Obniżki stóp dopiero w 2025 r.

Profesor Adam Glapiński potwierdził, że nie należy oczekiwać zmian stóp procentowych w tym roku. Jeżeli mowa o braku zmian to warto zwrócić uwagę na ratingi Polski. Nie zmieniło się również bezrobocie w Kanadzie.

Konferencja prezesa NBP

Adam Glapiński w ostatnim czasie mocno uspokoił show na konferencjach prasowych. Fani gatunku mogą być zawiedzeni, za to analitycy czekający na wskazówki co do dalszych decyzji odnajdują coś dla siebie. Na ostatniej konferencji bardzo wprost przedstawiana była perspektywa obniżek stóp procentowych dopiero w 2025 roku. Warto zwrócić uwagę, że w wypowiedziach wyraźnie widać, że rolą banku będzie reagowanie na wydarzenia, które się utrzymują przez dłuższy czas, a nie proaktywne podejście. Jeżeli taki sposób prowadzenia polityki monetarnej zostanie faktycznie utrzymany, to jeżeli dojdzie do odbicia poziomu wzrostu cen w wakacje, a wiele na to wskazuje, to faktycznie do końca roku obniżki nam nie grożą. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że mamy w branży rolnej pierwsze dobre sygnały. W praktyce zbiory były w zeszłym roku jeszcze gorsze, co daje tak cenny w obecnej sytuacji bodziec potencjalnie obniżający inflację.

Ratingi bez zmian

Piątkowe decyzje agencji ratingowych okazały się bez wpływu na rynki. Agencja S&P utrzymała rating na poziomie A- oraz perspektywę stabilną. Agencja Fitch utrzymała dokładnie ten sam poziom, również zachowując perspektywę stabilną. Agencje ratingowe zwyczajowo zanim dokonają ewentualnej zmiany ratingu, wcześniej modyfikują perspektywę wskazując przyszły kierunek zmian. W rezultacie pewne decyzje da się antycypować wcześniej. Wyjątkiem oczywiście są sytuacje nagłych kryzysów, kiedy możliwe są gwałtowne niezapowiedziane zmiany. Obecne publikacje nie miały z powyższych powodów wpływów na złotego.

Lepsze dane z Kanady

Piątkowe dane z tamtejszego rynku pracy okazały się lepsze od oczekiwań. Oczekiwano bowiem wzrostu stopy bezrobocia z 6,1% na 6,2%, a faktycznie udało się ją utrzymać na niezmienionym poziomie. Jeszcze lepszą informacją jest zmiana zatrudnienia. Spodziewano się 19 tysięcy miejsc pracy, a utworzono ich delikatnie ponad 90 tysięcy. Co prawda ponad połowa z nich powstała w niepełnym wymiarze godzin. Warto zwrócić uwagę, że tych na pełen etat i tak było ponad dwa razy więcej niż analitycy oczekiwali. Są to obiektywnie dobre dane pozwalające Kanadzie trwać w obecnej polityce monetarnej. Wielu komentatorów podnosiło bowiem argument, że w ciągu roku bezrobocie wzrosło tam o ponad 1 punkt procentowy, co wymaga działań. Skoro stopy procentowe mają pozostać na niezmienionym poziomie nadal to nie można się dziwić, że po decyzji dolar kanadyjski zyskiwał na wartości.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:00 – Rumunia – decyzja w sprawie stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl