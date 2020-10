O co pytamy w biurze sprzedaży? | SONDA DEWELOPERSKA

Zakup mieszkania jest jedną z najważniejszych decyzji, które podejmujemy w życiu. Dodatkowo wiąże się z bardzo silnymi emocjami. Nie kupujemy pustych czterech ścian, tylko nasze wyobrażenie o bezpiecznym miejscu, gdzie będziemy spędzać szczęśliwe chwile z naszymi najbliższymi i gdzie po ciężkim dniu będziemy mogli zaznać odrobiny wytchnienia. Nic więc dziwnego, że przywiązujemy dużą wagę do wyboru odpowiedniego M. Pieczołowicie przeszukujemy portale z ofertami mieszkań, strony inwestycji, przygotujemy porównania najlepszych ofert i dopytujemy nawet o najmniejsze szczegóły. To właśnie detale mogą zaważyć o komforcie mieszkania, dlatego jeśli jesteście ciekawi, o co dokładnie pytają osoby poszukujące swojego wymarzonego lokum, obowiązkowo zapoznajcie się z naszą najnowszą sondą deweloperską!

Grzegorz Smoliński, Dyrektor Sprzedaży w Dom Development S.A

Na to pytanie warto odpowiedzieć na dwóch poziomach: ogólniejszym, dotyczącym postrzegania firmy oraz bardziej konkretnym, odnoszącym się do zainteresowania samą ofertą. Jeśli chodzi o tę pierwszą perspektywę to obserwujemy, że w ostatnim czasie wzrosło znaczenie wiarygodności dewelopera i jego stabilności finansowej. Klienci zwracają również większą uwagę na bezpieczeństwo i terminowość realizacji inwestycji. Dom Development jest niekwestionowanym liderem we wszystkich tych aspektach. Dzięki bardzo komfortowej sytuacji finansowej oraz własnemu generalnemu wykonawstwu budowa naszych projektów przebiega zgodnie z planem, a odbiory mieszkań odbywają się w zakładanych terminach.

W ujęciu ofertowym natomiast widzimy, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrosło zainteresowanie zakupem popularnych już wcześniej mieszkań dwu- i trzypokojowych. Klienci częściej pytają też o większy metraż. Obserwujemy, że osoby, które spędziły okres pandemii w mniejszych lokalach myślą o zwiększeniu powierzchni mieszkalnej na wypadek powtórzenia się scenariusza czasowego zamknięcia przestrzeni publicznych. Wielu klientów nadal pracuje zdalnie, co dodatkowo motywuje ich do myślenia o powiększeniu metrażu. Rośnie również zapotrzebowanie na mieszkania posiadające ogródki, tarasy, balkony lub loggie, które oferujemy na wszystkich naszych inwestycjach. Co prawda lokale z ogródkami zawsze cieszyły się popularnością, ale w ostatnim czasie obserwujemy zwiększone zainteresowanie takimi mieszkaniami, co nie dziwi, bo tego typu rozwiązanie pozwala swobodnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA

Jak wynika z naszych badań osoby szukające nowego mieszkania jako kluczowy aspekt najczęściej wymieniają lokalizację. Blisko 51% ankietowanych z całej Polski uznało, że to właśnie umiejscowienie inwestycji, w której będą mieszkać jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze oferty. Klienci bardzo często zwracają uwagę również na odpowiednie proporcje między zielenią, a zabudową osiedla, co daje poczucie przestrzeni. Z opinii respondentów wynika, że atrakcyjnie zlokalizowane osiedle musi zapewniać także komfortową i wygodną codzienność, być blisko parku i w miejscu, skąd można dojechać do Śródmieścia w 15-20 minut. Ważne też, by nieopodal inwestycji znajdowały się przystanki komunikacji miejskiej.

Z kolei w wyborze samego mieszkania istotną rolę odgrywa dziś nie tylko jego powierzchnia, a funkcjonalność i przemyślany układ. Mieszkania z naszej oferty charakteryzują się kompaktowością, co znajduje uznanie ze strony klientów. Ważne jest również to, czy do mieszkania przynależy balkon lub ogródek, dlatego wszystkie projektowane przez nas lokale posiadają taką powierzchnię dodatkową. Klienci zwracają też uwagę na nowoczesne technologie w inwestycjach, jak rozwiązania smart home. System możliwy do wdrożenia w oferowanych przez nas mieszkaniach pozwala sterować ogrzewaniem, wodą i elektryką za pomocą zarówno aplikacji mobilnej, jak i manualnego przycisku – tzw. funkcji hotelowej.

Anna Wojciechowska, dyrektor sprzedaży i marketingu ROBYG Gdańsk

W chwili obecnej, podobnie jak wcześniej, przy podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania, klienci kierują się przede wszystkim ceną oraz lokalizacją nieruchomości. Widzimy jednak, że osoby wspomagające się kredytem, większą wagę przywiązują do dokładnego zbadania zdolności kredytowej oraz tego, by w momencie podpisywania umowy mieć pewność uzyskania kredytu za zakup lokalu.

Z kolei w przypadku klientów gotówkowych widzimy bardzo silny trend inwestycyjny w Gdańsku. Zakup nieruchomości nad morzem, blisko plaży lub w centrum miasta jest inwestycją, która pozwoli zabezpieczyć oszczędności, a dodatkowo będzie generować przychód z najmu skoncentrowanego na turystach krajowych.

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL

Polacy szukają przede wszystkim przyjaznego miejsca do życia. Nabywcy dużą uwagę przywiązują do standardu wykonania inwestycji, dostępnych udogodnień, ciekawego projektu osiedla oraz funkcjonalnych i łatwych w aranżacji układów mieszkań. Klienci coraz częściej oczekują także korzystnej oferty programów wykończeniowych. Trendem, który obserwujemy od kilku lat, jest zainteresowanie nabywców zakupem przestronniejszych mieszkań. Wśród osób, które szukają lokalu pod własne cele mieszkaniowe, największą popularnością cieszą się „trójki” o powierzchni ok. 60-65 mkw. Natomiast klienci szukający lokalu pod wynajem zazwyczaj pytają o dwupokojowe mieszkania do 50 mkw. Dużym zainteresowaniem cieszą się także kawalerki. Istotną rolę odgrywa cena i lokalizacja, które niezmiennie są czynnikami determinującymi decyzję o zakupie nieruchomości. Największy potencjał dla nabywców mają lokale położone w centrach miast lub z dogodnym dojazdem do centrum i dostępem do infrastruktury miejskiej – za takie mieszkania są skłonni zapłacić więcej, to tendencja, którą obserwujemy we wszystkich z miast, gdzie prowadzimy działalność.

Karolina Guzik, menadżer sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Ogromne znaczenie dla klientów ma komfort mieszkania, ale coraz większą wagę przywiązują do otoczenia budynku. Wpływ na to ma coraz popularniejszy aktualnie system pracy zdalnej. Więcej czasu spędzamy w domach, więc tym bardziej doceniamy wygodę mieszkań, spokojne otoczenie, piękne widoki z okna oraz bliskość natury.

Te oczekiwania świetnie wpisują się w filozofię Skanska – dobrze zaprojektowane mieszkania o dużym nasłonecznieniu, przemyślana mała architektura oraz zieleń na osiedlach, przyjazne i pełne zieleni otoczenie.

Niepewna sytuacja gospodarcza sprawia również, że częściej pojawiają się pytania o bezpieczeństwo inwestycji i terminowe oddanie do użytku. W tak niezwykłych czasach doskonale sprawdza się model biznesowy Skanska, który gwarantuje klientom pełne bezpieczeństwo. Samodzielne finansujemy własne inwestycje oraz posiadamy wewnętrznego wykonawcę w ramach Grupy Skanska. Dzięki takiej symbiozie biznesowej, funkcjonowanie spółki oraz terminy realizacji projektów są w pełni zabezpieczone.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Najważniejsza niezmiennie pozostaje lokalizacja. Osoby poszukujące mieszkań na własne potrzeby w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu interesują się osiedlami położonymi w pobliżu zielonych terenów rekreacyjnych, w rejonach połączonych z centrum i innymi częściami miasta, drogami oraz siecią komunikacji miejskiej. Widzimy to na przykładzie warszawskiej Białołęki, gdzie w otoczeniu zieleni i obiektów sportowych budujemy lub niebawem rozpoczniemy budowę osiedli Essentiel Talarowa, Alinea i Forêt, czy Bemowa, gdzie tuż przy planowanych dwóch stacjach metra wybudujemy Osiedle Lumea. Wielkim zainteresowaniem cieszy się położone koło Malty osiedle Soleil de Malta w Poznaniu. Z kolei na malowniczych Kowalach rozpoczynamy realizację kameralnych budynków wielorodzinnych Perspective – Wille Miejskie. Inną lokalizacją – jak najbliżej centrum – zainteresowani są inwestorzy. Ta grupa klientów pyta nas o mieszkania w Grochowskiej 230 w Warszawie oraz w Centreville w samym sercu Wrocławia i Zajezdni Wrocław na klimatycznym Nadodrzu.

Oczywiście, dla wszystkich ważny jest układ i metraż, ale ostatnio zauważyliśmy, że przy wyborze mieszkania wielu klientów zwraca dużą uwagę na części wspólne. Oczekują atrakcyjnego wyglądu i wysokiego standardu ich wykonania. Odpowiadając na ich potrzeby przykładamy dużą uwagę do tego elementu, wszędzie wykonując części wspólne z materiałów wysokiej jakości i z zachowaniem wysokiego poziomu estetyki.

Kolejną ważną cechą – która nabrała znaczenia w czasie epidemii – są balkony, tarasy i ogródki. W naszym najnowszym projekcie wrocławskim, Pespective – Wille Miejskie, najlepiej sprzedają się mieszkania parterowe z ogródkami, co jest sytuacją wcześniej niespotykaną.

Następną bardzo zauważalną zmianą jest potrzeba większych mieszkań w danym typie. Kiedyś klienci pytali o 2 pokoje do 38 metrów kwadratowych lub 3 pokoje na 48-55 mkw. Teraz potrzebują 2 i 3 pomieszczeń na większej powierzchni.

Klienci pytają nie tylko o samo mieszkanie, ale także o nas – dewelopera i nasze doświadczenie. Oczekują rzetelności i terminowości – partnera godnego zaufania. Podoba im się, że my stawiamy na wysoką jakość i dążymy do tego, aby budować osiedla, które podniosą ich komfort życia.

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Nowym pytaniem, które zaczęło pojawiać się po pandemii, jest to o balkony, ogródki i loggie: widać, że jest to atut mieszkania, który stał się istotny dla wielu osób, które doświadczyły zamknięcia w domu. Kawałek własnej przestrzeni na zewnątrz, nawet jeśli będzie to niewielki balkon, zaczął być postrzegany jako duża zaleta.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Kupujący mieszkanie dla siebie pytają szczegółowo o dodatkowe przestrzenie rekreacyjne – balkony, loggie, tarasy czy ogrody, które oferujemy w lokalach parterowych w wybranych lokalizacjach. Często słyszymy również pytania o halę garażową. Wiele osób przesiadło się z autobusów i tramwajów z powrotem do aut. Handlowcy zwracają też uwagę, że coraz więcej osób sprawdza, czy w hali są miejsca przeznaczone dla samochodów elektrycznych – ze stacją ładowania lub opcją instalacji takiego urządzenia, tak jak w naszej inwestycji ST_ART Piątkowo.

Dla inwestorów ważny jest oczywiście potencjał poszczególnych mieszkań na rynku najmu. Widzimy jak dużą popularnością cieszą się raporty rentowności, które na stronę ST_ART Piątkowo dostarcza nam system Ada.place.

Dla obu grup ważna jest lokalizacja i dostęp infrastruktury, szczególnie do małych osiedlowych lokali usługowych i sklepów, gdzie można kupić wszystko, co potrzebne na co dzień bez konieczności jazdy do zatłoczonych hipermarketów.

Anna Mazij-Górecka, Manager ds. marketingu REAL DEVELOPMENT GROUP sp.z o.o. sp.k

Dziś Klienci pytają o wszystko, co dotyczy procesu zakupu mieszkania. Są świetnie zorientowani, co nas bardzo cieszy. Większość Klientów doskonale wie, czego potrzebuje a podpisanie dokumentów, to zwykła formalność. Z uwagi na zagrożenia, wynikające z obecności koronawirusa, to co Klientów najbardziej interesuje, to terminy oddawanych mieszkań. Wiemy, że to bardzo istotne, dlatego mogę powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko by harmonogramy budowy zostały nietknięte. Ponadto pożądane są informacje o finansowaniu. Często na decyzję o zakupie mieszkania na własne potrzeby ma wpływ uruchomienie środków z kredytu, o który stara się Klient. Jeśli ten proces jest sprawny i nie napotyka przeszkód, zakup mieszkania może być dla Klientów czystą przyjemnością.

Ewa Skibińska, marketing manager Grupy BY MADE

Ze uwagi na to, że lokale w budynku Legnicka 60C są produktem typowo inwestycyjnym, dla klientów kluczowa jest lokalizacja, dlatego spółka BY MADE koncentruje się wyłącznie na najlepszych lokalizacjach w centrum miasta. Nasz budynek znajduje się tuż obok największego centrum handlowego we Wrocławiu – Magnolia Park – i w otoczeniu nowoczesnych kompleksów biznesowych m.in. Business Garden. Takie położenie gwarantuje dostęp do bardzo szerokiej gamy klientów: pracowników okolicznych firm, freelancerów, a także studentów okolicznych uczelni wyższych.

Duże znaczenie ma również położenie lokalu w samym budynku. Zwykle klienci pytają o wyższe kondygnacje. Interesuje ich projekt wnętrza. Oczekują wysokiego standardu i kompletnego wyposażenia. My im to zapewniamy. Wykańczamy mikroapartamenty pod klucz. To duża zaleta w przypadku lokali inwestycyjnych. W każdym znajduje się łazienka, strefa dzienna z miejscem do pracy i dużym łóżkiem z funkcją kanapy, podwójne miejsce do pracy i wyposażony aneks kuchenny. Mikropartamenty są klimatyzowane. Mają duże okna, które zapewniają dobre doświetlenie, czego również wymagają klienci. Za projekt wnętrza odpowiadają specjaliści od mikroapartamentów inwestycyjnych na rynku polskim – pracownia AP Szczepaniak.

W przypadku mikroapartamentów inwestycyjnych najbardziej popularne metraże to 18 – 30 mkw. W budynku Legnicka 60C przygotowujemy 129 takich lokali. To układy jedno- i dwupokojowe. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania lokalami dwupokojowymi.

Bardziej doświadczeni inwestorzy pakietowi, zainteresowani kupnem kilku lub nawet kilkunastu lokali, pytają o upusty. Z kolei początkujący inwestorzy, szukający bezpiecznej lokaty kapitału przynoszącej stały zysk, zwykle kupują pojedyncze lokale. Większość inwestorów kupuje za gotówkę, ale zdarzają się także zakupy na kredyt. W takim przypadku oferujemy pomoc doradców kredytowych, a także podatkowych, ponieważ każdy kupujący może odliczyć 23% VAT.

Karolina Opach, kierownik działu sprzedaży w spółce Quelle Locum

Wydarzenia ostatnich miesięcy wpłynęły na decyzje zakupowe klientów, którzy w pierwszej kolejności decydują się na mieszkania z ogródkami oraz dużymi tarasami.

Krystian Cebulski, inwestor osiedla Enklawa Winogrady

Klientów najbardziej interesuje standard wykończenia – zarówno mieszkań, jak i części wspólnych – oraz termin oddania mieszkań. Istotnym czynnikiem jest też system płatności, który mamy bardzo elastyczny.

Patrycja Pilarczyk z biura sprzedaży Nowa Murowana 2

Klienci zwracają uwagę na wiele kwestii, jednak w przypadku mieszkań w zabudowie wielorodzinnej nasi przyszli mieszkańcy pytają najczęściej o „ewentualne” dodatkowe koszty związane z zakupem mieszkania, czy do administracji. To naturalne, ponieważ każdy nabywca planuje budżet domowy.

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze mieszkania, ważne są także: położenie względem stron świata, oraz ogród, a finalnie też wysokość raty kredytu.

Marek Smogór, reprezentujący Quadro Development

Większość klientów zdecydowanie stawia na lokalizację podczas wyboru mieszkania. Zależy im, aby było ono dogodnie skomunikowane z centrum i blisko terenów zielonych. Nasze dwie najnowsze inwestycje, zlokalizowane na poznańskich Winiarach, łączą obie te cechy. Przyszli mieszkańcy często pytają, jak daleko będą mieli na tramwaj, do sklepu czy parku – możemy odpowiedzieć, że wszystko to będą mieli w zasięgu ręki. W aktualnej sytuacji to właśnie otoczenie zieleni zyskało naprawdę duże znaczenie.

Tomasz Pietrzyński, członek zarządu firmy More Place

Klienci pytają o możliwość indywidualnego dostosowania układu lokalu do ich oczekiwań, m.in.: przesunięcia ścianek, włączników i gniazdek elektrycznych, instalacji wod-kan. Część klientów decyduje się na rezerwację domu na wczesnym etapie budowy, by móc zgłosić wspomniane zmiany. Najważniejsza kwestią jest też dla nabywców przestrzeń mieszkalna oraz wielkość ogrodu. Widzimy wyraźnie, że zwiększyły się oczekiwania, natomiast w pełni na nie odpowiadamy naszą ofertą.

Michał Wawrzyniak, dyrektor ds. Nieruchomości Grupy Partner

Osoby szukające pierwszego własnego M zwykle przychodzą z szeregiem pytań. Są to tematy dotyczące sposobu finansowania inwestycji, a więc czy deweloper buduje ze środków własnych, czy wsparcie płynie z kredytu hipotecznego. Zdecydowana większość interesuje się standardem wykończenia mieszkań, w którym zostaną oddane lokale (np. czy będą zamontowane grzejniki, włączniki światła i gniazdka, jakie zostaną wprawione okna, stan balkonów/ogródków/tarasów, czy standard obejmuje parapety wewnętrzne) oraz szacowanym kosztem wspólnotowym i opłat ponoszonych co miesięcznie. Kupujący wielką wagę przywiązują do lokalizacji (ważna jest dogodna komunikacja dla wszystkich członków rodziny, tereny zielone wokół osiedla), możliwości wprowadzenia zmian lokatorskich i ceny, która musi być przystępna. Zdarzają się też pytania o plany zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek, czyli jaki rodzaj zabudowy przeznaczony jest w planie.

Małgorzata Walczak-Łondka, specjalista ds. sprzedaży firmy Sky Investments

Zakup mieszkania czy też domu jest dużym przedsięwzięciem. Mamy tego świadomość, dlatego staramy się maksymalnie ułatwić ten proces. Staramy się wspierać Klienta na wszystkich etapach zakupu nieruchomości. Negocjowanie ceny czy też dodatkowe rabaty nie zawsze są kluczowymi kwestiami. Coraz ważniejsze okazują się być warunki lokalowe, posiadanie ogrodu czy też dodatkowej przestrzeni na poddaszu. Bardzo istotna nadal jest wizja lokalna i możliwość obejrzenia nieruchomości osobiście.

Piotr Łopatka, członek zarządu Proxin Investment

Dla osób poszukujących swojego własnego „M” najistotniejsza jest kwestia wiarygodności dewelopera oraz sposób finansowania inwestycji. Za nami stoi kilka ukończonych etapów Nowych Ogrodów, które stanowią wizytówkę Proxin Investment. Klienci widząc jakość wykonania budynków – zarówno mieszkań, jak i części wspólnych – terminowe przekazywanie kluczy są spokojni w kwestii zakupu. Ponadto inwestycję finansujemy z pomocą banku, co oznacza, że zostaliśmy sprawdzeni i spełniliśmy szereg wymagań, które stawia instytucja finansująca. Biuro sprzedaży często słyszy też pytania na temat standardu deweloperskiego, możliwości wprowadzenia zmian lokatorskich i kwestii późniejszych opłat wspólnotowych. Zdarza się, że padają pytania o Miejscowy Plan Zagospodarowania wokół inwestycji. Jesteśmy przygotowani, posiadamy prospekt, który zawiera informacje na temat terenów wokół Nowych Ogrodów. Warto podkreślić, że Klienci doceniają naszą lokalizację – spokój i dużo zieleni.

Agata Nowaczyk, specjalista z poznańskiego biura sprzedaży EBF Development

Chęć kupna własnego M nasuwa zainteresowanym wiele pytań. Zagadnienia, z którymi pojawiają się klienci dotyczą sposobu finansowania inwestycji. EBF Development posiada rachunek powierniczy, a środki pochodzą z banku. Oznacza to, że jako deweloper zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani i otrzymaliśmy finansowanie na całą inwestycję. Od lat budujemy też osiedle Reduta Nowe Podolany, a wcześniejsze etapy są naszą wizytówką. Budujemy solidnie i rzetelnie. Dbamy o estetykę i wykończenie budynków oraz części wspólnych, jak i elementów małej architektury. Sporo osób pojawia się też z polecenia, a więc obecni mieszkańcy doceniają nasze budownictwo. Podczas pierwszych spotkań padają pytania o standard wykończenia, możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich czy dostępność miejsc postojowych. Istotnym czynnikiem dla kupujących jest też koszt poszczególnych umów oraz późniejszych opłat po przeniesieniu własności.

Michał Rozwadowski, współinwestor osiedla „Domy w Szczytnikach”

Najczęściej poruszaną przez klientów kwestią jest między innymi ogród – czy przynależy do domu i jaką ma powierzchnię. W dzisiejszych czasach otoczenie zieleni i możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu ma ogromne znaczenie dla kupujących. Padają również pytania o podstawowe aspekty, jak cena domu, oferowane rabaty i dostępność finansowania.

Paweł Andrzejewski z marki DRN Concept Deweloper

Obecnie wielu klientów poszukuje komfortowych przestrzeni umożliwiającej pracę z domu. Mamy dla nich obecnie jeszcze mieszkanie, które świetnie odpowiada na te potrzeby. Duża przestrzeń zlokalizowana na parterze może być domowym biurem, a na piętrze urządzić można mieszkanie. Mamy też propozycję dla tych, którzy chcą dokonać zakupu pod inwestycję.