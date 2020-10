Michał Skorupa: Udział fotowoltaiki w Polsce staje się coraz bardziej zauważalny

Coraz więcej osób chce inwestować w energię ze słońca, korzystając z usług profesjonalistów. Firma FOTON Technik wykonała już instalacje fotowoltaiczne dla 15 tys. Klientów. Firma stale się rozwija, proponując swoim Klientom darmową energię ze słońca i wysokosprawne pompy ciepła. Eksperci podkreślają, że rozwój rynku OZE w Polsce jest najszybszy w historii. Fotowoltaika obecnie przeżywa swoisty boom wśród Klientów indywidualnych, prywatnych oraz w segmencie biznesowym.

Jednym z przykładów rozwoju sektora OZE jest FOTON Technik, należąca do Grupy innogy. Od powstania w 2016 roku, firma w październiku zrealizowała zlecenie dla 15 tysięcznego Klienta. Aktualnie spółka kompleksowo realizuje instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła na rzecz Klientów w całej Polsce. Należąca do Grupy innogy/EON spółka montuje ok. tysiąca instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła miesięcznie, co przekłada się na ponad 5 megawatów mocy zainstalowanej. FOTON Technik codziennie zyskuje nowych klientów i stale się rozwija, by zapewniać swoim Klientom coraz lepsze usługi.

– Jesteśmy obecni na rynku już od 5 lat i stawiamy na rozwój naszego przedsiębiorstwa. Wskaźnikiem jakości naszej pracy, jest zaufanie już 15 tysięcy usatysfakcjonowanych Klientów. Chcemy jak najszerzej docierać do Polaków, aby zaspokajać ich codzienne zapotrzebowanie w energię elektryczną, dzięki zastosowaniu rozwiązań fotowoltaicznych. Stale rozbudowujemy naszą ofertę, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów. – mówi Michał Skorupa, Prezes zarządu FOTON Technik, Grupa innogy.

Głównym czynnikiem, mającym wpływ na aktywny wzrost ilości instalacji fotowoltaicznych w Polsce, jest wzrost świadomości Polaków na temat potencjału energii odnawialnej. Upowszechnianie się wiedzy na temat fotowoltaiki pozytywnie wpływa na stan całej gałęzi OZE i pozwala szybko rozwijać się przedsiębiorstwom z branży. Popularność małych oraz dużych farm fotowoltaicznych rośnie, co powoduje trwały wzrost dochodów firm zajmujących się zieloną energią.

Fotowoltaika w Polsce stale się rozwija i jest perspektywiczną dziedziną, która w przyszłości może mieć jeszcze większy udział w produkcji energii elektrycznej dzięki dużym elektrowniom fotowoltaicznym. Według opublikowanego w czerwcu raportu IEO „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020”, branża fotowoltaiczna w naszym kraju jest aktualnie najważniejszym sektorem spośród wszystkich gałęzi OZE. Moc instalacji fotowoltaicznych na pierwszy dzień października wyniosła 2682,7 MW. W ciągu tylko pierwszych 9 miesięcy 2020 roku, moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła dwukrotnie w stosunku do stanu na koniec roku 2019. Z uwagi na tak znaczący rozwój, można przewidywać, że Polska utrzyma się na 5 miejscu w Europie pod względem dynamiki przyrostu mocy zainstalowanych instalacji.