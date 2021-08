Mennica Skarbowa chce zwiększyć zapasy złota

Mennica Skarbowa podpisała z BNP Paribas Bank Polska SA aneks do umowy, na mocy którego zwiększyła roczną linię kredytową z 10 milionów złotych do 20 milionów złotych. Całość nowych środków finansowych spółka przeznaczy na zwiększenie zapasów złota inwestycyjnego oferowanego swoim klientom – ten ruch to odpowiedź na niesłabnący popyt na kruszec obserwowany na polskim rynku. Zarząd Mennicy Skarbowej podkreśla, że zwiększenie zaangażowania banku to oznaka zaufania jakim darzy spółkę Bank i jej dobrego ratingu finansowego. Jednocześnie Zarząd dodaje, że nie wyklucza dalszego zwiększania linii kredytowej, jeszcze w tym roku, co uzależnione będzie oczywiście od panującej sytuacji rynkowej.

W całym 2020 roku Mennica Skarbowa sprzedała 2,1 tony złota w porównaniu do 1,1 tony z roku 2019. W pierwszym kwartale 2021 roku spółka sprzedała ponad 840 kg tego kruszca w porównaniu do 530 kg w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost na poziomie 59%. Sprzedaż rosła także na świecie, według danych Światowej Rady Złota pierwszy kwartał 2021 roku był kolejnym gorącym okresem dla złota – jego sprzedaż detaliczna wzrosła o 36 procent rok do roku, z 250,5 do 339,5 tony. Największy rynek na świecie, Chiny, zanotował aż 133 procentowy wzrost. W USA z kolei sprzedano 77 procent więcej złotego kruszcu niż w tym samym okresie w roku ubiegłym, a na Starym Kontynencie sprzedaż wyniosła 65 ton, co oznacza wynik znacznie powyżej średniej z ostatnich 5 lat

„Popularność złota jako celu inwestycyjnego w Polsce rośnie, podobnie jak na świecie. Szacuję, że w ubiegłym roku w naszym kraju sprzedano 8 ton tego kruszcu, oczywiście nie licząc zakupów Narodowego Banku Polskiego. Jestem przekonany, że w tym roku pobijemy ten rekord, bo obserwujemy wzrost popytu na złoto. Należy podkreślić, że tę inwestycję trzeba oceniać pod kątem rentowności w perspektywie długoterminowej podobnie jak nieruchomości. W ostatniej dekadzie złoto dawało średniorocznym zysk na poziomie ponad 20%. Obserwując duży popyt w tym roku na złoto zdecydowaliśmy się na zwiększenie linii kredytowej, żeby wyraźnie zwiększyć także zapasy złota dla naszych klientów. Oczywiście większość zakupów realizujemy ze środków własnych, ale nowy kredyt pozwoli nam na zakup jeszcze większej ilości złota. Warto podkreślić, że spółka cieszy się dobrym ratingiem finansowym, o czym świadczy chociażby zwiększenie linii kredytowej. Zaufanie Banku jest dla nas istotne, nie wykluczone bowiem, że jeszcze w tym roku starać się będziemy po raz kolejny o zwiększenie kredytu, choć naturalnie będzie to uzależnione od sytuacji panującej na rynku” komentuje Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej.

W oddziałach Mennicy Skarbowej oraz online Polacy najchętniej kupują sztabki złota o wadze 100g i 1 uncji, a także uncjowe monety bulionowe.