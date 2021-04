Majówka przelała czarę goryczy. Coraz więcej hotelarzy rozważa pozwy przeciw Skarbowi Państwa

„Zamknięta majówka to kropla, która przelała czarę goryczy”. Hotelarze chcą pozywać Skarb Państwa za brak możliwości pracy

Dotychczas branża hotelarska – w przeciwieństwie do gastronomii czy branży fitness – dość powściągliwie wypowiadała się na temat potencjalnych pozwów przeciwko Skarbowi Państwa za lockdown i blokadę możliwości swobodnej pracy. Sytuacja diametralnie zmieniła się w ostatnich tygodniach. Po pierwsze – przez zaledwie trzy tygodnie w ciągu ostatniego półrocza branża hotelarska mogła działać w reżimie sanitarnym, po drugie blokada możliwości działania w długi majowy weekend to dla branży straty liczone w milionach złotych, które trudno jest uzasadnić, bo przecież oficjalnie padają informacje, że trzecia fala pandemii ustępuje. – Hotelarze przyznają, że ostatnie miesiące to dla nich pasmo bolesnych strat finansowych. Zamknięta majówka to kropla, która przelała czarę goryczy i pytań o możliwość walki o odszkodowanie jest bardzo dużo. Przedsiębiorcy są tym tematem zainteresowani, nawet w sytuacji gdy potencjalnie już niebawem ma nastąpić odmrożenie gospodarki i przywrócenie im możliwości działania – mówi mec. Marek Jarosiewicz z Kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

Od jesieni 2020 hotelarze mogą funkcjonować w bardzo ograniczonym trybie. Poluzowanie obostrzeń do 50% reżimu sanitarnego nastąpiło na zaledwie trzy tygodnie

Przedsiębiorcy przyznają, że straty są gigantyczne, a zadłużenie branży rośnie. Długi majowy weekend byłby szansą na potencjalne odrobienie strat

Przedsiębiorcy rozważają pozwy przeciwko Skarbowi Państwa lub otwieranie się na majówkę. Oficjalne lub… nieoficjalne

Wiele wskazuje na to, że hotelarstwo w reżimie sanitarnym rozpocznie działać po długim majowym weekendzie. I tutaj zaczyna się pewien problem, który na tyle silnie zirytował całą branże, że coraz częściej adwokaci odbierają telefony od hotelarzy zainteresowanym pozwami przeciwko Skarbowi Państwa „za lockdown”. Długi majowy weekend to np. dla zachodniopomorskiego pasa nadmorskiego szansa na duży zysk i odrobienie strat z minionych miesięcy. Zamknięcie hoteli na majówkę trudno jest wytłumaczyć, skoro ilość zakażeń i hospitalizacji spada, a cała Europa powoli szykuje się do odmrażania gospodarki. Pytań jest wiele i należy spodziewać się, że hotelarze będą walczyć o swoje prawa.

– Hotelarze mają coraz większą świadomość prawną i dopytują o możliwość walki o odszkodowanie za straty wynikające z czasu lockdownu. Branża hotelarska ma swoją specyfikę, jest bardziej sezonowa i nie da się ukryć, że zamknięcie na czas świąt, ferii zimowych, czasu wielkiej nocy czy teraz majówki jest dla przedsiębiorców szczególnie bolesne. Przedsiębiorcy z którymi rozmawiałem wielokrotnie mówili, że majówka to dla nich kropla, która przelała czarę goryczy. Nie potrafią zrozumieć dlaczego nie mogą działać choćby przy 50% obłożeniu – mówi mec. Marek Jarosiewcz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski. – Hotelarze dbają wnikliwie o reżim sanitarny, mają możliwość takiego przygotowania swojej działalności, by nie dochodziło np. do kontaktów pomiędzy turystami czy lokatorami hotelu. Tym bardziej więc uważamy, że te sprawy przed sądem mają szansę na pozytywne rozpatrzenie. Ilość zamkniętych dni oraz skala poniesionych strat jest częścią składową w przypadku konkretnego roszczenia finansowego – przyznaje mec. Jarosiewcz.

O co najczęściej pytają hotelarze zainteresowani potencjalnym pozwem? Jakie mają wątpliwości? Jak mówi mec. Jarosiewicz dominują dwie grupy pytań: – To kwestia możliwości dochodzenia odszkodowania oraz pytania o potencjalne konsekwencje, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na oficjalne lub zakamuflowane otwieranie hotelu w czasie majowego weekendu. W rozmowie z przedsiębiorcami mówimy im wprost, że konieczne będzie udokumentowanie strat jakie zaszły w ich hotelach i pensjonatach w czasie pandemii oraz wyliczenie odszkodowania – dodaje ekspert.