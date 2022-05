Nowe chwilówki – dlaczego klienci je wybierają?

Popularność szybkich pożyczek online powoduje, że po chwilówki sięga coraz szersze grono Polaków. Ostatnie dwa lata nie były jednak zbyt łaskawe dla pożyczkodawców, co było wynikiem regulacji prawnych oraz sytuacji pandemicznej. Nie oznacza to jednak, że na rynku nie przybyło nowych firm udzielających pożyczek pozabankowych. Wprost przeciwnie, a ich oferty są nierzadko znacznie atrakcyjniejsze od konkurencji.

Mała liczba nowych pożyczek na rynku

Z uwagi na spore ograniczenia prawne dotyczące rynku pożyczek pozabankowych, a także samej sytuacji pandemicznej ciągnącej się blisko dwa lata, wiele firm pożyczkowych w ostatnich dwóch latach znacząco zmniejszyło akcje promocyjne. Wiele z nich nawet zawiesiło działalność, inne mocno zaostrzyły warunki lub obniżyły maksymalną kwotę pożyczki.

Niepewność ekonomiczna wymusiła na nich pewnego rodzaju ostrożność, a zagrożenie nowymi regulacjami i tworzone przez rząd przepisy, uderzające bezpośrednio w dochody tych firm, poskutkowały mocnym ograniczeniem dostępności np. darmowych chwilówek.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Biuro Informacji Kredytowej, firmy pożyczkowe w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku udzieliły blisko 29 procent mniej pożyczek niż rok wcześniej. Co istotne, spadek odnotowano także w wartości udzielonych pożyczek, który sięgnął aż 37 proc.

Informacje płynące z rynku wskazują, że sytuacja ekonomiczna wielu klientów firm pożyczkowych w czasie pandemii uległa znacznemu pogorszeniu, co doprowadziło do wzrostu zaległości trwających powyżej 90 dni. Ten czynnik także wymusił pewne zaostrzenie kryteriów firm pożyczkowych.

Nowe chwilówki to rozwiązanie dla zadłużonych

Opisana powyżej sytuacja dość szybko zaczęła jednak się normować, a w połowie 2021 roku ilość szybkich pożyczek online powróciła do okresu sprzed pandemii. Na bazie danych udostępnionych przez BIK i CRIF mogliśmy zauważyć, że miniony rok pozwolił na odrobienie strat oraz powrót ofert szybkich pożyczek. Wrócili także klienci, nierzadko mocno nadszarpnięci finansowo pandemią COVID-19.

Co ciekawe, na rynku pojawiło się także kilku nowych pożyczkodawców, dzięki czemu klienci firm pożyczkowych mogą skorzystać z nowych, promocyjnych ofert, które będą dostępne także dla osób zadłużonych w innych firmach. Warto w tym miejscu zauważyć, że nowe chwilówki są bowiem szansą dla tych osób, które z różnych powodów popadły w długi w innej firmie pożyczkowej, np. w okresie pandemii.

Jeśli jeden z pożyczkodawców odmawia udzielenia chwilówki online, warto skorzystać z ofert innego, najlepiej nowego pożyczkodawcy, a – o czym już wspomnieliśmy – nowych firm pożyczkowych w ostatnich miesiącach w Polsce przybyło.

Szansa na skorzystanie z promocji RRSO 0%

Nowe chwilówki w 2021 i 2022 roku nie są jednak jedynie szansą na skorzystanie z szybkiej pożyczki online wyłącznie dla osób zadłużonych w innej firmie. Aby przebić się na rynku chwilówek, nowe firmy pożyczkowe oferują nierzadko bardzo atrakcyjne warunki. Oczekiwać możemy m.in. wyższej kwoty maksymalnej, dłuższego terminu spłaty, a także promocji chwilówki z RRSO 0%.

Pamiętajmy bowiem, że większość pożyczkodawców posiadających oferty chwilówek z RRSO 0% udostępnia je wyłącznie nowym klientom. Oznacza to, że z takiej promocji można skorzystać wyłącznie raz. Wchodząca na rynek firma pożyczkowa jest zatem doskonałą alternatywą dla tych już istniejących, a także świetną szansą na pożyczkę bez prowizji czy odsetek.

Nowa pożyczka = lepsza jakość i dostępność

Jak wspomnieliśmy powyżej, nowe firmy pożyczkowe, które dopiero wchodzą na rynek chwilówek w Polsce, robią wszystko, aby pozyskać nowych klientów. W związku z tym możemy oczekiwać niezwykle atrakcyjnych warunków chwilówek czy zupełnie nowych ofert pożyczek ratalnych – także bez oprocentowania (darmowa pożyczka ratalna).

Nowa firma pożyczkowa to nierzadko także inne podejście do obsługi klienta oraz lepsze rozwiązania technologiczne. Składać się na to może wysoka jakość obsługi klienta czy szybsza weryfikacja tożsamości.

Niektóre firmy, aby zaoferować jeszcze lepsze standardy obsługi klienta, wdrażają np. efektywniejsze rozwiązania do transferu środków. Dzięki nim pożyczka może być na naszym koncie znacznie szybciej niż w przypadku konkurencji.

Nowe chwilówki 2021 i 2022 – 3 oferty

Z rankingu opracowanego przez portal https://pozyczasz.pl/chwilowki/nowe/ wynika, że w ostatnim czasie na rynku w Polsce pojawiły się tylko 3 nowe chwilówki online, dzięki czemu klienci zainteresowani zaciągnięciem pożyczki mają możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków oferowanych przez te firmy.

Zaliczyć do nich możemy m.in. Oros.pl, Nexu.pl czy Zetos.pl. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę ofert każdej z tych firm*.

Oros.pl

Oros.pl to firma pożyczkowa będąca członkiem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Mimo że jest to stosunkowo nowa marka na rynku, to stoi za nią doświadczony podmiot, który jest także właścicielem takich marek, jak Kuki czy Finbo.

Oros oferuje pożyczki krótkoterminowe – do 30 dni – z czego maksymalna kwota pożyczki w Oros wynosi aż 15 tysięcy złotych. Co istotne, Oros.pl ma specjalną ofertę darmowej chwilówki (RRSO 0%) dla nowych klientów, której kwota może wynieść nawet 5000 zł.

Nexu.pl

Kolejną nową marką na rynku firm pożyczkowych w Polsce jest Nexu.pl. Firma oferuje krótkoterminowe pożyczki ratalne w przedziale od 500 zł do 8000 zł. Najkrótszy czas spłaty w Nexu.pl to 2 miesiące. Najdłuższy zaś to pół roku z płatnością co miesiąc.

Nexu.pl udziela pożyczek online osobom pełnoletnim spełniającym określone przez firmę wymogi. Niezbędne jest m.in. posiadanie dowodu osobistego, pełnej zdolności do czynności prawnych, dostępu do komputera i telefonu oraz posiadanie rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki.

Zetos.pl

Innym nowym pożyczkodawcą na Polskim rynku jest Zetos.pl. Za marką stoi firma AD Finance z siedzibą w Warszawie. Zetos udziela krótkoterminowych pożyczek w kwocie od 500 zł do 5000 zł. Nowi klienci firmy Zetos mogą liczyć na maksymalną kwotę nie większą niż 2000 zł. Firma nie oferuje aktualnie darmowych chwilówek.

* aktualność ofert zweryfikowana na dzień 05.05.2022