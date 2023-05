Najwięcej buduje się we Wrocławiu

Aktywność deweloperów w stolicy Dolnego Śląska utrzymuje się na wysokim poziomie. Mimo że w pierwszym kwartale roku oddano do użytku zaledwie jeden obiekt, to w budowie odnotowano najwyższy wynik podaży spośród miast regionalnych.

Zasoby biurowe Wrocławia w I kwartale 2023 roku powiększyły się o 20 850 m kw. w ramach ukończenia kolejnego etapu projektu Centrum Południe 3 (Skanska Property Poland). Zrealizowana nowa podaż stanowiła niecałe 31% całkowego wolnemu powierzchni oddanej w miastach regionalnych w minionym kwartale. Zasoby biurowe Wrocławia na koniec marca wyniosły ponad 1,31 mln. m kw., co pozwoliło zachować miastu pozycję wicelidera pod względem wielkości wśród rynków regionalnych w Polsce.

„Deweloperów we Wrocławiu nie zniechęcają wysokie koszty budowy. Dzięki realizowanym obecnie projektom, wrocławski rynek charakteryzuje się najwyższym wolumenem powierzchni w budowie spośród miast regionalnych. Na koniec marca 2023 roku w trakcie realizacji pozostawało blisko 145 800 m kw. powierzchni biurowej. Co więcej, przy dotrzymaniu planowanych terminów blisko 60% realizowanej powierzchni trafi na rynek w kolejnych kwartałach bieżącego roku,” – komentuje Maciej Moralewicz, Dyrektor Regionalny w Knight Frank.

Projektami na etapie budowy są Infinty (22 000 m kw. Avestus Real Estate) oraz Quorum Office Park A i B (łącznie 71 000 m kw., Cavatina Holding).

“Popyt na powierzchnię biurową we Wrocławiu w I kwartale utrzymywał się na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu w roku 2022, jednakże w zestawieniu z poprzednim kwartałem zanotował spadek o 30%. Od stycznia do marca najemcy podpisali umowy na ponad 36 200 m kw. Wynik ten stanowił 21% całkowitego wolumenu transakcji zawartych w miastach regionalnych,” – dodaje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Największy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom – 49%, niewiele mniej renegocjacjom – 47%, natomiast ekspansje wyniosły zaledwie 4% wolumenu podpisanych umów.

Współczynnik pustostanów na koniec marca 2023 roku wyniósł 17,3%, notując wzrost zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału o 1,7 pp., jak i analogicznego okresu w roku 2022 o 1,5 pp. Wartość wskaźnika była na zbliżonym poziomie do tego uzyskanego na rynku biurowym w Krakowie – 17,4% i należała do jednego z wyższych odnotowanych w badanych miastach regionalnych. Obecnie najwyższy zanotowano w Łodzi – 20,5%.

Czynsze wywoławcze we Wrocławiu w I kw. 2023 roku pozostały na stabilnym poziomie wahając się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za m kw. miesięcznie. Utrzymujące się wysokie koszty budowy, a także wciąż wysokie koszty obsługi kredytów budowlanych hamują możliwości negocjacyjne inwestorów, dlatego zwłaszcza w nowych budynkach możliwy jest dalszy wzrost stawek czynszów.

Jednocześnie, ze względu na rosnące koszty mediów i usług, zauważalny jest również wzrost stawek opłat eksploatacyjnych, które na koniec marca 2023 roku we Wrocławiu wahały się od 16,00 do 36,00 PLN/m kw./miesięcznie.