Od listopada nowe zasady rejestracji osób prawnych w Rosji

Ten, kto chociaż raz przeprowadzał proces rejestracji podmiotu w Rosji albo dokonywał jakichkolwiek zmian w tym obszarze, na pewno wie, na ile skomplikowana jest to procedura. Eksperci JP Business Law Firm przypominają polskim firmom – od 25 listopada 2020 r. obowiązują zarówno nowe formularze rejestracyjne, jak i nowe zasady ich wypełniania.

„Proces rejestracji osób prawnych w Rosji to przykład skomplikowanej procedury, szczególnie dla podmiotów zagranicznych, w tym m.in. dla wielu polskich spółek działających na terenie Rosji. Trzeba uważnie monitorować wszelkie zmiany w tym zakresie i być skrupulatnym w przygotowaniu dokumentacji by nie narazić się na odmowę dokonania wpisu i wydłużenie postepowania, co zwłaszcza dla biznesu wiąże się zwykle ze sporymi kosztami” – mówi Valeria Jeleńska, Prezes JP Business Law Firm w Warszawie.

Od 25 listopada br. została m.in. wprowadzona możliwość drukowania dwustronnego wniosków oraz dokumentów do nich załączanych, której wcześniej nie było. Dodatkowo, nie wolno podawać ilości udziałów jako ułamka dziesiętnego (na przykład 0,5). Odpowiednim formatem będzie procent lub zwykły ułamek (na przykład 1/2). Numery telefonów należy wskazywać bez nawiasów. Jeśli jest to numer rosyjski, należy go podać z kodem „+7”, a nie jak poprzednio z kodem „8”.

Poza tym zalecany jest następujący sposób sporządzenia Statutu lub Umowy spółki:

lewy margines – 3 cm;

wolny lewy górny róg pierwszej strony o wymiarach 8 x 8 cm.

Teraz wnioski zawierają także dwa rodzaje adresów e-mail:

adres e-mail, na który będą przesyłane dokumenty związane ze świadczeniem usług publicznych. Adres wskazany jest w sekcji „Informacje o wnioskodawcy” (Jest to pole obowiązkowe.);

adres e-mail osoby prawnej wpisanej do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych. (Jest to pole nieobowiązkowe. Wiele formularzy zawiera dane pole, na przykład formularz składany podczas rejestracji osoby prawnej. Jeżeli firma podejmie decyzję o umieszczeniu takiego adresu w rejestrze, zawsze można go zmienić lub usunąć.)

W nowych formularzach już nie ma wymogu wskazania adresów zamieszkania osób fizycznych – założycieli (udziałowców) i członków zarządu osób prawnych. Zmieniają się też wymagania dotyczące sposobu wskazania adresu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania indywidualnego przedsiębiorcy:

adres musi być wskazany zgodnie z Państwowym Rejestrem Adresowym;

struktura i kolejność elementów adresu muszą być zgodne z regułami zatwierdzonymi przez rząd, a skróty – z zasadami określonymi przez Ministerstwo Finansów;

nie jest wymagany kod pocztowy.

Nowe formularze dają spółce z ograniczoną odpowiedzialnością możliwość przejścia na wzorzec umowy spółki. Aby zacząć z niego korzystać, należy złożyć wniosek P13014. Opłata skarbowa nie jest wymagana. Ze wzorca umowy spółki można również skorzystać podczas rejestracji osoby prawnej lub jej reorganizacji.

Do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych można wprowadzić informację o istnieniu umowy korporacyjnej. Złożenie samej umowy przy tym nie jest wymagane.

W nowych formularzach można wskazać, że istnieją podstawy do ograniczenia dostępu do informacji o osobie prawnej (na przykład o wspólniku lub członku zarządu).