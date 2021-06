Phil Shepley nowym CEO Iron Mountain Polska

Phil Shepley na początku czerwca objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Iron Mountain Polska. Odpowiada on za region Europy Północnej, do którego włączony został polski oddział Iron Mountain. Poza zarządzaniem biznesem na naszym rynku Phil Shepley jest odpowiedzialny także za oddziały Iron Mountain m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Szwecji czy Norwegii. Dołączenie Polski do tej grupy państw wynika z faktu, iż nasz rynek charakteryzuje się dużą dynamiką w kontekście implementacji technologicznych rozwiązań cyfrowych w biznesie. Phil Shepley zastąpił Sylwię Pyśkiewicz, która pełniła funkcję CEO Iron Mountain od 2018 roku.

Phil Shepley kieruje działalnością Iron Mountain w 12 europejskich krajach. Odpowiada za strategiczny rozwój, zarządzanie oraz wyniki finansowe firmy. Jednym z jego zadań jest współpraca z partnerami w zakresie zintegrowania tradycyjnych nośników danych z cyfrowymi rozwiązaniami oraz pozostałymi narzędziami, które znajdują się w portfolio Iron Mountain.

Phil Shepley dołączył do Iron Mountain na początku 2020 roku, posiadając ponad 20-letnie doświadczenie w kierowaniu firmami outsourcingowymi i usługowymi. Przez ten czas współpracował z organizacjami z sektora publicznego i prywatnego.

Phil Shepley jest absolwentem Imperial College London na kierunku inżynierii systemów informatycznych. Jest dyplomowanym inżynierem i członkiem British Institute of Facilities Management oraz Institute of Engineering&Technology.

Niezwykle cieszę się, że będę mógł zarządzać polskim oddziałem Iron Mountain. Rynek ten charakteryzuje duża dynamika rozwoju. Firmy z Polski bardzo chętnie przechodzą procesy transformacji cyfrowej, co stanowi szansę, ale także duże wyzwanie dla Iron Mountain. Priorytetem moich działań będzie utrzymanie takiego tempa rozwoju i potwierdzenie, że nasza firma jest zaufanym partnerem w całym spectrum działań digitalizacyjnych. Dołączenie Polski do grupy państw Europy Północnej w ramach struktur Iron Mountain to także szansa na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między krajami tworzącymi ten klaster. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie doskonale się układać. mówi Phil Shepley.

Phil Shepley objął stanowisko, które dotychczas piastowała Sylwia Pyśkiewicz. Od 2018 odpowiadała za biznes Iron Mountain w Polsce oraz innych państwach regionu CEE. Pod jej wodzą firma wprowadziła szereg zmian, które pozwoliły jeszcze wyraźniej potwierdzić pozycję Iron Mountain jako lidera rynku zarządzania informacją.