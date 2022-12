Medicover przejmuje klub fitness KIKO+

W grudniu 2022 roku Medicover dokonał akwizycji klubu fitness KIKO+ zlokalizowanego w Głogowie. Po akwizycji firma posiada trzy obiekty sportowe w tym mieście, co czyni ją lokalnym liderem, a z łączną liczbą posiadanych 22 klubów fitness i siłowni na Dolnym Śląsku dołącza do wiodących podmiotów na regionalnym rynku.

Medicover konsekwentnie wzmacnia pozycję w świecie sportu i dokonuje kolejnych akwizycji – nie tylko sieci klubów fitness i siłowni (w grudniu br. Platinium Fitness w Krakowie i Smart Gym na Górnym Śląsku), lecz także wiodących, wyróżniających się na lokalnych rynkach obiektów. Dynamiczne poszerzanie sportowego portfolio Medicover jest odzwierciedleniem strategii rozwoju spółki, w której aktywność fizyczna jest niezbędnym filarem profilaktyki zdrowotnej. W grudniu szeregi firmy zasilił nowoczesny klub fitness KIKO+ z Głogowa.

KIKO+ jest obiektem świadczącym usługi dla całej rodziny. Na powierzchni 1800 m2 znajdują się profesjonalne i zróżnicowane strefy aktywności, w tym: dwie sale do zajęć grupowych, duża siłownia z różnorodnymi strefami, strefa zdrowego kręgosłupa, strefa treningu funkcjonalnego i cross, strefa treningów indywidualnych, szatnie z odrębnymi saunami fińskimi i fitbar ze zdrowymi przekąskami. Obiekt oferuje również rozwiązania dla rodzin z dziećmi. Oprócz pokoju rodzica i małego dziecka, gdzie można przewinąć i nakarmić malucha, korzystający z treningów rodzice mogą pozostawić swoje pociechy pod opieką wyspecjalizowanej obsługi.

Przejęcie KIKO+ to pewnego rodzaju postawienie „kropki nad i” w naszej ekspansji na Dolnym Śląsku i w samym Głogowie. Mieszkańcy południa kraju zdążyli nas już poznać, bo korzystają z oferty m.in.: FitArena, Quanfit, Just GYM, Holmes Place czy Well Fitness. Teraz do naszego prężnie rozwijającego się portfolio klubów fitness i siłowni dołącza lokalny faworyt – KIKO+. To obiekt, który kieruje bardzo atrakcyjną, zróżnicowaną ofertę do klubowiczów w każdym wieku i o różnych stopniach zaawansowania. Włączając go do naszej sieci, zyskujemy pozycję lidera sport i fitness w Głogowie, a skala inwestycji Medicover w tym regionie plasuje nas pośród głównych graczy w tej części kraju – komentuje Justyna Gościńska, Dyrektor Departamentu Sport i Fitness w Medicover w Polsce.

Na terenie województwa dolnośląskiego sportowa sieć klubów i siłowni należących do Medicover liczy 22 obiekty, prowadzone pod szyldami Well Fitness (10) Quanfit (1), FitArena (5), Just GYM 2, McFit (2), Holmes Place 1 oraz KIKO+ (1). Pierwszą akwizycją Medicover w tym regionie było przejęcie 10 klubów Fitness World (obecnie: Well Fitness) zlokalizowanych we Wrocławiu, Świdnicy, Legnicy i Jeleniej Górze w grudniu 2020 roku.

Dzięki przyłączeniu do portfolio KIKO+ oraz pozostałym akwizycjom z 2022 roku Medicover Sport buduje coraz bardziej konkurencyjną ofertę w dużych miastach, a także silnie zaznacza swoją obecność w mniejszych regionach kraju.