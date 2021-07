Deli2 – spółka zależna Tower Investments – pozyskała 1 mln zł z prywatnej emisji akcji

30 czerwca Deli2 z sukcesem zakończył prywatną emisję akcji. W ramach emisji inwestorzy nabyli 130.000 akcji po cenie 7,70 zł za pojedynczą akcję. Łącznie spółka pozyskała 1 mln zł. Deli2 środki te przeznaczy na dalszy rozwój działalności. Emisja akcji poprzedza plany debiutu Deli2 na rynku NewConnect.

Deli2 S.A. działająca na rynku e-grocery z sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji

Spółka zależna Tower Investments pozyskała 1 mln zł

Pozyskane środki Deli2 S.A. przeznaczy na dalszy rozwój działalności platformy sprzedażowej

Aktualna wycena Deli2 S.A. wynosi ok. 8 mln zł.

– W wyniku emisji akcji z sukcesem pozyskaliśmy 1 mln zł. Środki przeznaczymy na kontynuację rozwoju naszej firmy i dokapitalizowanie bieżących procesów. Pozyskana z emisji kwota zabezpiecza sytuację finansową Deli2 na najbliższe miesiące oraz przyczynia się do wzrostu wartości całej grupy Tower Investments – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Deli2 i Tower Investments. – Przed nami bardzo wymagający i intensywny czas. Jesteśmy skupieni zarówno na prowadzonych umowach z naszymi partnerami biznesowymi, jak i wspomnianym rozwoju Deli2. Emisja była jednym z kroków przybliżających nas do debiutu na giełdzie. W niedalekiej przyszłości planujemy dołączyć z Deli2 do rynku NewConnect. Wkrótce przedstawimy więcej szczegółów – dodaje Bartosz Kazimierczuk.

21 maja br. na ZWZ Deli2 S.A. podjęto uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Deli2 poprzez emisję 130.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcjonariusze Deli2 ustalili cenę emisyjną na poziomie minimum 7,00 zł. Jednocześnie 30 czerwca nastąpiło objęcie akcji przez akcjonariuszy spółki po cenie 7,70 zł za pojedynczą akcję serii C.

Deli2 to innowacyjny projekt na polskim rynku spożywczym, który łączy najlepsze delikatesy, manufaktury, piekarnie, winiarnie i sklepy z żywnością ekologiczną. Oferta warszawskiego e-sklepu obejmuje zasoby od ponad 30 dostawców na jednej platformie on-line. Co więcej, Deli2 jako jedyna platforma sprzedażowa w Polsce oferuje tradycyjne dania kuchni polskiej od restauratora Adama Gesslera. Przyjęty model biznesowy spółki łączy dostawców i odbiorców bez kosztownych magazynów za pomocą nowoczesnych i szybko skalowalnych technologii. Innowacyjne podejście otwiera perspektywę rentowności przy osiągnięciu stosunkowo niskiej liczby realizowanych zamówień. Deli2 jest jednocześnie spółką zależną dewelopera Tower Investments S.A.

Do końca 2023 r. Deli2 planuje dotrzeć do 10 mln polskich konsumentów. Spółka liczy na to, że będzie to możliwe dzięki ekspansji geograficznej. E-sklep ma w planach jeszcze w tym roku wejść na rynek wrocławski, a w kolejnych latach dołączyć do aglomeracji trójmiejskiej, poznańskiej i katowickiej. – Rozwój zasięgu Deli2 o kolejne aglomeracje będzie wiązać się z pozyskaniem lokalnych dostawców, zawarciu stosownych umów i uruchomieniem niewielkich obiektów magazynowo – dystrybucyjnych. Oczywiście zmianom towarzyszyć będzie także powiększenie zespołu Deli2 – komentuje Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Deli2.

Szacuje się, że rynek e-commerce w najbliższych latach osiągnie dwucyfrowy wzrost.