Agencja marketingu mobilnego Spicy Mobile sprawdziła, z jakich smartfonów korzystają Polacy. W zestawieniu triumfują trzy marki: Samsung, Huawei i Apple. Ich łączny udział w rynku wynosi aż 75%.

Rynek smartfonów jest niezwykle konkurencyjny. Co roku niemal wszyscy producenci prezentują nowe flagowe urządzenia. Według najnowszego raportu IDC, w 2020 r. w Polsce do sklepów trafiło 8,53 mln smartfonów o łącznej wartości nieco ponad 9 mld zł. Czy wyniki sprzedaży przekładają się na faktyczną popularność? Agencja Spicy Mobile, dzięki wynikom pasywnego pomiaru aktywności na urządzeniach mobilnych, sprawdziła, z jakich urządzeń korzystają Polacy. W przygotowanym zestawieniu najpopularniejszych smartfonów próżno szukać flagowych modeli. Zamiast nich w kieszeniach Polaków znajdują się smartfony ze średniej półki cenowej, które swoją premierę miały kilka lat temu.

Samsung: 37% udział w polskim rynku

Jak wynika z badania Spicy Mobile, koreański producent jest niekwestionowanym liderem rankingu z 37% udziałem w rynku. Najpopularniejsze modele tej marki to mieszczące się w średniej półce cenowej Samsung Galaxy J5, Samsung Galaxy A5 2017 i Samsung Galaxy J3 2017. Najnowsze dane dotyczące sprzedaży nie są jednak dla Samsunga optymistyczne. Firma odnotowała spadki zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości sprzedaży (według raportu IDC wyniosły one odpowiednio -44,8% i -49,4%).

Huawei: 19% udział w polskim rynku

Największą popularnością wśród smartfonów marki Huawei cieszy się Huawei Mate 10 Lite. Ten model ze średniej półki zadebiutował na rynku w 2017 r. wraz z flagowcem Huawei Mate 10 Pro. Na drugim miejscu uplasował się mający swoją premierę rok później Huawei P20 Lite, na trzecim dość stary model – Huawei P8 Lite – smartfon ze średniej półki, wypuszczony na polski rynek przez chińskiego producenta w 2015 roku.

„Najbliższy okres będzie dość interesujący na rynku smartfonów” – podkreśla Tomasz Kąkol ze Spicy Mobile. – „Zainteresowanie smartfonami Huaweia spada ze względu na odcięcie od usług Google. Być może część tego tortu pokryje niezależny już od chińskiego giganta Honor. Nowe smartfony tej marki, w przeciwieństwie do Huaweia, będą miały dostęp do sklepu Google Play oraz innych aplikacji i usług Google’a”.

Apple: 19% udział w polskim rynku

Według badania Spicy Mobile, udział marki Apple w Polsce na rynków smartfonów jest równy Huawei. 97% urządzeń „z jabłuszkiem” to smartfony, tablety stanowią jedynie 3%. Niestety – ze względów metodologicznych – nie ma możliwości określenia, które konkretnie modele „z jabłuszkiem” posiadają Polacy. Jak wynika z najnowszego raportu IDC, Apple pozostaje liderem rynku pod względem wartości sprzedaży. Wartość iPhone’ów dostarczonych w 2020 roku na polski rynek stanowiła 26,2% całości. Xiaomi w tym zestawieniu znalazło się na drugim miejscu (23,4%), a podium zamyka Samsung (21,6%).

Xiaomi: 8% udział w polskim rynku

Smartfony Xiaomi cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością. Według analityków IDC, ten chiński producent stał się w 2020 r. nowym liderem sprzedaży na poziomie 2,63 mln urządzeń dostarczonych do sklepów (udział w rynku 30,8%), dystansując Samsunga (21,8% rynku) i Huaweia (16,1% rynku). Jak wynika z danych Spicy Mobile, ze smartfonów marki Xiaomi korzysta 8% użytkowników urządzeń mobilnych. Najbardziej popularne modele należą do niskobudżetowej linii Redmi. Są wśród nich Xiaomi Redmi 4, Xiaomi Redmi Note 7 oraz Xiaomi Redmi Note 4.

LG: 5% udział w polskim rynku

Aktualnie – jak wynika z danych Spicy Mobile – ze smartfonów LG korzysta 5% użytkowników. Do najbardziej popularnych modeli należą LG K10, LG K8 oraz LG G6. W kwietniu LG potwierdziło, że wycofuje się z branży smartfonów i zamierza skupić się na innych aspektach działalności. Według analityków na tej decyzji mogą skorzystać przede wszystkim Apple oraz Samsung.

Sony, Honor, Motorola oraz Lenovo: 2% udział w polskim rynku

Sony, Honor, Motorola oraz Lenovo to marki telefonów, z których korzysta około 2% użytkowników urządzeń mobilnych. Do popularnych modeli Sony na naszym rynku należą Sony Xperia XA1, Sony Xperia L1 oraz Sony Xperia E5. Ponad połowa użytkowników smartfonów marki Honor korzysta z modelu Honor Mate 20 Lite (56%), daleko w tyle są Honor 8X i Honor 8. W przypadku Motoroli, często używane modele to Motorola Moto G5, Motorola One oraz Motorola Moto E5 Plus. Jeśli chodzi o Lenovo – jak wynika z danych Spicy Mobile – do gustu Polakom przypadł przede wszystkim smartfon Lenovo K6 Note, na kolejnych miejscach na podium znalazły się Lenovo A60 oraz Lenovo C2.

HTC: 1% udziału w polskim rynku

Ranking Spicy Mobile zamyka tajwański producent smartfonów HTC z 1% udziałem w rynku. Ponad połowa użytkowników telefonów tej marki korzysta z modelu HTC Desire (52%). W zestawieniu pojawiły się również HTC One oraz HTC U11.