Najlepszy kwartał w historii krakowskiego Bloober Team

Ponad 24,3 mln złotych przychodu ze sprzedaży i 9,5 mln złotych zysku netto wypracowała GK Bloober Team w trzecim kwartale 2022 roku. Jest to najlepszy wynik w historii spółki – zysk wzrósł aż o 156% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. zysk netto wyniósł ponad 18 mln złotych. W nadchodzących miesiącach spółka chce umocnić swoją pozycję na rynku i skupić się na produkcji gier, które pozwolą jej wejść do mainstreamu.

Wysokie przychody generowane przez spółkę związane są przede wszystkim z realizacja umów z globalnymi wydawcami oraz utrzymywaniem się wysokiego poziomu sprzedaży poszczególnych tytułów firmy. Bloober Team konsekwentnie realizował strategię umacniania wizerunku marki firmy, m.in. poprzez uczestniczenie w licznych imprezach branżowych tj. Gamescom w Niemczech czy Tokio Game Show w Japonii.

Niezmiernie cieszy mnie nieustająca popularność naszych tytułów, w tym The Medium. Aktywnie działamy nad rozwojem tej marki – w październiku podpisaliśmy umowę o współpracy z Platige Image w zakresie przygotowania, rozwoju oraz koprodukcji serialu opartego na grze, nad którym będę sprawował nadzór kreatywny wraz z Tomaszem Bagińskim – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

Aktualnie spółka pracuje nad kilkoma projektami, w tym Layers of Fears, Silent Hill 2 oraz grą we współpracy z Private Division.

Ostatnie miesiące to okres dynamicznego rozwoju Bloober Team – m.in. ogłoszono dotychczasowy największy projekt w historii spółki, remake Silent Hill 2. Jest to kultowa i bardzo ważna, jak nie najważniejsza, produkcja dla całego gatunku horrorów, która do dziś posiada ogromne grono fanów. To nas, spośród wielu twórców, wybrało Konami do pracy nad swoim sztandarowym dziełem. Z tym tytułem zaczynamy nowy rozdział Bloober Team wchodząc w rynek mainstreamowy. Pokazuje to, jak silna jest pozycja naszej firmy na światowym rynku i jak ogromną pracę wykonaliśmy w ostatnich latach. Naszym celem jest tworzenie wartości fundamentalnych, a nie spekulacyjnych, w związku z tym od dłuższego czasu staramy się najpierw robić, a potem o tym informować. Tym bardziej dumny jestem z rezultatów, które osiągnęliśmy jako spółka w tym roku – kontynuuje Babieno.

Silent Hill 2 to psychologiczny horror z 2001 roku, którego twórcą jest Konami. Gra do dziś uznawana jest za jedną z najważniejszych w swoim gatunku. Prace nad tytułem ogłosiło Konami podczas specjalnej transmisji, gdzie pokazano również pierwszy zwiastun gry, która trafi na komputery oraz konsole PlayStation 5. Obok Silent Hill 2, w zaawansowanej fazie produkcji znajduje się Layers of Fears. Gra powstaje we współpracy z Anshar Studios na silniku Unreal Engine 5 i będzie nawiązywać do dwóch pierwszych odsłon serii, dając graczowi możliwość świeżego spojrzenia na opowiedzianą tam historię. Tytuł ukaże się na początku 2023 roku na PC, PS5 i Xbox Series X/S.

Na 2023 rok zaplanowane jest przeniesienie głównej siedziby Bloober Team do nowego biurowca w kompleksie Fabryczna Office Park. Powierzchnia ma być jedną z najnowocześniejszych w branży gier i powstaje w oparciu o unikalna koncepcje studia. Równocześnie, spółka jest w trakcie dostosowania innej powierzchni biurowej do potrzeb prowadzenia własnego studia motion-capture oraz realizacji dźwiękowych. Pozwolić ma to Bloober Team SA na umocnienie pozycji na rynku – zarówno wśród partnerów branżowych jak i na rynku pracy.