NBP rozpoczyna prace nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki

Gotówka w czasach pandemii jest istotnym elementem stabilizacji infrastruktury finansowej państwa. Prof. Adam Glapiński, otwierając tegoroczną edycję Kongresu Obsługi Gotówki, ogłosił rozpoczęcie prac nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki – co z niej wynika? Komentuje Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex.

Postawa Narodowego Banku Polskiego, jako promotora gotówki, bardzo mnie cieszy. Tak jak mówił Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński, Bank Centralny powinien stać na straży gotówki – fundamentu życia gospodarczego. Jak podkreśla w swojej wypowiedzi w Polsce jeszcze przed pandemią około połowa obywateli korzystała na co dzień z płatności gotówkowych.

NBP stoi na stanowisku, że przedsiębiorca nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczenie usługi lub sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej oraz odmówić przyjęcia zapłaty w innej formie. Prezes Narodowego Banku Polskiego przypomniał postulat o wprowadzenie stosownego przepisu w ustawie o Usługach Płatniczych. Jego celem byłoby wzmocnienie prawa konsumentów uwzględniającego możliwość dokonywania płatności w formie gotówkowej zawsze i wszędzie.

Pojawienie się NBP w roli promotora gotówki na pewno zrównoważy debatę i trendy rynkowe. Do tej pory były one zdominowane przez organizacje kartowe i finansowane przez nie fundacje, które intensywnie promowały płatności za pomocą kart płatniczych na terenie naszego kraju.

Płatności gotówkowe należy również rozpatrywać w kontekście patriotyzmu gospodarczego. Polega on na tym, że koszty płatności gotówkowych przekładają się na przychód w Polsce, podczas gdy płatności elektroniczne (np. kartowe) zasilają zagraniczne budżety głównie Visy i Mastercarda.

Co więcej, istotne jest to, że każdy z nas powinien mieć wybór, czym chce zapłacić za zakupy. W związku z tym wszystkie instrumenty płatnicze powinny być wspierane w równym stopniu. Warto zwrócić uwagę, że gotówka daje poczucie bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do karty płatniczej, którą nie zawsze i nie wszędzie można dokonać płatności. Wybór pomiędzy dokonywaniem transakcji kartą płatniczą czy gotówką powinien być indywidualną decyzją każdego z nas.