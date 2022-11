DRAGO entertainment po trzech kwartałach 2022 r.

Prawie 1,2 mln zł zysku netto po trzech kwartałach br. odnotował notowany na NewConnect producent gier DRAGO entertainment. Niemal połowę wyniku wypracowano w samym III kwartale. Od stycznia do września przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 8,7 mln zł. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ma niesłabnąca popularność flagowego projektu Studia – Gas Station Simulator. Niedawno gra została wzbogacona o wersje konsolowe i dwa DLC. Jednocześnie w raportowanym okresie Studio wypuściło na rynek swój najnowszy autorski tytuł Food Truck Simulator. Nawiązano także kilka znaczących umów o współpracy, m.in. z Green Man Gaming – nowym dystrybutorem dla gier DRAGO entertainment.

Pierwsze trzy kwartały 2022 r. DRAGO entertainment zamyka dobrymi wynikami finansowymi, które odzwierciedlają efektywność operacyjną zespołu z Krakowa. Od stycznia do września spółka wypracowała przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 8,7 mln zł w porównaniu do 7,7 mln zł z analogicznego okresu roku ub. Zysk netto wyniósł w tym czasie ok. 1,2 mln zł. Na wypracowane wyniki niezmiennie wpływa przede wszystkim popularność bestsellerowej produkcji Studia – Gas Station Simulator.

– Osiągnięty wynik netto jest dla nas satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę spore nakłady na rozwój i marketing wydanych już projektów. Należy zwrócić uwagę, że raport za III kwartał jest specyficzny, ponieważ obejmuje jedynie dwa tygodnie sprzedaży Food Truck Simulatora, ale w kosztach zawiera całkowite koszty produkcji tego tytułu. – mówi Joanna Tynor, Prezes Zarządu DRAGO entertainment – Wyniki w III kwartale cieszą tym bardziej, że są bardzo dobrą prognozą przed IV kwartałem, który w branży growej obfituje w wyprzedaże, co zwykle dla popularnych tytułów oznacza większą sprzedaż. – dodaje.

By podtrzymać zainteresowanie społeczności wokół flagowego projektu Studia, produkt Gas Station Simulator jest na bieżąco rozwijany. W maju oraz we wrześniu na rynek trafiły dwa DLC. Mowa odpowiednio o Can Touch This oraz Party Time. Obecnie Studio pracuje nad najnowszym płatnym DLC w postaci Airstrip. Do tego w ubiegłym miesiącu symulator trafił na najpopularniejsze platformy konsolowe, tj.: Nintendo Switch, Xbox i PlayStation.

– Dążymy do tego by dywersyfikacja kanałów sprzedażowych i stale wzbogacana zawartość gry skutecznie zapewniały nam ciągłość monetyzacji i wpływały na wzrost wyników finansowych. – komentuje Joanna Tynor.

Zgodnie z ogłoszoną roadmapą Gas Station Simulator, twórcy gry szykują dla jej odbiorców również wersję VR. Spółka podpisała w tym temacie list intencyjny i negocjouje warunki z firmą Gamedust.

Docelowo uniwersum gry osadzone przy Route 66 zostanie wzbogacone także o dwa nowe tytuły: Road Diner Simulator oraz Motel Simulator.

Co więcej, krakowski zespół nie poprzestaje na rozwoju jednego IP i równolegle prowadzi prace nad odrębnym i mocno wyczekiwanym przez graczy tytułem – Winter Survival. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.