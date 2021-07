Magdalena Kotlarczyk nową szefową Google Polska

“Naszym celem jest wspieranie szybszego rozwoju polskich firm – od tych najmniejszych, po największe przedsiębiorstwa – dzięki szansom, jakie daje cyfrowy rynek i nasze technologie, także na arenie międzynarodowej” – powiedziała Magdalena Kotlarczyk, dotychczasowa szefowa sprzedaży Google Polska, która od 1 lipca objęła stanowisko szefowej polskiego oddziału Google.

Google w Polsce działa od 2006 roku. Warszawskie biuro jest centrum biznesowym firmy na cały region Europy Środkowo-Wschodniej oraz największym centrum inżynieryjnym Google Cloud w Europie. Od 2015 roku w Warszawie działa Google for Startups Campus – jeden z sześciu światowych ośrodków wspierających rozwój rodzimych młodych firm technologicznych. W kwietniu tego roku uruchomiono najnowszą inwestycję firmy w Polsce – region Google Cloud.

“Ostatni rok znacząco przyspieszył cyfrową rewolucję. W sieci pojawiło się więcej konsumentów, wiele osób po raz pierwszy skorzystało z usług cyfrowych. Dlatego to ogromna szansa dla naszej gospodarki. Wiele polskich firm i marek już podbija nie tylko rynek krajowy, ale i zdobywa klientów na całym świecie, wykorzystując najnowsze rozwiązania, które daje internet. Naszym celem jest, aby takich polskich firm było jak najwięcej, by rosły one jeszcze szybciej i by miały w Google dobrego partnera do rozwoju” – powiedziała Magdalena Kotlarczyk, nowa dyrektor Google Polska.

Magdalena Kotlarczyk dołączyła do Google w 2011, od 2017 roku była szefową polskiego działu sprzedaży. Karierę zawodową zaczynała w Procter & Gamble, gdzie zajmowała szereg stanowisk w biurach firmy w Europie. Pracując w Londynie, Genewie i Warszawie odpowiadała m.in. za marketing produktów z segmentu zdrowia i higieny, a następnie kierowała działem digital marketingu w regionie Europy Środkowej. Jest absolwentką marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów z zakresu psychologii zachowań konsumenckich na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także Executive Program na Singularity University.

“Wykorzystywanie szans, jakie daje światowy, cyfrowy rynek wymaga współdziałania i otwartości na nowe pomysły. Dlatego jeszcze silniej będziemy stawiać na współpracę z naszymi lokalnymi partnerami w Polsce, w tym agencjami i organizacjami branżowymi, jednocześnie kontynuując nasze programy skierowane także do małych i średnich przedsiębiorstw, takie jak Firmy Jutra” – dodała Magdalena Kotlarczyk.

Dotychczas funkcję szefa polskiego oddziału Google tymczasowo sprawował Artur Waliszewski, który łączył tę rolę ze stanowiskiem dyrektora biznesowego Google na cały region Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej dyrektor Google Polska była Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, która od lipca 2019 roku jest globalną dyrektorką działu Google for Startups.