Nest Bank z rekordowym wynikiem 47,1 mln zysku netto w 2022 r.

Grupa Nest Bank zakończyła 2022 rok z rekordowym zyskiem w wysokości ponad 47,1 mln złotych netto – Spełniamy oczekiwania użytkowników dzisiejszej bankowości dostarczając najlepszy produkt w najkorzystniejszej na rynku cenie. Nasz model biznesowy – łączący technologicznie zaawansowane rozwiązania z ich praktycznym zastosowaniem w prowadzeniu biznesu, okazał się kluczowy dla sukcesu Nest Banku. – mówi Piotr Kowynia, prezes Nest Banku.

47,1 mln złotych wyniósł zysk netto Grupy Nest Bank w 2022 roku.

8,2% wyniósł wskaźnik ROE, natomiast 9,37% ROTE – co oznacza wzrost wartości Grupy Nest Bank dla udziałowców.

53% wyniósł wskaźnik koszty/przychody (Cost Income Ratio, CIR) za 2022 rok.

13,78% wyniósł TCR – łączny współczynnik wypłacalności na poziomie skonsolidowanym powyżej oczekiwań regulacyjnych.

Ponad 33,5 tys. nowych klientów (wzrost o 69% r/r) pozyskał Nest Bank w 2022 roku.

Ponad 418 tys. klientów obsługiwanych przez Nest Bank na koniec 2022 roku.

85% kont w Nest Banku założono online.

O 60% wzrosło zatrudnienie w obszarze IT.

Rekordowy rok dla Nest Banku

Grupa Nest Bank1 zakończyła rok rekordowym zyskiem finansowym – 47,1 mln złotych netto i zwiększyła rentowność kapitałów własnych – ROE wyniosło 8,2%.

– Spełniamy oczekiwania użytkowników dzisiejszej bankowości dostarczając najlepszy produkt w najkorzystniejszej na rynku cenie. Nasz model biznesowy – łączący technologicznie zaawansowane rozwiązania z ich praktycznym zastosowaniem w prowadzeniu biznesu, okazał się kluczowy dla sukcesu Nest Banku. Jednocześnie konsekwentnie inwestujemy w technologie i przyciągamy najlepszych ekspertów z obszaru IT, gdzie zwiększyliśmy zatrudnienie o 60%. – komentuje Piotr Kowynia, Prezes Zarządu Grupy Nest Banku.

W 2022 roku konsekwentna realizacja strategii, przyjętej w 2020 roku, przyniosła bardzo dobre efekty i pozwoliła na zwiększenie rentowności, wartości dla udziałowców oraz zysków banku. Dzięki temu w 2023 roku możemy dalej rozwijać biznes, wprowadzając jednocześnie kolejne innowacje. – Janusz Mieloszyk, pierwszy Wiceprezes Zarządu Grupy Nest Bank.

Nest! rośnie w siłę i powiększa bazę klientów

W 2022 roku Nest Bank pozyskał ponad 33,5 tys. nowych klientów (czyli o 69% więcej niż w zeszłym roku) i dzięki temu na koniec roku łączna liczba jego klientów wyniosła ponad 418 tys. Stabilnemu rozwojowi bazy klientów towarzyszyły także innowacyjne wdrożenia i rozwój technologiczny. Bank koncentrował się przede wszystkim na projektach chmurowych oraz wprowadzeniu ważnych ułatwień dla przedsiębiorców takich jak NestPOS (terminal płatniczy w telefonie), bramka płatnicza oraz możliwość założenia konta na selfie. Ponadto Nest! jako pierwszy bank na świecie wprowadził płatności Visa Mobile oraz jako pierwszy w Polsce udostępnił nowy format przelewów zagranicznych dla firm Visa B2B Connect.

– Naszym bezpośrednim celem jest realne wsparcie polskich biznesów, dlatego skupiamy się na tworzeniu praktycznych rozwiązań. Nasi klienci doceniają możliwość założenia w pełni mobilnego konta w kilka minut, korzystania z terminala płatniczego w telefonie, czy dostępu do najlepszej na rynku oferty płatności cyfrowych. Pracując nad tymi rozwiązaniami, trzymamy się zasady, że mają one ułatwiać prowadzenie biznesu przedsiębiorcom, którzy coraz częściej są mobile-only i takiego partnera w finansach poszukują, dodaje Janusz Mieloszyk, pierwszy Wiceprezes Zarządu Grupy Nest Banku.

Klienci Nest! coraz bardziej mobilni

Nest! konsekwentnie udostępnia kolejne płatności mobilne i inne rozwiązania ułatwiające bankowanie wyłącznie za pomocą telefonu. W 2022 roku zaowocowało to ponad 58% wzrostem wartości transakcji mobilnych wykonywanych przez klientów. Jednak to nie wszystko – ponad 85% kont otwieranych w Nest Banku to konta założone online (16 punktów procentowych r/r)!

Świetny 2022 rok, ale co dalej? Plany na 2023

Nest Bank już na początku 2023 roku udostępnił swoim klientom kartę wirtualną, teraz szykuje się do wdrożenia przelewów BLIK na telefon. Ponadto, jak podkreśla prezes Piotr Kowynia, Nest! chce mocniej rozwijać obszary swojej działalności wspierane przez AI. -Rewolucja technologiczna, której jesteśmy świadkami stawia ogromne wyzwania przed bankowością – jednocześnie dając możliwości rozwoju, jakich nasza branża nigdy nie widziała. Choć do tej pory rynek finansów wprowadzał innowacje małymi krokami, dopasowując się do zmieniających się trendów konsumenckich, to AI zmieniła rozkład sił. Stajemy przed szansą tworzenia nowych standardów w obsłudze klienta, interaktywnych usług zmieniających status quo, a w efekcie zwiększenia udziału w rynku i podniesienia zyskowności.