Marek Roter nowym wiceprezesem SAP Polska

Marek Roter z początkiem września bieżącego roku objął funkcję wiceprezesa i dyrektora sprzedaży w SAP Polska. Tym samym poszerzył skład zarządu firmy, na czele którego od lipca stoi Piotr Ferszka.

Priorytetem nowego wiceprezesa będzie rozwój sprzedaży rozwiązań SAP w kluczowych instytucjach publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa mających istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. Wspólnie z Dorotą Zarembą oraz Michałem Ciuraszkiewiczem pokieruje zespołem sprzedażowym czołowego dostawcy aplikacji biznesowych, wspierając klientów SAP w ich drodze do transformacyjnego sukcesu.

Rozumienie potrzeb klientów, sytuacji rynkowej oraz orientacja na przyszłość i kreowanie trendów stanowią o pozycji marek w globalnym ekosystemie. Te przemiany nie mogą zachodzić bez odpowiednich specjalistów zarówno po stronie zespołów klientów, jak i dostawców, którzy pełnią rolę przewodników w świecie cyfrowej transformacji. Poszerzanie puli talentów i doświadczenia zespołu stanowi jeden z trzech filarów strategii SAP Polska. Dołączenie do zarządu Marka Rotera jest implikacją naszej koncepcji działania. W ramach nowej funkcji będzie on wspierał kluczowych klientów w realizacji celów biznesowych oraz dostosowaniu narzędzi do różnych scenariuszy przyszłości. – Piotr Ferszka, prezes SAP Polska

Marek Roter ma trzydziestoletnie doświadczenie na stanowiskach związanych ze sprzedażą, zarządzaniem sprzedażą i biznesem w branży nowych technologii – pełnił strategiczne funkcje w takich firmach, jak Microsoft czy DXC Technology. Z kolei w Hewlett-Packard jako dyrektor ds. sprzedaży w dziale rozwiązań dla przedsiębiorstw, był odpowiedzialny za współpracę z kluczowymi klientami z sektora publicznego i finansowego. W ostatnim czasie zawodowo związany z T-Systems Polska, odpowiadał za sprzedaż i współdziałał w tworzeniu strategii biznesowej oraz redefiniowaniu portfolio oferty marki, dostosowując ją do nowych oczekiwań rynkowych.

Zrównoważone strategie biznesowe, u których podstaw leżą rozwiązania chmurowe oraz odważne decyzje są warunkiem koniecznym, by zyskać przewagę w niepewnych czasach i ukierunkować się na pomyślną, cyfrową przyszłość. Na nowym stanowisku będę wspierał spółki z sektora publicznego w kształtowaniu dalszych kompetencji z obszaru cloud IT oraz zwiększaniu ich odporności organizacyjnej. Wspólnie z SAP holistycznie patrzymy na transformację polskich przedsiębiorstw, upatrując w niej najskuteczniejszej ścieżki dla ciągłego rozwoju. – Marek Roter, wiceprezes i dyrektor sprzedaży SAP Polska

Marek Roter jest absolwentem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoły Biznesu (programu pod auspicjami Uniwersytetu stanu Connecticut i Politechniki Wrocławskiej).