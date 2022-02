NBP kontynuuje zaostrzanie polityki monetarnej

Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu dla polskiego złotego było posiedzenie NBP, na którym ogłoszono (zgodnie z oczekiwaniami) podniesienie głównej stopy procentowej o kolejnych 50 punktów bazowych, do 2,75%. Jest to piąta podwyżka, mająca na celu złagodzenie rosnącej inflacji, która osiągnęła w grudniu bardzo wysoki poziom 8,6%. Polski złoty po posiedzeniu osłabił się do poziomu 4,545 PLN/EUR, lecz później dominował trend wzrostowy i waluta odrobiła część strat.

Biorąc pod uwagę dane europejskie, zaskoczyły wyniki produkcji przemysłowej za grudzień w Niemczech i Republice Czeskiej. W Niemczech produkcja przemysłowa spadła w rocznym porównaniu o 4,1%, a w Czechach o 2,1%. W obu przypadkach był to gorszy wynik niż oczekiwano. Spadek ten był jednak spowodowany przede wszystkim spowolnieniem przemysłu samochodowego w wyniku opóźnień dostaw niezbędnych komponentów do produkcji. Gdyby nie ten fakt, produkcja przemysłowa, zarówno w Czechach, jak i w Niemczech, powinna rosnąć w tym roku, co jest pozytywną informacją dla polskiego przemysłu.

Złoty w tym tygodniu ponownie się umocnił i w piątek rano polska waluta w stosunku do euro była na poziomie 4,52 PLN/EUR. Eurodolar lekko się umocnił i na końcu tygodnia kurs wynosił 1,139 USD/EUR.

Malwina Krakus, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA