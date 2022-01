Mercedes-Benz obserwuje silny popyt – rośnie sprzedaż ekskluzywnych i zelektryfikowanych modeli z gwiazdą

W 2021 r., pomimo „wąskich gardeł” w łańcuchu dostaw półprzewodników, jednostki Mercedes-Benz Cars oraz Vans dostarczyły ponad 2,4 miliona pojazdów

Dostawy Mercedes-Benz Cars w czwartym kwartale ub.r. na poziomie 475 968 sztuk (-24,7%) – zgodnie z prognozą firmy

Nowe rekordy sprzedaży pojazdów typu xEV oraz ekskluzywnych modeli (Maybach, AMG, Klasa G) podkreślają strategiczny rozwój miksu sprzedaży

Sprzedaż samochodów dostawczych Mercedes-Benz wzrosła o 2,6%

Oczekiwana zgodność z celami europejskiej floty w zakresie średniej emisji CO 2 wyznaczonymi na 2021 r.

Mercedes-Benz nieprzerwanie notuje silny popyt na swoje pojazdy. W 2021 r. auta z rodzin Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG i Klasy G pobiły nowe rekordy sprzedaży, podkreślając siłę najcenniejszej marki samochodów luksusowych na świecie.

Dostawy aut osobowych Mercedes-Benz z hybrydowym napędem plug-in oraz zasilaniem elektrycznym osiągnęły w ubiegłym roku rekordowy poziom 227 458 sztuk (+69,3%), z czego 48 936 stanowiły w 100% elektryczne (BEV) samochody osobowe Mercedes-EQ (+154,8%). Jeśli dołączyć do tego smarty oraz pojazdy Mercedes-Benz Vans, całkowita sprzedaż BEV-ów w 2021 r. wzrosła do ponad 99 000 sztuk.

Od chwili debiutu w sierpniu ub.r. elektryczny okręt flagowy EQS zebrał już ponad 16 370 zamówień. W grudniu ruszyła sprzedaż modelu na dwóch największych rynkach zbytu – w Stanach Zjednoczonych i Chinach, co zapewni dalszy przyrost liczby zamówień.

W sumie Mercedes-Benz Cars dostarczył w 2021 r. 2 093 476 pojazdów (-5,0%) – brak półprzewodników ograniczył podaż pojazdów pomimo silnego popytu na samochody osobowe i dostawcze we wszystkich segmentach oraz we wszystkich regionach. W efekcie sprzedaż w czwartym kwartale spadła o 24,7%.

Britta Seeger, członek zarządów Daimler AG i Mercedes-Benz AG odpowiedzialna za marketing i sprzedaż: „W tym niełatwym roku samochody z rodzin Maybacha, AMG i Klasy G ustanowiły nowe rekordy. Poziom zamówień na EQS-a – samochód elektryczny o największym zasięgu dostępny obecnie na rynku – jest bardzo zachęcający. Co więcej, w grudniu ruszyła produkcja pierwszego całkowicie elektrycznego wariantu AMG, rozpoczynając nowy rozdział w historii naszego elektrycznego flagowca. Silny globalny popyt na wszystkie nasze marki zapewnia Mercedes-Benz dodatkową energię – możemy przyspieszyć nasze wejście w nową, elektryczną erę motoryzacji”.

Mercedes-Benz dokłada wszelkich starań, aby zamówienia klientów mogły być zrealizowane jak najszybciej. Przy alokowaniu deficytowych czipów do produkcji pojazdu pod uwagę brana jest data złożenia zamówienia przez klienta. Sytuacja podaży półprzewodników pozostaje zmienna; firma spodziewa się, że w zakresie produkcji i sprzedaży ich niedobór będzie miał wpływ na kolejne kwartały.

W 2021 r. dostawy Klasy S wzrosły o 40%, do 87 064 sztuk, przy czym sprzedaż w Chinach stanowiła 35,5% światowego popytu. Klasa G osiągnęła nowy rekord – 41 174 dostarczonych samochodów. Mercedes-AMG przekazał klientom w ub.r. 145 979 aut (+16,7%). Sprzedaż submarki Mercedes-Maybach wzrosła do 15 730 egzemplarzy (+50,7%), do czego również przyczynili się nabywcy z Państwa Środka, gdzie Mercedesy-Maybachy sprzedają się w tempie ponad 900 miesięcznie.

Sprzedaż samochodów osobowych Mercedes-Benz w poszczególnych regionach

Dostawy Mercedes-Benz w regionie Azji i Pacyfiku od stycznia do grudnia 2021 r. spadły do 1 009 763 egzemplarzy (-1,6%). W Chinach wyniosły 758 863 sztuk (-2%), a w Europie – 696 136 (-11,2%), z czego na Niemcy przypada 213 105 aut (-25,5%). W USA klienci odebrali 276 102 samochodów osobowych z gwiazdą (+0,4%), a sprzedaż w całym regionie Ameryki Północnej osiągnęła wynik 318 456 sztuk (+0,3%).

Jeśli bazować na wewnętrznych obliczeniach, Mercedes-Benz jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich docelowych średnich emisji CO 2 dla europejskiej floty nowych samochodów (dla Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii) na rok 2021. W 2022 r. spodziewany jest dalszy spadek emisji – wciąż wzrasta bowiem sprzedaż hybrydowych aut plug-in oraz elektrycznych.

Mercedes-Benz Vans: w 2021 r. wzrosła sprzedaż samochodów dostawczych

Sprzedaż aut dostawczych Mercedes-Benz Vans w 2021 r. wzrosła o 2,6%, do 334 210 sztuk. To zasługa silnego popytu w pierwszej połowie roku, zwłaszcza w Chinach i Stanach Zjednoczonych, gdzie dostawy „podskoczyły”, odpowiednio, o 11,3% i 4,8%. W Europie wyjątkowo wysoki wzrost liczby dostaw w ub.r. odnotowano w Hiszpanii – 23,2%. W Stanach Zjednoczonych sprzedano 53 472 egzemplarze modeli Sprinter i Metris, a ten pierwszy ponownie był jednym z motorów napędzających sprzedaż.

W czwartym kwartale „wąskie gardła” w dostawach półprzewodników spowodowały, że wysokie zapotrzebowanie klientów było zaspokajane z opóźnieniem. Dostawy aut dostawczych w porównaniu do wysokich wyników z tego samego okresu 2020 r., gdy rynek odbudowywał się po stratach z powodu pandemii, spadły o 12,9%. Łącznie w okresie październik-grudzień 2021 na całym świecie dostarczono 90 532 sztuk Sprintera, Vito i Citana, przy czym w Europie, a także w USA i Kanadzie zanotowano spadki sprzedaży.

W Chinach dostawy wzrosły jednak o 10,1%.

W ubiegłym roku na potrzeby użytku komercyjnego sprzedano ponad 9000 elektrycznych vanów. To dwukrotnie więcej niż w 2020 r. Tym samym udział pojazdów elektrycznych we flocie samochodów dostawczych ponownie wzrósł. W 2022 r. kolejnych klientów do zakupu elektrycznego auta użytkowego ma szansę przekonać eVito Furgon wprowadzony na rynek w grudniu ub.r. – z pojemniejszym akumulatorem oraz standardową funkcją szybkiego ładowania.

Klaus Rehkugler, szef marketingu i sprzedaży w Mercedes-Benz Vans, powiedział: „W 2021 r. byliśmy w stanie osiągnąć niezwykły wynik Mercedes-Benz Vans pomimo szeregu wyzwań związanych pandemią. Popyt ze strony klientów pozostaje niezmiennie wysoki, a zamówień na nasze w pełni elektryczne vany na użytek komercyjny i prywatny stale przybywa. Ponadto, w czwartym kwartale w Europie zadebiutował zupełnie nowy Citan – dostępny jako Furgon i Tourer, który już został wybrany Międzynarodowym Vanem Roku 2022”.

Wyniki sprzedaży Mercedes-Benz Cars & Vans

IV kw. 2021 Zmiana w % 2021 Zmiana w % Mercedes-Benz* 464 130 -24,6 2 054 962 -5,0 smart 11 838 -27,8 38 514 +0,3 Mercedes-Benz Cars 475 968 -24,7 2 093 476 -5,0 Mercedes-Benz Vans (modele dostawcze) 90 532 -12,9 334 210 +2,6 Mercedes-Benz Cars & Vans 566 500 -23,0 2 427 686 -4,0 – w tym: BEVy 35 026 +29,7 99 301 +90,3 Sprzedaż aut osobowych Mercedes-Benz w poszczególnych regionach Europa 167 956 -29,0 696 136 -11,2 – w tym: Niemcy 60 591 -36,4 213 105 -25,5 Azja-Pacyfik 219 160 -21,3 1 009 763 -1,6 – w tym: Chiny 166 660 -18,6 758 863 -2,0 Ameryka Północna 70 370 -21,1 318 456 +0,3 – w tym: USA 60 326 -22,7 276 102 +0,4

*w tym Klasa V i EQV

Dane wstępne – mogą ulec zmianie w oczekiwaniu na raporty końcowe.