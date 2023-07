Ochrona zdrowia i szeroka oferta aktywności sportowo-kulturalnych na szczycie listy dodatków dla pracowników IT

Raport Płacowy, opracowany przez Valueship na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA, 83 proc. firm, które wzięły udział w badaniu, oferuje swoim pracownikom dodatki związane z ochroną zdrowia, a 77 proc. również różnorodne propozycje bonusów sportowo-kulturalnych. SoDA zdiagnozowała także, jaki jest profil przeciętnego pracownika sektora IT. Ponadto zapytała także o to, jakie będą największe wyzwania w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze technologicznym w Polsce w najbliższych miesiącach.

– Nie jest tajemnicą, że podobnie jak w wielu innych branżach, również w IT, poziom wynagrodzenia i zakres obowiązków należą do najważniejszych kryteriów wyboru nowego miejsca pracy. Ważnym aspektem dla kandydatów, wynikającym ze specyfiki pracy w sektorze, jest również stos technologiczny, w którym dany specjalista będzie pracował na co dzień i realizował projekty. Chociaż benefity pozapłacowe nie znajdują się na szczycie listy wymagań kandydatów, to firmy technologiczne dbają o różnorodność i bogatą ofertę dodatków dla swoich pracowników. Co więcej, inżynierowie oprogramowania coraz częściej zwracają uwagę na specjalizację firm IT oraz na to, że dla wielu specjalistów ważne jest także, aby być częścią organizacji, która ma pozytywny wpływ na społeczeństwo i przyczynia się do pozytywnego wpływu technologii na codzienne życie ludzi – podaje Bartosz Majewski, Prezes SoDA, CEO Codibly.

Najpopularniejsze benefity w IT

Ponad 8 na 10 firm (83 proc.) proponuje swoim pracownikom i współpracownikom dodatki związane ze zdrowiem. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim pakiety medyczne i ubezpieczeniowe, opiekę psychologiczną, masaże i wizyty u fizjoterapeuty, pakiety weterynaryjne dla zwierząt pracowników, dofinansowanie do opieki medycznej dla dzieci czy dodatkowe płatne dni urlopowe. Drugą najpopularniejszą formą dodatków są wszelkie bonusy związane z aktywnościami sportowymi, wydarzeniami kulturalnymi oraz bonusy okolicznościowe. Oferuje je aż 77 proc. badanych firm, a wśród nich są m.in. karty sportowe, bilety do kin, teatrów czy na koncerty, zniżki w ośrodkach wypoczynkowych, paczki świąteczne, zniżki na wyposażenie domowe czy vouchery na zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne dla dzieci. Rozwój własny to także popularna kategoria benefitów, oferowana przez 62 proc. pracodawców. W jej ramach pracownicy otrzymują dofinansowania do szkoleń zawodowych, kursów językowych, dostęp do platform e-learningowych czy e-booków. 32 proc. badanych firm daje również możliwość skorzystania z benefitów związanych z wyżywieniem. Wśród nich są m.in. śniadania i lunche firmowe, dofinansowanie posiłków, czy catering dietetyczny.

– Pracodawcy w branży IT starają się zapewnić swoim pracownikom różnorodne benefity pozapłacowe jako atrakcyjny i bardzo często oczekiwany przez kandydatów dodatek do oferty finansowej. W raporcie SoDA widać, że większość firm skupia się na zdrowiu pracowników, oferując pakiety medyczne, ubezpieczenia, opiekę psychologiczną oraz inne korzyści związane ze zdrowiem. Właśnie pomoc psychologiczna czy z obszaru well-beingu stała się popularnym benefitem podczas i zaraz po pandemii COVID-19. Szeroki wybór oferty benefitów jest ważny dla pracowników, ponieważ przyczynia się do poprawy ich zdrowia i rozwoju osobistego, a to przekłada się na niższą rotację. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że konkurencyjność na rynku pracy wymaga więcej niż tylko atrakcyjnych wynagrodzeń – komentuje Wojciech Mach, Wiceprezes SoDA, CEO GFT Poland.

– Benefity pozapłacowe są ważnym elementem strategii HR w firmach technologicznych. Nie są one jednak jednolite i uniwersalne, lecz dostosowane do potrzeb i oczekiwań pracowników oraz kultury organizacyjnej każdej firmy. Korzyści te stanowią część strategii różnych firm i dlatego są zróżnicowane w zależności od tego, do czego przywiązują firmy wagę. Dodatki te są nie tylko atrakcyjnym uzupełnieniem wynagrodzenia, ale także sposobem na budowanie zaangażowania i lojalności pracowników i współpracowników. Jednakże nie są one decydującym czynnikiem dla specjalistów IT podczas wyboru nowego pracodawcy, chociaż firmy technologiczne starają się, aby ich propozycje stanowiły atrakcyjny dodatek do oferty finansowej – dodaje Ewa Ebelewicz-Plaza, Head of People w Future Processing.

Rekrutacja największym wyzwaniem HR w sektorze IT

Przedstawiciele firm informatycznych, którzy wzięli udział w badaniu SoDA, wskazali również największe wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w nadchodzących miesiącach. Niemal co 3 osoba (28 proc.) wskazała na rekrutację. Mimo spowolnienia w branży, firmy cały czas posiadają duże luki kadrowe w najbardziej newralgicznych obszarach i specjalizacjach. 27 proc. respondentów jako duże pole do poprawy wskazuje obszar związany z kulturą organizacyjną. Jest to związane m.in. z budowaniem lojalności i zaangażowania pracowników oraz dostosowaniem do zmieniających się nastrojów społecznych w obliczu sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Trzecim najczęściej wskazywanym aspektem jest rotacja pracowników (16 proc. ankietowanych).

– Jak wynika z najnowszego Barometru Nastrojów SoDA, problemy z rekrutacją plasują się na pierwszym miejscu wśród wyzwań, z którymi mierzą się polskie firmy IT. Ponadto, poszukiwanie, zatrudnienie i wdrożenie nowego pracownika to proces czasochłonny, generujący koszty i angażujący wiele pozostałych osób w firmie. Inwestując w rozwój obecnego zespołu, zyskujemy więc nie tylko czas, pieniądze i zasoby, ale też budujemy lojalność i zaangażowanie. Takie działania mają również odzwierciedlenie we wskaźnikach retencji i zadowolenia w naszej firmie – powiedział Przemysław Mikus, Wiceprezes SoDA i COO Liki Mobile Solutions

– Aktualnie branża IT ma do czynienia z wieloma wyzwaniami, takimi jak rosnące wynagrodzenia, trudności w rekrutacji pracowników oraz niepewna sytuacja geopolityczna. Polskie firmy technologiczne mają jednak wiele do zaoferowania klientom na całym świecie i są w stanie skutecznie konkurować z innymi podmiotami jakością swojej pracy, etyką czy bliskością kulturową. Ważne jest stałe inwestowanie w rozwój wiedzy, doświadczenia i umiejętności, które pozwolą utrzymać rodzimą pozycję na rynku. Warto również nauczyć się elastyczności i gotowości do zmiany. To, jak trudno przewidzieć wyzwania, jakie będą na nas czekać w przyszłości, pokazały nam ostatnie dwa lata, obfitujące w wiele zwrotów akcji. Wierzę, że z determinacją i zespołowym wysiłkiem jesteśmy w stanie przetrwać trudne czasy i osiągnąć sukces w nadchodzących latach – podsumowuje Paweł Pustelnik, Wiceprezes SoDA oraz Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu w Future Processing

Kim jest statystyczny pracownik IT w Polsce

Raport Płacowy 2023, który został opracowany na bazie danych płacowych 9 832 pracowników z 87 firm członkowskich SoDA pozwolił też analitykom Valueship na stworzenie profilu statystycznego pracownika branży IT w Polsce. Z raportu wynika, że 51 proc. osób zatrudnionych w sektorze technologicznym to osoby w wieku między 26 a 30 lat, a 40 proc. w wieku od 31 do 35 lat. Dominującą formą współpracy w IT w naszym kraju jest kontrakt B2B, który wybiera 59 proc, przy 36 proc. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (6 proc. – inne formy). 84 proc. wszystkich pracowników z rodzimego sektora IT w Polsce to programiści lub specjaliści pracujący na rzecz klienta zewnętrznego.

Metodologia:

Raport Płacowy 2023 został opracowany przez firmę Valueship na zlecenie SoDA w lutym 2023 r. na bazie ankiety CAWI na próbie 103 przedstawicieli firm zrzeszonych w SoDA oraz danych płacowych 9 832 pracowników z 87 firm członkowskich SoDA. Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat struktury zatrudnienia, rotacji oraz postrzeganego (realnego, a nie deklarowanego) poziomu zarobków w polskich firmach IT, zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA).