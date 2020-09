„Niedźwiedzie” górą we wrześniu. Największy zanotowany w tym roku wzrost powierzchni biurowej

Po stabilnej pierwszej połowie września, w ostatnich dwóch tygodniach zatriumfowały »niedźwiedzie«, które przyniosły największy zanotowany w tym roku wzrost powierzchni biurowej dostępnej do komercjalizacji (miesiąc do miesiąca). We wrześniu analitycy REDD wprowadzili nowy wskaźnik – Market Flow Ratio™.

Według danych REDD, w obiektach istniejących i w budowie jest dostępnych 4768 biur o łącznej powierzchni 2.65 mln m2. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, wrzesień przyniósł wzrost o 149 tys. m2.

— W naszych wyliczeniach podajemy budynki, które trafiają do komercjalizacji, czyli szukają nowych najemców. Po tak gwałtownym wzroście postanowiliśmy obserwować również płynność tego rynku w nowym wskaźniku. Pokazał on, że najlepiej radzi sobie Warszawa — zaznacza Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.

Płynność rynku: Przedstawiamy Market Flow Ratio™

Analitycy REDD do swoich obserwacji wprowadzili nowy wskaźnik płynności rynku nieruchomości, który umożliwia ocenę skali transakcji zawartych w danym okresie na tle całego rynku. Market Flow Ratio™ określa jaki procent zasobów dostępnych do wynajmu został skomercjalizowany w danym przedziale czasu.

— Średni współczynnik dla największych rynków w Polsce za wrzesień wynosi MFR=3.2%, co oznacza, że transakcje zawarte w tym okresie dotyczyły ok. trzech procent całkowitej powierzchni dostępnej do komercjalizacji. Na uwagę zasługuje rekordowa wartość MFR dla Warszawy, gdzie we wrześniu ponad 5% dostępnej powierzchni było »w ruchu«. Takie dane można odczytywać jako oznakę wysokiej płynności tego, największego w Polsce, rynku biurowego — mówi Judyta Bartnicka, Data Analyst REDD.