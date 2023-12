Listopad z rekordowym popytem na pożyczki

W listopadzie wyraźnie wzrosło zainteresowanie finansowaniem pozabankowym. W porównaniu do zeszłego roku liczba odpytań ws. klientów aplikujących o pożyczkę wzrosła aż o 26 procent. Wysoki popyt nie przekłada się jednak na nagły wzrost sprzedaży. Instytucje pożyczkowe, z wyłączeniem segmentu BNPL, udzieliły w poprzednim miesiącu 324 tys. pożyczek na kwotę 1,120 mld zł, co w porównaniu do listopada 2022 r. oznacza wzrost o 4,1 proc. w ujęciu liczbowym, ale jednocześnie 15 proc. spadek w ujęciu wartościowym.

Wysoki popyt na pożyczki

Listopadowy odczyt liczby odpytań ws. klientów aplikujących o finansowanie pozabankowe był najwyższy w tym roku, wynosząc dokładnie 1,037 mln odpytań, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w relacji miesiąc do miesiąca i wzrost o 26,7 proc. względem listopada 2022 roku. Jak zauważa Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, wysokie zainteresowanie pożyczkami może wynikać z wielu promocji i sezonowych wyprzedaży organizowanych z okazji tzw. Black Friday, a także rozpoczynających się przygotowań do Bożego Narodzenia.

Średnia wartość pożyczki to 3457 zł

Liczba przyznanych pożyczek konsumenckich w listopadzie wyniosła 324 tys. sztuk wobec 326 tys. miesiąc wcześniej (-0,8 proc.) i wobec 311 tys. w listopadzie 2022 roku (+4,1 proc.). Z kolei wartość udzielonego finansowania była niemal idealnie równa wobec wartości sprzed miesiąca, wynosząc 1,120 mld zł w porównaniu do 1,124 mld zł w październiku (-0,3 proc.). Równocześnie jest to spadek o 15,1 proc. w stosunku do listopada 2022 r., kiedy instytucje pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę 1,319 mld złotych. Średnia wartość pojedynczej pożyczki wyniosła w poprzednim miesiącu 3457 złote.

Sprzedaż BNPL bije kolejne rekordy

W październiku, za który są dostępne najnowsze dane CRIF, segment płatności odroczonych odnotował rekordowy poziom aktywności. Dostawcy finansowania w formule buy now, pay later udzielili finansowania o wartości 363,5 mln złotych, co w porównaniu do września, gdy wskaźnik ten wyniósł 304,6 mln, oznacza wzrost o 19,4 procent. W relacji rok do roku wzrost jest jeszcze wyższy, wynosząc 44,3 procent. Wyraźnie wzrosła także liczba transakcji. W październiku przekroczyła poziom 1 mln sztuk, podczas gdy we wrześniu wynosiła 823 tys. sztuk, a rok temu 668 tys. sztuk. Oznacza to, że w ujęciu liczbowym operatorzy BNPL odnotowali 23 proc. wzrost w relacji miesiąc do miesiąca i 51 proc. wzrost w relacji rok do roku. Średnia kwota pojedynczej transakcji wyniosła 360 złotych.