsorcjum przemysłowego SFR stoi Airbus UK. Po fazie wstępnej badań nad koncepcją i testowania, prace projektowe nad robotycznym ramieniem SFR wchodzą teraz w zaawansowaną fazę wraz z opracowaniem pierwszego prototypu ramienia robotycznego (makiety) mającego pokazać ogromne zdolności systemu. Ramię można wydłużać do około 110 cm, jego system sterujący zapewnia 6 stopni swobody i na końcu ramię jest wyposażone w uchwyt czyli efektor. STA lądownika NASA to bardziej złożone ramię, z 7 stopniami swobody i wydłużające się o 200 cm; teraz STA w chodzi w fazę opracowania makiety.

Koncern Leonardo przewodzi międzynarodowemu konsorcjum przemysłowemu odpowiedzialnemu za zaprojektowanie elektroniki sterującej, oprogramowania oraz systemu wizji.

Projekt zarówno ramion robotycznych SFR jak i STA jest oparty o doświadczenia zdobyte w trakcie opracowywania przez koncern Leonardo modeli DELIAN oraz DEXARM, które nadal są uważane za standardy na europejskim rynku kosmicznym. Ponadto firma ma ogromną wiedzę w sektorze wierceń kosmicznych, jako że opracowała wiertła dla takich misji, jak Rosetta, ExoMars oraz Luna-27.

Dla misji MSR, koncern Leonardo wniesie także wkład w statek Earth Return Orbiter (ERO) poprzez Thales Alenia Space (spółka joint venture Thales 67 proc. i Leonardo 33 proc.), która będzie odpowiedzialna za dostarczenie systemów komunikacji umożliwiających przekazywanie danych między Ziemią, ERO i Marsem, prace projektowe nad niezwykle istotnym modułem Orbit Insertion Module, zarządzanie fazą integracji i testów montażu (Assembly Integration and Test – AIT) dla modelu Proto-Flight statku ERO.

Mars Sample Return (MSR)

Wspólna misja ESA/NASA MSR obejmuje trzy misje, które będą wdrażane począwszy od roku 2020. Misje będą ze sobą współpracować w celu osiągnięcia ambitnego celu sprowadzenia na Ziemię próbek gleby marsjańskiej do roku 2031.

Pierwsza misja NASA “Mars2020”, wystrzelona w lipcu, będzie polegała na tym, że łazik Perseverance przewierci się przez glebę i pobierze trochę próbek gruntu marsjańskiego. Perseverance szczelnie zamknie próbki skał i gleby w odpowiednich zasobnikach i umieści je w strategicznych miejscach w oczekiwaniu na przejęcie przez kolejne misje.

W 2026 roku Ziemię opuści “Sample Retrieval Lander”, czyli druga misja MSR. Ta misja składa się z trzech elementów: lądownika NASA, łazika do pobierania próbek ESA (Sample Fetch Rover), oraz pojazdu startującego z Marsa (Mars Ascent Vehicle (MAV). Koncern Leonardo jest zaangażowany w badania nad ramionami lądownika NASA i łazika ESA, które będą miały różne cechy i zadania. Wykorzystując robotyczne ramię, łazik będzie szukał i pobierał zasobniki z próbkami oraz przewoził je do lądownika NASA. Następnie, wykorzystując swoje ramię ESA, lądownik NASA przeniesie próbki do MAV, który wystrzeli je w specjalnej kapsule na orbitę Marsa.

I wreszcie ostatnia misja, statek “Earth Return Orbiter” (ERO), będzie miała za zadanie odebranie kapsuły z próbkami z orbity i sprowadzenie jej na Ziemię. Poprzez Thales Alenia Space, koncern Leonardo będzie zaangażowany w wyposażenie statku ERO w kluczowe elementy. Lądowanie ERO ma nastąpić w amerykańskim stanie Utah.