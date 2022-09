Najemcy biurowi wracają do aktywności sprzed pandemii

Zarówno dane rynkowe, jak i wyniki Działu Powierzchni Biurowych w Colliers w I połowie 2022 r., pokazują, że aktywność najemców na rynku biurowym dynamicznie rośnie. Od stycznia do końca czerwca eksperci Colliers z pionów Reprezentacji Najemcy i Właściciela doradzali w transakcjach najmu prawie 160 tys. mkw. – to niespełna o 60 tys. mkw. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Jesteśmy w trakcie ewolucji rynku biurowego. Część firm wciąż opracowuje strategie dotyczące modelu pracy, w tym zapotrzebowania na powierzchnię biurową, ale na rynku jest już widoczna rosnąca aktywność najemców. Nadal obserwujemy zainteresowanie nowymi powierzchniami – szczególnie wśród firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu – BPO, SSC. Z kolei w procesie decyzyjnym bardzo istotne są kwestie związane z ESG (aspekty środowiskowe, społeczne oraz ład korporacyjny) i to, czy i jakie rozwiązania wspierające wdrażanie jego wymogów przez najemców posiada budynek – mówi Paweł Skałba, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, Colliers.

Największy wolumen transakcji z udziałem ekspertów Colliers w I połowie 2022 r. odnotowano w Warszawie (34,3 tys. mkw.), Poznaniu (12,6 mkw.) i Krakowie (12,2 tys. mkw.). Wynik w stolicy Wielkopolski zapewnił Colliers pozycję lidera w regionie wśród firm doradczych w transakcjach dotyczących reprezentacji najemcy.

Dobre wyniki odnotował też pion Reprezentacji Właściciela firmy.

– W I połowie 2022 r. sfinalizowaliśmy transakcje na 75,2 tys. mkw., z czego zdecydowana większość dotyczyła rynku warszawskiego. Zapewniło to nam pozycję lidera pod względem udziału w rynku wśród firm doradczych w stolicy. Obserwujemy duży wzrost aktywności najemców w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r., co potwierdza wzrost popytu na rynku warszawskim o 92% w porównaniu do roku poprzedniego. Zdecydowana większość transakcji sfinalizowanych w pierwszym półroczu przez dział reprezentacji wynajmującego to renegocjacje, których udział w popycie na powierzchnie biurowe stale rośnie – mówi Izabela Kapil, Dyrektor Pionu Reprezentacji Właściciela w Dziale Powierzchni Biurowych, Colliers.

Kluczowe transakcje

W transakcjach reprezentowanych przez Colliers – zarówno przez dział reprezentacji najemcy, jak również właściciela – dominowały renegocjacje i ekspansje. Nowe umowy objęły ponad 70 tys. mkw. biur, co potwierdza rosnącą aktywność najemców.

– Jak widać, wbrew pierwotnym przypuszczeniom, pandemia nie spowodowała zniknięcia biur z rynku. Wręcz przeciwnie. Niektóre firmy, jak np. City Space, nie tylko zdecydowały się zostać w zajmowanej od lat lokalizacji, ale nawet dokonały ekspansji. Tym, co się zmieniło, jest natomiast model pracy. W dużej część firm zmienił się na hybrydowy, co wymusiło na najemcach dostosowanie powierzchni biurowych do nowych realiów i potrzeb pracowników – mówi Paweł Skałba, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, Colliers.

Wśród największych transakcji I połowy roku z udziałem ekspertów Colliers można wymienić: renegocjację i ekspansję wynajmowanej w Placu Unii powierzchni przez ING Bank Śląski, w której reprezentowaliśmy właściciela budynku, a także renegocjację umowy najmu 8,5 tys. mkw. w budynku Park Rozwoju na warszawskim Mokotowie przez firmę Schneider Electric oraz odnowienie kontraktu najmu 7,5 tys. mkw. przez OLX w biurowcu Maraton A w Poznaniu, w których reprezentowaliśmy najemcę.

Ubywa biur w Warszawie

W I połowie bieżącego roku tylko w Warszawie wynajęto niemal 480 tysięcy mkw. powierzchni biurowej. To więcej niż w rekordowych latach 2018 i 2019. Stało się tak za sprawą odblokowanej decyzyjności najemców z minionego roku. Popyt na powierzchnie biurowa wzrósł prawie dwukrotnie w porównaniu do I połowy 2021 r.

Wzrost popytu przełożył się na spadek wskaźnika wolnej powierzchni, który w stolicy wynosi obecnie 11,9% (w porównaniu do 12,5% w I poł. 2021 r.). Z kolei na dziewięciu największych rynkach Polski wskaźnik ten wzrósł i wynosi obecnie 13,6% (w porównaniu do 12,9% w I poł. 2021 r.). W całym kraju do wynajęcia od zaraz jest 1,7 mln mkw. powierzchni.

– Silne odbicie rynku po stronie popytu wpłynęło na ustabilizowanie współczynnika powierzchni niewynajętej w Warszawie na poziomie 11,9%, co przekłada się na prawie 748 tys. mkw. dostępnej przestrzeni. W budowie jest kolejne 240 tys. mkw. Malejąca podaż oraz utrzymanie dynamiki popytu, które przewidujemy, może spowodować powstanie luki podażowej na stołecznym rynku. W efekcie może dojść do wzrostu bazowych stawek czynszu w nowych projektach położonych w strefie centralnej, które aktualnie kształtują się na poziomie 19-25 euro/mkw./miesiąc. Jesteśmy więc w momencie, kiedy najemcy aktywnie szukają biur i chcą już teraz zabezpieczyć atrakcyjną powierzchnię na dobrych warunkach – mówi Paweł Proński, Dyrektor w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers.