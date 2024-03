Każda osoba, która zdecydowała się na pracę na własny rachunek i założenie firmy, stanęła przed bardzo trudnym zadaniem — wymyślenia nazwy dla swojego przedsiębiorstwa. Jak się okazuje, nie jest to tak łatwe zadanie, choć na początku tak właśnie się wydaje. Przedsiębiorcy patrzą na ten aspekt nie tylko pod względem zaspokojenia swojego gustu, ale też przez pryzmat marketingu i reklamy. Bardzo istotne są czynniki prawne, gdyż istnieją konkretne przepisy mówiące o tym, jak blisko konkurencja będzie mogła przybliżyć się ze swoją nazwą. Sprawdź najciekawsze historie związane z nazewnictwem firm, najistotniejsze zasady oraz czym powinna cechować się oryginalna nazwa!

Największe firmy na świecie — ciekawe historie związane z ich nazwami

Źródłem inspiracji, do stworzenia oryginalnej nazwy dla Twojej firmy, mogą stać się historie gigantów znanych na całym świecie. Nie chodzi o kopiowanie, a sprawdzenie, jak znane dzisiaj globalnie marki poradziły sobie w swoich czasach z wymyśleniem nazwy!

Jednym z największych koncernów kosmetycznych jest L’Oreal. Powstał w 1907 roku dzięki inicjatywie Eugena Schullera. Opracował on innowacyjną formułę farbowania włosów na kolor jasny, blond. Nazwa koncernu wzięła się od słowa aureola, które po francusku brzmi: L’Aureale. Chodzi w niej o to, że włosy po farbowaniu nowoczesną farbą są miękkie, naturalne i delikatne niczym włosy anioła.

Pepsi to kolejny niesamowity przykład globalnej marki. Powstała w 1893 roku dzięki farmaceucie Celebowi Bradhamowi. Chciał stworzyć skuteczny lek na niestrawność, w tym celu połączył ze sobą cukier, wodę gazowaną, wanilię i orzeszki coli. W 1898 roku napój został udoskonalony, a nazwa marki zmieniona z Brad’s Drink na Pepsi-Cola. Pierwsza część nazwy pochodzi o enzymu służącego do trawienia, czyli pepsyny. Cola z kolei to orzeszki zawierające kofeinę. Jak widać, nazwa ta pozostała do dzisiaj i funkcjonuje z sukcesem.

Oryginalna nazwa dla Twojego przedsiębiorstwa — czym powinna się cechować?

Kreatywne nazwy firm to nie lada wyzwanie dla zwykłych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć swoje działania na rynku. Nazwy firm posiadają różnorodną konstrukcję, etymologię czy znaczenie, jednak ich wspólną cechą powinna być oryginalność. Tylko taka nazwa będzie w stanie wyróżnić się na tle konkurencji. Więcej na temat nazw dla firm przeczytasz na stronie: https://rmarket.pl/nazwy-firm-i-produktow/.

Polski rynek zalewany jest nazwami, które powstają przez zastosowanie się do kilku wyświechtanych porad. Najpopularniejszą koncepcją jest dodawanie końcówki -ex bądź -pol. Warto jednak pamiętać, że taka nazwa szybko zaniknie w gąszczu i nie powie nic wartościowego o profilu firmy czy jej usługach.

Dobrze jest szukać takiej nazwy, by odbiorca od razu się nią zainteresował. Nazwa przedsiębiorstwa ma intrygować, zachęcać potencjalnego klienta do zastanowienia się, co może kryć się pod tym konkretnym szyldem. Choćby sprawdzenie nazwy w sieci jest już częścią sukcesu, gdyż potencjalny klient czy użytkownik poświęca czas na zastanowienie się, na sprawdzenie, a przez to zapamięta nazwę na dłużej. Trzeba pamiętać, że tylko unikalne nazwy firm zwracają na siebie uwagę!

Pamiętaj o tym, tworząc nazwę dla własnej firmy!

Nazwa firmy powinna być krótka, gdyż tylko w ten sposób klienci szybciej ją zapamiętają. Warto zadbać o trafną nazwę, która będzie trafiać prosto do grupy docelowej. Uniwersalność językowa jest kluczem do furtki, która nazywa się ekspansją na zagraniczne rynki. Nazwa Twojego przedsiębiorstwa musi się dobrze kojarzyć. Pozytywne skojarzenia sprawią, że klienci na dłużej zapamiętają Twój biznes i to, co chcesz im zaoferować.

Inspiracja do nazwy może być czerpana z historii firmy, a jeśli nie ma jeszcze żadnych ciekawych wydarzeń, można czerpać z sieci. Pomóc w tym mogą strony rozrywkowe, jak i branżowe. Ciekawą opcją może okazać się sięgnięcie po słownik synonimów czy Słownik Języka Polskiego. Warto tworzyć neologizmy, kombinować, łączyć ze sobą nieoczywiste słówka, jednak trzeba robić to z głową. W sytuacji, kiedy ciężko jest Ci samodzielnie stworzyć nazwę dla swojej firmy, możesz zdecydować się na pomoc kompetentnej agencji zajmującej się namingiem.