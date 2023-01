Muzeum Historii Polski na liście najważniejszych projektów kulturalnych 2023

Muzeum Historii Polski znalazło się na liście najważniejszych projektów kulturalnych, na które czeka świat w 2023 roku. Po tym, jak uroczyście otwarte zostały muzea narodowe w Norwegii, Egipcie i Hongkongu w 2022 roku, Europa czeka na polski akcent i narodowy symbol historyczny.

Na liście najważniejszych, światowych muzeów i galerii, które zostały otwarte lub mają zostać otwarte dla zwiedzających w nadchodzących latach – Norwegia, Egipt, Hong Kong, Irlandia… i wśród nich Muzeum Historii Polski. Nowe norweskie Muzeum Narodowe, którego otwarcie zaplanowano na 2020 rok, ostatecznie zadebiutowało w 2022 roku pod oficjalną nazwą Narodowe Muzeum Sztuki, Architektury i Projektowania. Rozbudowa, obejmująca ponad 54 000 metrów kwadratowych, w tym 13 000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, kosztowała 723 miliony dolarów. Największe w Polsce Narodowe Muzeum Historii planowane jest na 2023 rok i ma stać się jednym z największych tego typu projektów w regionie CEE. W projekcie zaprojektowanym przez architektów WWAA i słynnego Borysa Kudliczkę znajdzie się wystawa prezentująca 6 epok z historii Polski. Projekt jest realizowany jest przez Ministerstwo Kultury Narodowej, w najbliższych dniach ma zostać wybrana grupa projektowa do realizacji projektu. Przy szacowanym budżecie 1 miliarda dolarów, Wielkie Muzeum Egipskie (GEM) jest uważane za największe muzeum na świecie poświęcone jednej cywilizacji. Co więcej: to także największe muzeum w Egipcie, największe muzeum faraonów na świecie i jedno z wiodących na świecie ośrodków badań naukowych, historycznych i archeologicznych. Po długo oczekiwanym otwarciu muzeum M+ w Hongkongu, pojawia się sąsiednie Muzeum Pałacowe, poświęcone cesarskim skarbom Chin. Projekt o wartości 450 milionów dolarów jest w pełni finansowany przez Hong Kong Jockey Club Charities Trust. Irlandzkie Muzeum Narodowe – Historia Naturalna jest rozwijane przez Irlandzkie Muzeum Narodowe a procedura przetargowa mająca na celu powołanie zespołu projektowego do realizacji kolejnej fazy projektu rozpocznie się w 2023 r.

Okazuje się, że wsparcie rządowe ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej muzeów, zarówno pod względem bezpośredniej pomocy finansowej, jak i wpływu, jaki wywiera na gospodarkę. Muzeum jest niezbędną instytucją kultury, ponieważ chroni, zachowuje i upowszechnia historię i kulturę.

Według instytucji UE – Eunamus, muzea narodowe są nie tylko „spoiwem kulturowym” Europy, przyczyniając się do kształtowania społecznych postaw, ale także służą jako platformy pomagające zachować tożsamość narodową. Ale – jak zwracają uwagę eksperci – budowa muzeów może być dość kosztowna. Istnieje wiele kilka czynników, które mogą wpływać na ten koszt, takich jak wielkość i zakres muzeum, lokalizacja i rodzaj eksponatów. Na przykład budowa małego lokalnego muzeum może kosztować około 5 milionów dolarów, podczas gdy duże międzynarodowe muzeum może kosztować ponad 1 miliard dolarów. Muzea i galerie to skomplikowane budynki, wielofunkcyjne przestrzenie. Z różnych powodów koszty są często wyższe niż w przypadku wielu innych typów budynków.

Koszty budowy wybranych muzeów na świecie

Wielkie Muzeum Egipskie 1 mld USD Norweskie Muzeum Narodowe 723 mln USD Muzeum Pałacowe w Hongkongu 450 mln USD Muzeum Historii Narodowej Polski 270 mln USD

Źródło: Manager24