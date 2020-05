Microsoft z szansą na historyczny rekord – Goldman podnosi poziom ceny docelowej

Mimo rosnącego napięcia między Waszyngtonem a Pekinem jego wpływ na Wall Street jest znikomy, a amerykańskie indeksy wciąż znajdują się wysoko i nie do końca mają zamiar korygować ostatnią falę wzrostów. Sprzyja temu stopniowe otwarcie gospodarki USA, a także zapowiedź Donalda Trumpa, że nawet mimo ewentualnej drugiej fali zachorowań np. jesienią, nie zamknie on ponownie kraju. USA mają wtedy walczyć z poszczególnymi ogniskami choroby, co ma sprzyjać bardziej V-kształtnemu odbiciu.

Wracając do sytuacji na dalekim wschodzie, Chiny wycofały swój cel wzrostu gospodarczego na 2020 r. Ponadto zaproponowały ustawę o bezpieczeństwie narodowym, która położyłaby kres działalności secesyjnej i wywrotowej, która z kolei podważałaby autonomię Hongkongu. Powrót napięć między Pekinem a Waszyngtonem w okresie poprzedzającym nową rundę negocjacji handlowych pokazuje, że wojna gospodarcza między dwoma wiodącymi światowymi potęgami wraca na pierwszy plan. Jednak Wall Street mimo tych przeciwności trzyma się mocno.

Z punktu widzenia ciekawych spółek i wydarzeń Goldman Sachs podniósł cel dla ceny docelowej Microsoft Corp. do 198 USD z 185 USD. Nowy cel oznacza wzrost o 7,9% od ostatniej ceny zamknięcia. Gdyby został osiągnięty, to cena akcji dawnej spółki Billa Gatesa byłaby na najwyższym poziomie w historii. Średni poziom ceny docelowej firmy Microsoft na Wall Street wynosi 198,19 USD. Spółka ma 33 rekomendacje kupna, 4 wstrzymaj i 0 sprzedaj.

Tymczasem Nvidia Inc. nadal drożeje, ponieważ dzięki centrum danych i popycie na gry poprawiły się kwartalne zyski, co skłoniło Wall Street do podwyższenia celów cenowych dla akcji spółki. Przychody z centrów danych za I kwartał były napędzane dużym popytem wśród klientów. Citigroup podniósł poziom ceny docelowej do 392 USD z 315 USD, a atrakcyjność dla inwestorów pozostaje silna dzięki platformie Ampere nowej generacji.

