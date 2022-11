Medialny ranking kryptowalut w Polsce 2022

W mijającym roku polscy internauci często wypowiadali się na temat kryptowalut, osiągając liczbę blisko 750 tys. wzmianek, jak wynika z analizy polskiego SentiOne. Temat najczęściej omawiany był przez mężczyzn i na Twitterze, chociaż najpopularniejszy post pochodzi z Facebooka Magdy Gessler. Spora część wypowiedzi to prośby YouTuberów o wpłacanie wsparcia w kryptowalutach na ich konta. Ponad połowa wszystkich wypowiedzi dotyczy Bitcoina, natomiast najwięcej emocji budzi Dogecoin.

Kryptowaluty funkcjonują na rynku od dłuższego czasu – najsłynniejsza z nich, Bitcoin, zadebiutowała na giełdzie w 2009 r. – jednak naprawdę głośno, przynajmniej w Polsce, zrobiło się o nich w ciągu ostatnich kilku lat. Temat wirtualnych pieniędzy i inwestowania w nie budzi sporo emocji i kontrowersji, a niedawny upadek trzeciej co do wielkości giełdy kryptowalut, FTX, wywołał zamieszanie zarówno na rynku, jak i mediach. SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, sprawdziła, jakie zainteresowanie, opinie i emocje temat kryptowalut budził wśród polskich internautów na przestrzeni tego roku.

Najpopularniejsza wypowiedź o kryptowalutach? Post Magdy Gessler

W sumie w polskim Internecie pojawiło się w tym roku aż 747,1 tys. wzmianek na temat kryptowalut, a najwięcej z nich, bo aż 308,7 tys., pochodzi z Twittera. Drugi w kolejności jest YouTube, na którym kryptowaluty wymieniane były ponad 196 tys. razy w opisach filmów lub w komentarzach. Bardzo duża część tych wypowiedzi to prośby YouTuberów do ich obserwujących o wpłacanie kryptowalut na ich konta. Najczęściej takie prośby pojawiają się w opisach filmów dotyczących wojny w Ukrainie. Pod względem liczby wypowiedzi w dalszej kolejności znajdują się strony internetowe (133,2 tys. wzmianek), Facebook (65,2 tys.) i fora internetowe (34,5 tys.). Temat pojawia się również na TikToku, na którym działają profile zajmujące się codziennym raportowaniem o sytuacji na giełdach kryptowalut, a najpopularniejsze filmy mają nawet ponad 2 mln wyświetleń. We wszystkich rozmowach zdecydowanie przeważają mężczyźni – kobiety stanowią zaledwie kilka procent dyskutantów.

Najpopularniejszą w ciągu całego 2022 roku wypowiedzią na temat kryptowalut był… facebookowy post Magdy Gessler, w którym skarży się na hejt w Internecie i pisze, że gdyby jad ludzki był wyceniany jak bitcoin, Polacy byliby najbogatszym narodem na świecie. Influence Score, który wskazuje najbardziej wpływowe treści w Internecie, wyniósł w tym wypadku 10/10 – mówi Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne.

Połowa wypowiedzi dotyczy Bitcoina

Kryptowalutą, o której w polskim Internecie mówi się najwięcej, jest zdecydowanie Bitcoin, którego dotyczyła co druga wypowiedź na ten temat. Do niego należy również ponad połowa zasięgów wszystkich rozmów na temat kryptowalut. Za Bitcoinem znalazły się Ethereum (co czwarta wypowiedź) i Binance (co dziesiąta wypowiedź). Rozmowy o poszczególnych kryptowalutach również najczęściej toczą się na Twitterze, z którego pochodzi aż 60 proc. z nich.

O ile zainteresowanie pozostałymi kryptowalutami utrzymywało się na w miarę stałym poziomie w poszczególnych miesiącach, to liczba wypowiedzi na temat Bitcoina mocno wzrosła pomiędzy kwietniem a lipcem, a największe zasięgi rozmowy o nim osiągały w czerwcu. To okres, w którym Bitcoin odnotował znaczne spadki wartości, a media i eksperci zastanawiali się, czy da radę odbić się od dna.

W mijającym roku sporo mówiło się również o Dogecoinie, stworzonej dla żartu kryptowalucie inspirowanej słynnym piesełem z memów. Jej popularność w wypowiedziach polskich internautów zaczęła rosnąć w kwietniu, a szczyt zainteresowania nastąpił w czerwcu, kiedy media obiegła wiadomość, że Elon Musk został oskarżony o budowanie piramidy finansowej w oparciu właśnie o Dogecoina. Tak jak o pozostałych kryptowalutach, o tej również najwięcej rozmawiano na Twitterze (40 proc. wzmianek), niewiele niższą popularnością temat cieszył się także na portalach internetowych (34 proc. wzmianek) i na Facebooku (18 proc. wzmianek). Dogecoin wzbudził również najwięcej emocji wśród polskich internautów, odnotowując największy odsetek zarówno wypowiedzi nacechowanych pozytywnie, jak i negatywnie.

Analizą objęto okres od 1 stycznia do 21 listopada 2022 r.