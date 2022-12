Nawet o 80% wzrośnie popyt na taksówki w okresie świątecznym

Nawet o 80% względem dni powszednich wzrośnie popyt na przejazdy taksówką w tegorocznym okresie świątecznym – przewiduje FREE NOW, europejska superaplikacja mobilności miejskiej, dostępna w 25 polskich miastach. ​​Z najnowszego badania KANTAR dla FREE NOW[1] wynika, że co trzeci mieszkaniec polskich miast planuje spędzić święta w podróży. Pozostałe 70% badanych zamierza pozostać w mieście i przemieszczać się tylko w jego obrębie.

Z ankiety FREE NOW wynika także, że ponad 80% Polaków planuje powitać Nowy Rok w gronie najbliższej rodziny lub przyjaciół, a zaledwie 15% rozważa udział w większej domówce. W okresie świątecznym taksówka uznawana jest przez 35% respondentów za najbardziej bezpieczną formę transportu dla powrotów z firmowych i rodzinnych spotkań – obok publicznego transportu, wskazanego przez 30% badanych.

Rokrocznie najwyższy popyt na przejazdy taxi na platformie FREE NOW odnotowujemy w okresie świątecznym i sylwestrowym. W tym roku z powodu braku obostrzeń pandemicznych spodziewamy się, że potrzeba przemieszczania się wśród mieszkańców miast będzie jeszcze większa, a liczba zamówień FREE NOW wzrośnie prawie dwukrotnie. Największą liczbę zamówień w zeszłoroczną Wigilię odnotowaliśmy w godzinach 15:00 – 17:00 i między 21:00 a 22:00, natomiast w Sylwestra szczyt przypadł na 2-4 w nocy. Kierowcom pracującym w tym okresie będziemy oferować dodatkowe bonusy do zrealizowanych zamówień, aby utrzymać dostępność naszej usługi na najlepszym, możliwym poziomie – podkreśla Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

Badanie FREE NOW wykazało również, że część Polaków planuje zmienić swoje nawyki transportowe w związku z rosnącą inflacją, ale również większą świadomością ekologiczną. Już 1 na 4 respondentów z polskich miast planuje w 2023 roku znacząco ograniczyć korzystanie z własnego samochodu, a nawet z niego zrezygnować. Aż 35% mieszkańców miast zamierza ograniczyć wydatki na transport.

W odpowiedzi na sytuację ekonomiczną i rosnące koszty utrzymania, wprowadziliśmy dla użytkowników FREE NOW w Warszawie usługę Lite Basic, umożliwiającą budżetowe przejazdy poza godzinami szczytu. W styczniu 2023 roku planujemy rozwijać ją w kolejnych miastach. Dostrzegamy zmianę w wyborach transportowych Polaków. Z naszego badania wynika, że nawet 23% z nich zamierza przerzucić się na współdzielony transport, by zredukować szkodliwe emisje dwutlenku węgla. Te czynniki sprawiają, że rok 2023 może być przełomowym pod tym względem dla branży mobility w Polsce – podsumowuje Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

[1] Świąteczna ankieta FREE NOW zrealizowana przez Instytut Badawczy KANTAR dla FREE NOW w listopadzie 2022 roku, wśród 500 mieszkańców polskich miast.