Na rynkach spokojnie

Tuż przed świętami Amerykanie pokazali pakiet dobrych danych. W piątek nie miało to większego wpływu na dolara, a dzisiejszy poranek rozpoczął się od symbolicznej przeceny. Na rynkach dominuje jednak spokój.

Ostatnie dane przed świętami

W piątek poznaliśmy pokaźny pakiet danych z USA. Wydatki Amerykanów rosły w ujęciu rocznym o zaledwie 0,1%, co było wynikiem symbolicznie poniżej oczekiwań. Z drugiej strony dochody rosły o 0,4% i była to z kolei wartość o 0,1 punktu procentowego powyżej oczekiwań. Z jednej strony jest to sygnał, że obywatele ograniczają konsumpcję, co może skutkować negatywnymi efektami dla gospodarki. Z drugiej strony lekkie oddłużenie tamtejszego społeczeństwa, a tym są przecież szybciej rosnące dochody od wydatków, nie zaszkodzi z pewnością w dłuższym terminie. Do tych danych doszedł lepszy od oczekiwań indeks Uniwersytetu Michigan i duża niespodzianka, jaką jest odbicie w górę w sprzedaży nowych domów. 640 tysięcy to nie jest duża wartość w standardowych warunkach, trzeba jednak zwrócić uwagę, że to 6% powyżej oczekiwań, co w sytuacji wysokich stóp procentowych jest sporą niespodzianką. Pomimo tych danych dolar w dalszym ciągu pozostaje relatywnie stabilny względem euro.

Dalsze dobre informacje z rynku gazu

Piątkowe ceny gazu notowanego w Holandii, czyli tego będącego podstawą wycen, odbiły się od 85 dolarów za megawatogodzinę. Jest to bardzo dobra wiadomość dla konsumentów. Należy pamiętać, że grudniowe szczyty sięgały 160 euro, czyli niemal dwukrotnie wyżej. Pokazuje to, że Europa nawet w sezonie grzewczym znalazła alternatywne i rozsądne cenowo źródła surowca względem Rosji. Z drugiej strony minima cenowe nakładane na import ze Wschodu w tym tempie szybko stracą sens. Przy sile obecnych spadków nie można oczywiście wykluczyć wkrótce silnej korekty. Po tak dużych zmianach odbicia jednak się zdarzają.

26. wolny na rynkach

Niewiele jest takich dni jak Święta Bożego Narodzenia. Tak wiele podmiotów ma wówczas wolne, że notowania większości instrumentów są wówczas wstrzymywane. Tak właśnie odbyło się obecnie nawet w przypadku głównych par walutowych. Dzisiejsze otwarcie zawiera jednak to wszystko, co powinno się stać w poniedziałek. Rynek otworzył się delikatną przeceną złotego, jednakże patrząc na obecny kurs, który dalej wycenia euro poniżej 4,65 zł, mówimy raczej o delikatnej korekcie ostatnich osłabień.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat