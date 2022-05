Kobiety rozpychają się w mobile gamingu. 94 proc. graczek na świecie wybiera gry mobilne

Z roku na rok przybywa nowych gamerów – szacuje się, że ich pula na całym świecie to już 3,24 miliardów[1]. Obraz typowego gracza też uległ zmianie. Gaming staje się inkluzyjną, mainstreamową rozrywką dla każdego bez względu na płeć i wiek. Po gry sięgają zróżnicowani odbiorcy. Od generacji Z po pokolenie Silver. Według raportu Newzoo, to kobiety stanowią już blisko połowę gamingowego świata[2], a w przypadku gier mobilnych to właśnie panie są ich częstszymi użytkownikami (94 % kobiet vs. 91 % mężczyzn). Nie da się ukryć, że to środowisko jest doskonałą platformą do osiągania „passion pointów” marki z konsumentami. Mówi się, że przyszłość światowej gospodarki zdaje się być w rękach kobiet. To one podejmują blisko 80 proc. decyzji zakupowych.[3] O tym, jak to wykorzystać mobile gaming do działań marketingowych podpowiadają eksperci z Mobiem Polska.

Kim jest współczesna gamerka?

Według raportu Newzoo[4] już blisko połowę społeczności graczy stanowią kobiety. Panie rzadziej niż panowie wybierają gry na PC i konsole, ale częściej grywają na urządzeniach mobilnych (94 proc. vs. 91 proc.). Do tego grają na nich częściej od mężczyzn – 32 proc. respondentek gra 5 dni w tygodniu, co deklaruje tylko 28 proc. panów.

– W gry mobilne grają kobiety w różnym wieku, o różnym stanie cywilnym i statusie społecznym. Jest to szeroka grupa docelowa. W związku z tym przed rozpoczęciem działań reklamowych należałoby wykonać segmentacje takiej grupy i wyodrębnić persony. Co więcej marketerzy powinni myśleć o grach na telefon jako platformie, która doprowadzi do punktu styku między brandem, a potencjalną konsumentką. Szacuje się, że tylko Polsce mamy 8 milionów gamerek – komentuje Magda Wąsikowska-Gal, Marketing Mananger, Mobiem Polska.

Płeć piękna sięga po rozmaite gatunki gier – wystarczy spojrzeć na bibliotekę jednej z topowych polskich streamerek Bruneci: przez Wiedźmina III (gra przygodowa), CS:GO (strzelanka), po League of Legends (MOBA). Niemniej, bardziej casualowe gamerki chętniej sięgają po gry przygodowe, RPG-i, logiczne, i platformowe.[5] A za główne motywatory grania podają chęć odprężenia się, oderwania od rzeczywistości, spędzenia czasu z przyjaciółmi oraz możliwość wcielenia się w bohatera gry.[6]

E-sport na celowniku

Chociaż najwyższe zarobki w e-sporcie wciąż należą do mężczyzn, to znajdziemy na horyzoncie kilka gwiazd, które od dawna przecierają szlaki aspirującym graczkom. Jedną z najsłynniejszych profesjonalnych gamerek jest Kanadyjka Sasha Hostyn, znana jako Scarlett[7]. Jej kariera związana jest przede wszystkim z grą StarCraft II (strategią czasu rzeczywistego w realiach sci-fi). Na turniejach niejednokrotnie kładła rywali na łopatki. W 2014 roku została okrzyknięta przez New York Times[8] „najbardziej zasłużoną kobietą w e-sporcie”. Z kolei w 2018 roku trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa[9] jako gamerka, która zarobiła najwięcej na profesjonalnej grze, bo aż ponad 271 559 dolarów. Obecnie, Scarlett zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu Top 100 Female Players przygotowanego przez Esportsearnings.com[10].

– Warto pamiętać, że e-sport to nie tylko zawodnicy, ale również publiczność, a ta, według szacunków Newzoo[11], będzie rosnąć i osiągnie w tym roku poziom 532 miliona odbiorców na świecie. Entuzjastów, którzy oglądają rozrywkę tego typu, więcej niż raz w miesiącu może być ponad 261 milionów, a okazjonalnych użytkowników nawet 271 milionów. To daje markom ogromne możliwości – komentuje Michał Giera, Mobiem Polska.

Również wśród społeczności streamerów najwyższymi zarobkami mogą pochwalić się mężczyźni, niemniej kobiety nie odpuszczają i w tej przestrzeni gamingowego świata. Na liście 100 najlepiej zarabiających streamerów, która wyciekła z Twitcha[12], znalazły się 3 streamerki: Pokimane, Amouranth i Sintica – każda z ponad milionem dolarów zysku na przestrzeni 2 lat.

Krajobraz Twitcha ewoluuje[13], w roku 2017 zaledwie 18,5 proc. użytkowników stanowiły kobiety, a w 2019 już 35 proc. Streaming coraz częściej przyciąga panie, a podziały się zacierają.

Nadchodzi era inkluzyjności

Riot Games[14], developer gier takich jak League of Legends i Valorant, w 2021 roku stworzył program Game Changers, który ma szerzej otworzyć drzwi marginalizowanej płci do świata e-sportu. Inicjatywa zakłada cykle turniejowe VCT Game Changers Series oraz akademię VCT Game Changers Academy, która da jeszcze więcej możliwości do rywalizacji w e-sportowym tytule Valorant.

ESL Gaming[15] ogłosił w grudniu 2021 roku cykl turniejów CS:GO dla gamerek. Pula nagród ma wynieść 500 tys. dolarów. Jak twierdzi ELS Gaming, jest to pierwszy z wielu programów #GGFORALL pod hasłem „it’s not GG (Good Game), until it’s GG for all”, który ma na celu inkluzję kobiet w e-sporcie.

