Lokum Deweloper z 62% wzrostem sprzedaży mieszkań w 2023 r.

Lokum Deweloper, deweloper działający na dolnośląskim i małopolskim rynku nieruchomości, w minionym roku wyraźnie poprawił wyniki sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Od stycznia do grudnia 2023 r. objął umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 706 mieszkań, odnotowując tym samym wzrost o 62% r/r.

Grupa Lokum Deweloper, oferująca mieszkania o podwyższonym standardzie zawarła w 2023 roku 706 umów deweloperskich i przedwstępnych (+62% r/r): 455 we Wrocławiu i 251 w Krakowie. Klientom przekazano 774 lokale (+6% r/r): 475 we Wrocławiu oraz 299 w Krakowie. W nowy rok Grupa wkracza z ofertą obejmującą 361 mieszkań, z których 274 są gotowe do odbioru. W realizacji są 392 lokale, które zostaną ukończone w 2025 roku. Harmonogram realizacji budów nie przewiduje zakończenia żadnej z nich w 2024 roku.

– W minionym roku mieliśmy do czynienia z normalizacją na rynku mieszkaniowym. Sytuacja finansowa klientów i dostępność kredytów uległy znaczącej poprawie. Nic więc dziwnego, że obserwowaliśmy realizację wcześniej odłożonych potrzeb mieszkaniowych. W 2023 rok wkraczaliśmy z dużą ofertą gotowych mieszkań, wytworzonych jeszcze w niższych kosztach, dzięki czemu mogliśmy sprostać oczekiwaniom nabywców. Dziś zarówno oferta rynkowa, jak też i nasza, jest dużo szczuplejsza. Przeszkodą do jej poszerzania są bardzo wysokie koszty działek i realizacji. Od kilku miesięcy obserwujemy jednak wzrost cen mieszkań i jeśli ten trend utrzyma swą dynamikę, to stworzy to szansę na odbudowanie oferty. Kluczem jest tu też sprawne procedowanie przez samorządy dokumentów planistycznych, uzgodnień drogowych i sieciowych, oraz wydawanie pozwoleń na budowę. Bardzo dobrym rozwiązaniem w tym zakresie wydaje się stosowanie specustawy mieszkaniowej, dzięki której odpowiedzialne samorządy w stosunkowo krótkim czasie mogą istotnie poprawiać sytuację mieszkaniową klientów na lokalnym rynku – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Lokum Deweloper dysponuje bogatym bankiem ziemi, który poza inwestycjami w budowie pozwala na realizację ponad 11 tys. lokali.