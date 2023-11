NFP za październik 2023: dolar może mieć problemy z umocnieniem

W ubiegłym miesiącu raport NFP przyniósł sporą niespodziankę. Przyrost miejsc pracy okazał się nad wyraz wysoki. Dobry rezultat był prawdopodobnie jednorazowym zjawiskiem i raczej w najbliższych miesiącach nie powinien być powtórzony. Na tamte dane kurs EUR/USD zareagował chwilowym spadkiem do 1,0485 po czym nastąpił wzrost do poziomu bliskiego 1,06. Od tamtego czasu notowania nie spadły poniżej wyznaczonego minimum i poruszały się w szerokiej konsolidacji pomiędzy 1,05 a 1,07. Dziś prognozy wskazują, że liczby październikowe będą gorsze od wrześniowych.

Wzrost liczby nowych etatów w październiku był prawdopodobnie nie tak spektakularny jak miesiąc wcześniej. Wg ankiety przeprowadzonej przez agencję Bloomberg ma on wynieść 180 tys. Prognozy wskazują, że stopa bezrobocia pozostanie niezmieniona (3,8 proc.). Również wskaźnik aktywności zawodowej ma się nie zmienić i wynieść 62,8 proc. Z kolei wzrost średniej płacy godzinowej prawdopodobnie uplasuje się na poziomie 4 proc. w relacji rok do roku. W tym tygodniu pewne wskazówki odnośnie rynku pracy dały inne publikacje. Ankieta JOLTS (przedstawiająca popyt na pracę i rotację pracowników) „wyszła” lepiej od prognoz, wynik (9553 tys.) był nieznacznie gorszy od poprzedniej wartości. Raport ADP wskazał 113 tys. nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym i był lepszy od rezultatu sprzed miesiąca (który był zaskakująco słaby). Publikacja okazała się jednak poniżej rynkowych oczekiwań. Dane o wysokiej częstotliwości, czyli tygodniowa liczba o zasiłek dla bezrobotnych okazały się gorsze. Widać tutaj początki zmiany trendu, jednak będzie to prawdopodobnie długotrwały proces.

Jeśli publikacje dzisiejsze okażą się bliskie prognozom, będzie to oznaczać, że rynek pracy ochładza się, jednak tempo tego procesu jest bardzo powolne. Wówczas Fed wciąż będzie mieć argumenty za tym aby pozostawić otwartą furtkę do dalszych podwyżek stóp. Powell i jego współpracownicy stają się jednak coraz bardziej ostrożni, mimo, że z gospodarki USA napływały do tej pory solidne dane. Dopóki inflacja pozostaje na kursie w stronę celu inflacyjnego, wg Fed nie ma pilnej potrzeby mocniejszego zacieśniania monetarnego.

Pomimo tych lepszych danych w ostatnim czasie (z kilkoma wyjątkami), dolar ma problemy z umocnieniem). Co prawda wg raportów CFTC przewagę mają obecnie pozycje „long” w dolarze, jednak wynik netto pozostaje stabilny i nie widać większej dynamiki wzrostu.

Prawdopodobieństwo pozytywnej niespodzianki w danych (wysoki odczyt NFP) jest mniejsze niż zaskoczenie na minus, zatem dolar może mieć dziś problemy z umocnieniem. Należy pamiętać, że do grudniowego posiedzenia FOMC poznamy jeszcze kilka istotnych raportów, ale ten z dzisiaj może przybliżyć nas do tego, co może zrobić Fed w grudniu.

Łukasz Zembik Oanda TMS Brokers