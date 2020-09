Najbardziej bezpieczne sklepy do robienia zakupów w czasach COVID-19

Żyjemy w dziwnych czasach, których istnienie jeszcze na końcu 2019 r. dopuszczaliśmy wyłącznie w hollywoodzkich filmach katastrofalnych. Dzisiaj zmierzamy się z nową rzeczywistością, w której podstawowym słowem jest bezpieczeństwo. I jeśli nawet nie wybierasz się do sklepu codziennie, tak jak wcześniej, a robisz zakupy z wyprzedzeniem na cały tydzień, bezpieczeństwo na pewno nadal jest dla Ciebie ważne. Pozostaje zadanie pytania o to, w których sklepach podejmowane są najbardziej skuteczne działania w celu ochrony kupujących i pracowników przed COVID-19. Przeczytasz o tym w niniejszym artykule.

Najbardziej bezpieczne sklepy w czasach pandemii Covid-19

W każdym supermarkecie dla kupujących dostępne są dozowniki ze środkiem dezynfekującym do rąk. Dodatkowo w takich sieciach, jak: Lidl, Auchan, Carrefour lub też Kaufland umieszczone są dla klientów jednorazowe rękawiczki do zakładania na ręce przed dotykaniem wózków oraz środki do dezynfekcji rąk. Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa, wszystkie sklepy nałożyły restrykcyjne ograniczenia dotyczące odległości między osobami w kolejkach przy kasach, gdzie zwykle gromadzi się wielu klientów. Jeszcze dalej poszła sieć Lidl, w której otworzone zostały dodatkowe punkty samoobsługowe dla klientów, w których możliwa jest płatność kartą. Lidl – to jedna z najlepiej dbających o bezpieczeństwo swoich klientów sieć w Polsce, oferująca ponadto dobre zniżki na liczne towary. Zatem jeśli w najbliższym czasie chcesz zrobić zakupy tanio i bezpiecznie – zapraszamy na stronę Rabato, gdzie dostępna już jest nowa gazetka Lidl z aktualnymi promocjami.

Znaczna uwaga przywiązywana jest także do warunków pracy personelu – pracownicy są chronieni zarówno za pomocą przezroczystych paneli plastikowych, oddzielających ich od klientów w trakcie kasowania produktów, jak i bardziej tradycyjnych środków ochrony, czyli maseczek i rękawiczek. Faktycznie każda z polskich sieci handlowych dodatkowo zachęca klientów do zapłaty kartą za zakupione towary.

We wszystkich polskich supermarketach systematycznie przeprowadzane jest również ogólne czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń biurowych, inwentaryzacji oraz wyposażenia sklepów. Okazuje się jednak, że w Kauflandzie i Carrefourze okresowość takich sprzątań jest najczęstsza. Co więcej w strefach sprzedaży sklepów podłoga oraz uchwyty wózków zakupowych są dodatkowo czyszczone roztworami dezynfekującymi. Biedronka z kolei informuje swoich klientów, o tym, że zwiększyła częstotliwość wietrzenia pomieszczeń.

Oczywiście, dodatkowym środkiem ochrony przed Covid-19 jest robienie zakupów przez Internet. O tym, jakie promocje w sklepach obowiązują w bieżącym tygodniu możesz dowiedzieć się korzystając z portalu Rabato, gdzie informacja o wszystkich zniżkach zamieszczana jest na bieżąco. Wiadomo, w czasach koronawirusa nie kupimy już towarów luzem – wszystkie zostały zapakowane, gdyż takie rozwiązanie również służy ograniczeniu rozprzestrzeniania się infekcji. Warto wziąć to pod uwagę, planując najbliższe zakupy.

Oryginalne działania w celu ochrony zdrowia

Oprócz ogólnych środków, przewidzianych w krajowych oraz międzynarodowych normach bezpieczeństwa, podczas epidemii i pandemii, niektóre polskie sieci podjęły oryginalne dodatkowe działania chroniące przed wirusem. Wśród nich można wymienić:

Instalację w pomieszczeniach sklepów automatów, w których można kupić maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące itp.;

Rozszerzona została lista usług świadczonych online (sieć Carrefour na przykład zaczęła oferować dowóz towarów do domu, a Lidl nagrał kilka filmików uczących widzów gotowania, jako jednej z opcji na przyjemne spędzanie czasu w gronie rodziny w okresie kwarantanny;

Niektóre polskie sieci umieściły ogłoszenia, w których oferują klientom jeszcze przed wyjściem z domu sporządzenie listy zakupu. Pozwoli to zmniejszyć czas znajdowania się na terenie sklepu w trakcie robienia zakupów;

Przeprowadzanie codziennego badania pracowników pod kątem wykrycia tych, którzy mają wysoką temperaturę;

Przełożone zostały także festiwale, degustacje, wydarzenia kulturalne, które sieci handlowe planowały przeprowadzić w bieżącym roku;

Ograniczenie zakupu jednego produktu do 3 lub 5 sztuk (tylko w przypadku niektórych produktów) w celu uniknięcia nadmiernego tłoku, który miał miejsce wiosną z powodu zakupu papieru toaletowego i środków antyseptycznych.

Jak można zauważyć, świat supermarketów, drogerii, restauracji i innych placówek usługowych całkiem nieźle dostosował się do funkcjonowania w warunkach nowej rzeczywistości i podejmuje liczne, różnostronne i, rzecz jasna, skuteczne rozwiązania w celu ochrony zdrowia klientów. Nie zapominaj także i Ty o tym, aby stosować się do zaleceń sanepidu, chroń siebie i swoich bliskich. My życzymy wszystkim naszych czytelnikom przede wszystkim zdrowia!