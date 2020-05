Polski przemysł zanotował w kwietniu spadek o ponad 1/4

W tym tygodniu nowe dane makro pokazały ogromny wpływ epidemii na gospodarki państw europejskich. W Polsce negatywnie zaskoczyły przede wszystkim wyniki produkcji przemysłowej, która w kwietniu zanotowała spadek w porównaniu miesięcznym o 25,5%. W zestawieniu rocznym nastąpił spadek o 24,7%, co jest wynikiem ponad dwukrotnie wyższym niż prognozowali analitycy. Spadki widać również między innymi w cenach produkcji, które obniżyły się o 1,3% r/r.

Problemy polskiej gospodarki zaczynają być widoczne również na rynku pracy, gdzie w kwietniu zanotowano międzyroczny spadek zatrudnienia o 2,1%. Natomiast dynamika wzrostu płac spadła z poziomu 6,3% (notowanego w marcu) do 1,9%. Sytuacja na rynku pracy w najbliższych miesiącach najprawdopodobniej nie będzie się też poprawiać. Nie należy również oczekiwać, że gospodarka europejska najgorszy okres ma już za sobą. Niemiecki indeks ZEW wzrósł do ponad 50 pkt, natomiast wskaźnik PMI jest nadal poniżej swojej długoterminowej średniej, lecz powoli zaczyna odbijać się od dna. Póki co można powiedzieć, że Europa ma za sobą jedynie okres największego pesymizmu, ale pod względem ekonomicznym sytuacja w najbliższych miesiącach wciąż będzie trudna.

Złoty w tym tygodniu umocnił się w stosunku do euro i jego kurs w piątek rano był na poziomie 5,52 PLN/EUR. Eurodolar oscylował na poziomie 1,093 USD/EUR.

Komentarz walutowo-makroekonomiczny Malwiny Krakus, analityczki AKCENTY