NEXERA nabywa infrastrukturę światłowodową Uninet

Nexera, pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny o dużej skali, rozwijający światłowodową sieć dostępową o wysokiej przepustowości, zakupił infrastrukturę światłowodową od świętokrzyskiego operatora Uninet. Transakcja umożliwi obu stronom rozwój w kluczowych obszarach działalności. Nexera rozszerzy zasięg swojej infrastruktury szerokopasmowej, a Uninet skoncentruje się na prowadzeniu sprzedaży detalicznej, oferując usługi oparte na infrastrukturze Nexery.

28 lipca Nexera zakupiła od firmy Uninet sieć światłowodową zlokalizowaną w województwie świętokrzyskim – w Skarżysku Kamiennej, Starachowicach i miejscowościach ościennych. W wyniku podpisanej umowy infrastruktura Nexery została rozszerzona o ponad 200 kilometrów sieci światłowodowej, w zasięgu której znajduje się blisko 18 000 gospodarstw domowych. Co ważne, dotychczasowi abonenci nadal będą mogli korzystać z usług telekomunikacyjnych oferowanych przez Uninet.

– Realizujemy obecnie ważny dla Polski projekt budowy światłowodowej sieci dostępowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ale nasze ambicje sięgają dalej. Nie tylko budujemy nowoczesną sieć światłowodową z wykorzystaniem środków publicznych, ale też rozszerzamy jej zasięg dzięki środkom własnym. Model działania Nexery jako operatora hurtowego daje niespotykaną dotąd swobodę wyboru z wielu ofert dostawców internetu wszystkim znajdującym się w zasięgu naszej sieci. Chcemy taką możliwość zapewnić nawet 1 milionowi gospodarstw domowych w Regionach Nexery. Będziemy do tego celu dążyć nie tylko poprzez budowę sieci (670 tys. gospodarstw domowych do końca 2022 roku), ale też poprzez nabywanie i konsolidację istniejącej infrastruktury. Dzisiejsza, pierwsza akwizycja jest potwierdzeniem konsekwentnej realizacji tej strategii i istotnym krokiem przybliżającym nas, jako hurtowego operatora sieci światłowodowej, do osiągnięcia celu 1 miliona gospodarstw domowych w zasięgu naszej sieci – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

Transakcja została zrealizowana w nowatorskim na rynku, korzystnym dla obu stron modelu sprzedaży. Nexera poszerzyła zasięg swojej infrastruktury sieciowej, a Uninet będzie mógł skoncentrować się na rozwoju sprzedaży usług detalicznych jako swoim wiodącym obszarze działalności biznesowej.

– Umowa jest atrakcyjna dla obydwu kontrahentów. Uninet z jednej strony uzyskał korzystne warunki sprzedaży aktywów sieciowych, a z drugiej strony ma możliwość kontynuowania i rozwijana swojego biznesu telekomunikacyjnego we współpracy z wiarygodnym partnerem i ważnym dostawcą infrastruktury zewnętrznej, który daje nam nowe możliwości i korzyści biznesowe.

Uninet to 11 lat doświadczeń i współuczestniczenia w życiu regionu, nie tylko na płaszczyźnie usług telekomunikacyjnych. Zaufanie naszych abonentów i konsekwencja w podnoszeniu standardów pozwoliły nam dotrzeć do miejsca, w którym wspólnie z Nexerą podejmujemy kolejny, ważny krok w stronę technologicznego rozwoju Regionu Świętokrzyskiego. – mówi Michał Wiśniewski Prezes firmy Uninet.

Internet w Regionie Świętokrzyskim

Zgodnie z wynikami badania #RegionyNexery2020, wykorzystanie internetu w Regonie Świętokrzyskim systematycznie wzrasta. W związku z tym, rosną również oczekiwania mieszkańców w zakresie szybkości i jakości posiadanego łącza. Jak pokazuje badanie Nexery, ponad 63% badanych z Regionu Świętokrzyskiego jest zadowolonych z posiadanego łącza, jednak ponad połowa (51%) korzystających z internetu w domu rozważa zwiększenie jego prędkości. To wzrost o 22 p.p. względem poprzedniego roku. Aktualnie 54% mieszkańców Regionu deklaruje, że w ich lokalizacji jest dostępny światłowód, a 46% z nich ze światłowodu korzysta.

Dzięki działaniom Nexery do końca 2022 roku w zasięgu najnowocześniejszej sieci światłowodowej znajdzie się ponad 670 tys. gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół zlokalizowanych w czterech Regionach: Świętokrzyskim, Warmii i Mazur, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Łódzkim. Domostwa, firmy oraz wszystkie instytucje, które znajdują się w zasięgu sieci Nexery mają możliwość dostępu do szybkiego internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Szkoły i jednostki edukacyjne zlokalizowane w zasięgu sieci Nexery, z szerokopasmowego łącza mogą korzystać bezpłatnie.

Nota metodologiczna:

Raport #RegionyNEXERY2020 to druga edycja autorskiego badania #RegionyNEXERY realizowanego przez firmę GfK dla firmy NEXERA. Badanie przeprowadzono w miesiącach marzec i kwiecień 2020 r. wśród mieszkańców, nauczycieli, urzędników i przedsiębiorców z Regionów NEXERY. Publikacja jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, gdzie brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub dostęp do nich jest ograniczony. Raport podzielono na kilka obszarów tematycznych. Badanie dotyczące życia codziennego (przeprowadzone wśród mieszkańców) zrealizowano techniką wywiadu internetowego CAWI (computer assisted web interview). Wszyscy badani to użytkownicy internetu. W badaniu wzięli udział mieszkańcy zamieszkujący teren objęty siecią NEXERY. Łącznie zostało zrealizowanych 1.601 wywiadów. W raporcie #RegionyNEXERY2020 wykorzystano ponadto dane ze źródeł ogólnodostępnych oraz analizy zespołu InsightOut Lab.