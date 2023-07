Mabion z umową na zakup nowych bioreaktorów, dywersyfikuje technologię i otwiera się na nowych klientów

Mabion zawarł 11 lipca 2023 roku umowę ze spółką z grupy Cytiva (Global Life Sciences Solutions Polands Sp. z o.o.) na zakup zestawu bioreaktorów Xcellerex XDR w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, wartość netto umowy wynosi 3,2 mln EUR

Dostawca wyprodukuje i zainstaluje w zakładzie Mabion w Konstantynowie Łódzkim zestaw bioreaktorów, których dostawa jest przewidziana w III kwartale 2023 roku, po czym nastąpi instalacja, rozruch, testy kwalifikacyjne i odbiór sprzętu

Zestaw bioreaktorów Xcellerex XDR opiera się na technologii wykorzystującej konwencjonalny system mieszania, w odróżnieniu od stosowanej obecnie przez Mabion technologii orbital shaking, co pozwoli osiągnąć dywersyfikację technologiczną, zgodnie z założeniami Strategii 2023-2027 z kwietnia br.

Rozszerzenie panelu dostępnych technologii bioreaktorowych skutkować będzie większą elastycznością Mabion w rozmowach z potencjalnymi klientami w ramach oferowanych usług CDMO, co przełoży się na umocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki i umożliwi dotarcie do nowych, potencjalnych klientów

Mabion do końca roku zamierza ukończyć modernizację istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim, efektem czego będzie zwiększenie mocy wytwórczych i umożliwienie prowadzenia różnych procesów w tym samym czasie, a także zwiększenie elastyczności oferty

Szacowany CAPEX w 2023 roku wyniesie około 60 mln PLN i dotyczy w znacznej części modernizacji zakładu, źródłem finansowania będą środki własne (saldo środków na koniec Q1 2023 wyniosło 69,5 mln PLN), bieżące przepływy operacyjne oraz podpisany w lutym br. kredyt z EBOR na kwotę 15 mln USD

„Zawarcie umowy na dostawę zestawu bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, to istotny kamień milowy i kolejny element realizacji ogłoszonej przez nas w kwietniu br. Strategii na lata 2023-2027. Umowa ma służyć zwiększeniu dywersyfikacji technologicznej Mabion, co pozwoli nam skierować ofertę do szerszego grona potencjalnych klientów zainteresowanych naszą ofertą usług CDMO. Aktywnie pracujemy nad dywersyfikacją i pozyskaniem nowych partnerów biznesowych, a szerszy panel dostępnych technologii bioreaktorowych oraz zaplanowana modernizacja istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim, istotnie wspierają ten kierunek naszych działań. Mamy zabezpieczone środki na zakup bioreaktorów oraz modernizację zakładu, którą prowadzimy zgodnie z harmonogramem – do końca roku zakończymy ten proces oraz uruchomimy nowe bioreaktory. Podtrzymujemy szacunki tegorocznego CAPEX w wysokości około 60 mln PLN, a w perspektywie kolejnych tygodni zamierzamy rozpocząć wykorzystywanie finansowania dłużnego z zawartej przez nas na początku roku umowy kredytu z EBOR. Jednocześnie chcemy poszerzyć dostępne opcje finasowania i złożyliśmy w II kwartale br. aplikację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)” – komentuje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Mabion w kwietniu br. przedstawił długoterminową Strategię na lata 2023-2027, która ma na celu transformację Mabion w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym oraz zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie.

Jednym z kluczowych elementów Strategii jest dywersyfikacja technologiczna istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim i doposażenie go o zestaw bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, w ramach rozpoczętej modernizacji. Celem jest wzrost atrakcyjności oferty usług CDMO, poprzez zapewnienie większej elastyczności i pełniejszego dopasowania do potrzeb potencjalnych klientów, którzy będą mogli korzystać zarówno z bioreaktorów Spółki w technologii orbital shaking, jak i nowych bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem.

Umowa zawarta z Global Life Sciences Solutions Poland Sp. z o.o., spółki z grupy rozpoznawalnej globalnie i uznanej firmy Cytiva, dotyczy wyprodukowania, sprzedaży, dostawy i instalacji zestawu bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem do istniejącego zakładu Mabion w Konstantynowie Łódzkim. Zamówiony zestaw bioreaktorów obejmuje 7 urządzeń o łącznej pojemności 4.510 litrów, a dwa największe z nich mają pojemność po 2.000 litrów każdy. Dostawa bioreaktorów ma według umowy nastąpić w połowie października bieżącego roku. Wartość umowy netto wynosi 3,2 mln EUR.

Obecnie w zakładzie w Konstantynowie Łódzkim Mabion posiada dwa bioreaktory w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy. Zgodnie z aneksem zawartym 22 maja 2023 roku ze spółką Adolf Kühner AG ze Szwajcarii, w III kwartale br. partner dostarczy do Mabion dwa nowoczesne bioreaktory w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy, które zastąpią dotychczas wykorzystywane bioreaktory. Wartość umowy z Adolf Kühner AG wynosi 1,8 mln EUR. Do końca roku Spółka będzie dysponować zatem czterema nowoczesnymi bioreaktorami w skali komercyjnej, o łącznej pojemności blisko 10.000 litrów: dwoma bioreaktorami orbital shaking oraz dwoma bioreaktorami w technologii z konwencjonalnym mieszaniem.

„Technologia orbital shaking, z której dotychczas korzystaliśmy, posiada dużo zalet i pozwoliła zbudować nam szeroką ofertę usług CDMO, które możemy świadczyć do wielu klientów. Doposażenie zakładu o nowe bioreaktory i dywersyfikacja technologiczna w zakresie prowadzenia hodowli bioreaktorowych, istotnie zwiększy natomiast naszą elastyczność w zakresie świadczonych usług CDMO, tym bardziej, że bioreaktory z obydwu technologii są w systemie single-use. Kierunek tej dywersyfikacji technologicznej jest zgodny z naszymi wewnętrznymi analizami i feedbackiem jaki otrzymaliśmy m.in. podczas spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi w ramach BIO International Convention w Bostionie, USA. Na ten największy i najważniejszy event w branży biotechnologicznej na świecie pojechaliśmy silnym 8-osobowym zespołem, odbywając łącznie ponad 100 spotkań biznesowych, które oceniamy bardzo pozytywnie” – mówi Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

Finansowanie modernizacji zakładu jest zapewnione dzięki posiadanym środkom pieniężnym, które na dzień 31.03.2023 roku wyniosły 69,5 mln PLN, bieżącym przepływom z działalności operacyjnej oraz podpisanej w dniu 6 lutego 2023 roku umowy kredytu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na kwotę 15 mln USD, której pierwsza transza zostanie uruchomiona w perspektywie kolejnych tygodni.

Zgodnie ze Strategią Mabion na lata 2023-2027, Spółka koncentruje się w całości na obszarze CDMO, w którym zidentyfikowała największy potencjał do wzrostu biznesowego i finansowego. Mabion posiada zespół specjalistów oraz nowoczesny zakład, który odpowiada na potrzeby małych i średnich firm, będących potencjalnymi zleceniodawcami. Oferowany przez Mabion kompletny zakres usług, począwszy od rozwoju i charakterystyki strukturalnej i funkcjonalnej produktu i procesu, poprzez produkcję w skali komercyjnej w całości zgodnej z wymogami GMP, sprawia, że Spółka jest idealnym partnerem dla firm, które nie posiadają własnych kompetencji oraz aktywów niezbędnych do przeprowadzenia rozwoju produktu oraz produkcji w skali komercyjnej.