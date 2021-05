Miraculum podsumowuje przychody w kwietniu

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w kwietniu 2021 roku odnotowuje znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży kosmetyków – wpływy z tytułu podstawowej działalności spółki wyniosły 1 568 tys. zł i były wyższe r/r o 52 proc. Uwzględniając sprzedaż środków dezynfekcyjnych, spółka w kwietniu osiągnęła 1 642 tys. zł przychodów i jest to więcej niż rok wcześniej o 3 proc.

W kwietniu 2020 r. przychody ze sprzedaży środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki) wyniosły 564 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie tego roku sprzedaż ta stanowi 74 tys. zł. Oznacza to znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży kosmetyków w kwietniu – o 52 proc. r/r.

Na wynik osiągnięty w kwietniu miała wpływ zakończona sukcesem akcja marketingowa z siecią Stokrotka z okazji 50-lecia marki Pani Walewska. W minionym miesiącu Miraculum zrealizowało również istotne dostawy na rynki eksportowe takie jak: Łotwa, Estonia, Litwa, Rumunia i Słowacja.

– Cieszymy się z systematycznie wzrastających wyników sprzedaży. Bardzo cenimy sobie cykl współprac z sieciami handlowymi z okazji 50-lecia marki Pani Walewska. W minionym miesiącu odbyła się akcja marketingowa z siecią Stokrotka, już teraz mogę zdradzić, że w najbliższych dniach podobna promocja rozpocznie się w sklepach Intermarche. Tego typu działania realnie przekładają się nie tylko na rozpoznawalność marki, ale również na sprzedaż – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Narastająco, w okresie styczeń-kwiecień 2021 roku, Miraculum odnotowało przychody ze sprzedaży netto na poziomie 9.055 tys. złotych, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do okresu styczeń-kwiecień 2020 roku, kiedy to wyniosły one 8.259 tys. złotych.