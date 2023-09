Obniżka maksymalnej ceny energii – ile oszczędzi rynek nieruchomości komercyjnych?

Podpisana 21 sierpnia br. przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej obniża cenę maksymalną za energię elektryczną z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Ile faktycznie na około stuzłotowym rabacie zyskają najemcy i właściciele budynków komercyjnych? Jak szacuje MVGM, jeden z europejskich liderów w zakresie zarządzania nieruchomościami, biurowiec o powierzchni ok. 12 000 mkw. GLA przez trzy miesiące (bo tyle będzie obowiązywać nowela) oszczędzi w ten sposób ok. 30 000 PLN. I o ile każda złotówka w napiętych budżetach nieruchomościowych jest niezwykle cenna, o tyle, jak zwracają uwagę eksperci MVGM, w długiej perspektywie czasu kluczowe jest wdrożenie kompleksowych strategii i narzędzi, które optymalizują zużycie mediów i pozwalają oszczędzać bez względu na zmienne środowisko makroekonomiczne.

Z niższej ceny energii będą mogły skorzystać samorządy, mali i średni przedsiębiorcy oraz wrażliwe podmioty użyteczności publicznej, takie jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Nowelizacja ustawy zacznie obowiązywać 1 października tego roku.

Podpisana nowelizacja oznacza realne oszczędności dla uczestników rynku nieruchomości w Polsce, choć ich skala będzie różnić się w zależności od wieku budynku, jego rodzaju, a także systemów, aplikacji i rozwiązań technologicznych, z których korzysta właściciel i zarządca danego obiektu. Dla przykładu, w przypadku portfela MVGM oszczędności wygenerowane dzięki niższej, kwartalnej cenie energii mogą osiągnąć ok. 3 000 000 PLN w trakcie obowiązywania ustawy. W przypadku tylko jednej nieruchomości biurowej, budynku oddanego do użytku w 2019 roku o powierzchni 12 000 mkw. GLA możemy oszczędzić nawet 30 000 PLN”, – komentuje Mariusz Kanabrocki, Technical Director, MVGM.

Jak dodaje Mariusz Kanabrocki, publiczne programy wspierające przedsiębiorców są ważne, ale cały sektor nieruchomości musi koncentrować się przede wszystkim na długofalowych programach optymalizacyjnych, które chronią budżety operacyjne właścicieli i najemców przez nieoczekiwanymi wydarzeniami rynkowymi.

Kryzys energetyczny w 2022 roku bardzo mocno odbił się na portfelach inwestorów nieruchomościowych, deweloperów i najemców oraz zmusił cały rynek do przyspieszonej edukacji w zakresie procesów kontraktacji energii czy implementacji rozwiązań, które każdego dnia pomagają optymalizować zużycie mediów. W MVGM prowadzimy działania optymalizacyjne w sposób ciągły, weryfikując koszty zużycia mediów i wychwytując ich ponadnormatywne zużycie, regulując centrale wentylacyjne czy wprowadzając systemy analityczne typu smart metering. Bardzo ważne w tym procesie są też prowadzone działania edukacyjne, które pomagają naszym klientom również w osiąganiu założonych celów ESG”, – dodaje Leszek Sybura, Director of Operations, MVGM.