LG Energy Solution i Hyundai Motor Group zakładają spółkę Joint Venture produkującą ogniwa litowo-jonowe w USA

Nowa inwestycja spółki Joint Venture będzie zlokalizowana w hrabstwie Bryan, w Savannah (stan Georgia), gdzie obecnie powstaje Hyundai Motor Group Metaplant America

Łączna kwota inwestycji wynosi ponad 4.3 miliarda dolarów; LG Energy Solution i Hyundai Motor Group mają odpowiednio po 50% udziałów w projekcie

Produkcja baterii spółki Joint Venture ma rozpocząć się pod koniec 2025 r., a roczna moc produkcyjna jest szacowana na 30 GWh, co pozwoli wyprodukować 300 000 baterii do samochodów EV

Budując drugą fabrykę produkującą baterie EV, spółka Joint Venture zawarta przez LG Energy Solution i Hyundai Motor Group honoruje wieloletnie partnerstwo na rzecz elektryfikacji

LG Energy Solution i Hyundai Motor Group ogłosiły budowę fabryki baterii do aut elektrycznych w ramach spółki Joint Venture.

LG Energy Solution i Hyundai Motor Group podpisały porozumienie dotyczące produkcji baterii EV w Stanach Zjednoczonych i wzmożonych wysiłków Grupy w zakresie elektryfikacji w Ameryce Północnej. Ceremonia podpisania miała miejsce 26 maja b.r. w siedzibie głównej LG Energy Solution w Seulu i uczestniczyli w niej: Youngsoo Kwon, CEO LG Energy Solution oraz Jaehoon Chang, dyrektor generalny Hyundai Motor Company.

LG Energy Solution i Hyundai Motor Group będą posiadać po 50% udziałów w spółce Joint Venture, co w sumie przełoży się na ponad 4.3 miliardów dolarów (5.7 bilionów wonów) inwestycji.

“Dwóch silnych liderów w branży motoryzacyjnej i elektromobilności połączyło siły. Razem jesteśmy gotowi do przeprowadzenia transformacji EV w Ameryce!” – powiedział Youngsoo Kwon, CEO LG Energy Solution. “Poprzez dalszy rozwój konkurencyjności naszych produktów i zwiększanie globalnej wiedzy operacyjnej, LG Energy Solution dołoży wszelkich starań, aby oferować naszym klientom najlepsze rozwiązania w zakresie zrównoważonej energii.”

“Koncentracja Hyundai Motor Group na wysiłkach elektryfikacyjnych ma na celu zapewnienie sobie pozycji lidera w globalnym przemyśle motoryzacyjnym. Wspólnie stworzymy silny fundament, by przewodzić globalnej zielonej transformacji energetycznej. Stanie się to m.in. dzięki utworzeniu nowej fabryki baterii do samochodów EV z LG Energy Solution, wiodącym światowym producentem baterii do pojazdów elektrycznych i wieloletnim partnerem biznesowym.” zapewniał Jaehoon Chang, Dyrektor generalny Hyundai Motor Company.

Roczna moc produkcyjna nowego wspólnego przedsięwzięcia Joint Venture wynosi 30 GWh, co przełoży się na produkcję 300 000 baterii EV rocznie. Zakład produkcyjny zostanie ulokowany w hrabstwie Bryan, w Savannah (stan Georgia) gdzie obecnie powstaje Hyundai Motor Group Metaplant America.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na drugą połowę 2023 r. Spółka Joint Venture ma rozpocząć produkcję baterii EV najwcześniej pod koniec 2025 r.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia Hyundai Mobis złoży zestaw akumulatorów EV, wykorzystując ogniwa pochodzące z zakładu, a następnie dostarczy je do amerykańskich zakładów produkcyjnych Grupy LG Energy Solution w celu produkcji baterii EV do modeli elektrycznych marek Hyundai, Kia and Genesis. Nowa fabryka pomoże stworzyć stabilny łańcuch produkcyjny baterii EV w regionie i pozwoli LG Energy Solution szybko reagować na rosnące zapotrzebowanie na baterie do aut elektrycznych na rynku amerykańskim.

Z wspomnianą spółką Joint Venture LG Energy Solution ma obecnie 7 zakładów produkujących baterie EV działających lub budowanych w USA, gdzie firma koncentruje większość swoich zasobów na zwiększenie mocy produkcyjnych. Rozwijając lokalną produkcję, LG Energy Solution dąży do błyskawicznego dostarczania innowacyjnych rozwiązań na szeroką skalę, przyspieszając w ten sposób przejście Stanów Zjednoczonych na czystą energię.

LG Energy Solution i Hyundai Motor Group od dawna są partnerami w branży elektromobilności, pracując nad dostawami baterii EV do wersji elektrycznych modeli: Elantra Hybrid, Kona Electric i IONIQ 6. Hyundai Elantra Hybrid, hybrydowy pojazd LPG wprowadzony w 2009 r., był pierwszym zelektryfikowanym modelem Grupy. W 2021 r. obie spółki pod szyldem Joint Venture rozpoczęły budowę fabryki baterii do samochodów elektrycznych w Indonezji. Zakład ma rozpocząć produkcję w pierwszej połowie 2024 r.

LG Energy Solution i Hyundai Motor Group dążą do dalszego zacieśniania współpracy w ramach produkcji baterii do samochodów elektrycznych.