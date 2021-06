Niższych podatków, stabilnego prawa – czego życzyć przedsiębiorcom w dniu ich święta?

21 czerwca jest obchodzony jako Dzień Przedsiębiorcy. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

Z „Badania Polskiej Przedsiębiorczości” firmy inFakt wyłania się obraz przedsiębiorcy jako człowieka, który cieszy się z prowadzenia własnego biznesu i niezależności jaką mu to daje. Jednocześnie mierzy się jednak z problemami wynikającymi nie tylko z ustawodawstwa. Bolączki polskiego biznesu to też m.in. stres związany z odpowiedzialnością za biznes i pracowników, mała ilość wolnego czasu, przeciążenie obowiązkami i nielimitowany czas pracy – ten ostatni dotyczy zwłaszcza właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych.

Jednak pomimo trudności aż 74% właścicieli mikrofirm oraz 61%[1] współwłaścicieli małych firm deklaruje, że prowadzenie działalności gospodarczej przynosi im satysfakcję. – Widać, że największy od dziesięcioleci kryzys gospodarczy nie osłabił zapału właścicieli polskich małych i mikroprzedsiębiorstw – podkreśla dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego. – Bycie przedsiębiorcą to nie jest tylko zawód, ale postawa życiowa, to nieustanna czujność i szukanie szans na przetrwanie i na rozwój, to nasza przyszłość.

Firmy czekają na stabilne prawo i niskie podatki

W ostatnich tygodniach wiele obaw przyniosły zapowiedzi reform w ramach Polskiego Ładu, zwłaszcza dotyczące składki zdrowotnej. 85% przedsiębiorców przewiduje, że w efekcie będzie musiało płacić wyższe składki ZUS, a 38%[2] dotknie podwyżka podatków. Zdaniem dr Czarczyńskiej to kolejny cios wymierzony zwłaszcza w sektor MŚP, który pełni kluczową rolę w gospodarce: – To dzięki polskim firmom gospodarka nie stanęła, mimo kolejnych lockdownów. To firmy poniosły koszty dostosowywania się do wyśrubowanych reżimów sanitarnych. To małe i średnie przedsiębiorstwa ucierpiały najbardziej przez obostrzenia i dziurawy system tarcz antykryzysowych – podkreśla.

Jeszcze przed ogłoszeniem założeń Polskiego Ładu przedsiębiorcy wskazywali, że nie widzą ze strony państwa żadnych działań, które miałyby na celu poprawienie ich kondycji. Firmy od lat oczekują m.in. na proste i przejrzyste prawo oraz niższe świadczenia publicznoprawne. Niestety można przypuszczać, że także w tym roku te postulaty nie zostaną zrealizowane, a przedsiębiorcy będą wymieniali je ponownie w kolejnej edycji Badania Polskiej Przedsiębiorczości. – Oby nie zabrakło nam nadziei, bo to ona kształtuje racjonalne oczekiwania i podejmowanie ryzyka, tworzenie nowych wartości i zawieranie transakcji, czyli to co nazywamy gospodarką – podsumowuje dr Czarczyńska.

