Mex Polska powraca do stanu sprzed pandemii, o czym świadczą wypracowane w 2022 roku wyniki finansowe

Mex Polska, notowana na GPW spółka holdingowa zarządzająca pięcioma popularnymi konceptami gastronomicznymi, opublikowała Sprawozdanie Finansowe za 2022 r. W raportowanym okresie skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 81,8 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) osiągnął 9,8 mln zł (wzrost rr o 15 proc.). Zysk netto wyniósł 7,2 mln zł, utrzymując stały poziom względem roku poprzedniego. Głównym silnikiem napędu skonsolidowanej sprzedaży jest oferta największego konceptu Grupy ,,Pijalnia Wódki i Piwa’’. Pozytywny wpływ ma również częściowe działanie Grupy w modelu franczyzowym. Głównym celem Mex Polska jest dalsze skalowanie biznesu, poprzez równoległy rozwój kilku niezależnych i rentownych konceptów gastronomicznych, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

– Biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczną i utrzymującą się inflację, cieszę się, że udało nam się wypracować w 2022 r. satysfakcjonujące wyniki finansowe. Odpowiednio zdywersyfikowany model biznesowy oraz przemyślana oferta poszczególnych konceptów, przyciągają do nas sporą grupę konsumentów, sprawiając, że z powodzeniem wracamy do stanu sprzed pandemii. Widać to po skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży, które w raportowanym okresie wyniosły prawie 82 mln zł. Ze względu na restrykcje pandemiczne obowiązujące w 2021 roku dane porównawcze w żaden sposób nie są obiektywne a jedynym miarodajnym i porywnywalnym okresem był IV kwartał, kiedy to zysk netto w 2022 roku wyniósł prawie 1,1 mln zł, a zysk EBIT był na poziomie 1,4 mln zł. Dało to odpowiednio wzrost rr o 87,8 proc. oraz 91,2 proc. – mówi Dariusz Kowalik, Wiceprezes i Dyrektor Finansowy w Mex Polska S.A.

Dużą częścią napędu sprzedaży w GK Mex Polska jest oferta największego i jednocześnie jednego z najstarszych konceptów Grupy – ,,Pijalnia Wódki i Piwa’’. To marka, która od lat cieszy się ogromnym powodzeniem, zarówno w mniejszych, jak i większych aglomeracjach. Obecnie na wszystkie 44 lokale Grupy, 32 należy do tego konceptu. Pozostałymi czterema markami Grupy są: największa sieć restauracji meksykańskich ,,The Mexican’’, sieć restauracji ,,Pankejk’’, nowoczesny koncept ,,Prosty Temat’’ oraz najnowsza oparta o pomysł shot-baru marka w segmencie bistro – ,,Chicas&Gorillas’’. Pilotażowy lokal w tym koncepcie uruchomiono w 2022 r we Wrocławiu, a od stycznia tego roku kolejny także w centrum Łodzi.

Na tym nie koniec. Mex Polska chce na bieżąco pozyskiwać nowe atrakcyjnie zlokalizowane lokale, których budowa będzie finansowana ze środków własnych, kredytów lub środków pochodzących od franczyzobiorców w ramach umów franczyzowych.

Biorąc pod uwagę ciągły rozwój Grupy, Spółka spodziewa się tendencji wzrostowej w przyszłych okresach rozliczeniowych. Zarząd wskazuje, że już teraz widzi wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2023 roku vs I kwartał 2022 roku. Jak podano, Spółka po I kwartale br. osiągnęła przychody na poziomie 19,2 mln zł vs 14,3 mln zł w I kwartale 2022 roku, co daje wzrost rr o prawie 34 proc.