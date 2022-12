Od teraz produkty z Amazon.pl znajdziesz również na Ceneo!

Od 23 listopada 2022 roku asortyment z serwisu Amazon.pl jest dostępny na Ceneo. Amazon.pl jest obecny w Polsce od marca 2021 roku. W swoim sklepie oferuje klientom ponad 250 milionów produktów, w ponad trzydziestu kategoriach. Teraz rozpoczyna współpracę z Ceneo.

Porównaj tysiące ofert Amazona na Ceneo!

Amazon.pl oferuje ogromny wybór najlepiej sprzedających się produktów, a nasi klienci mogą korzystać codziennie z niskich cen oraz szybkiej, darmowej i wygodnej dostawy dzięki Amazon Prime. Jesteśmy podekscytowani, że polscy klienci mogą teraz być stale na bieżąco z najlepszymi okazjami Amazon na Ceneo – podkreśla Andreas Katsiamis, Head of Expansion Marketing Europe & CMO of Emerging Markets w Amazon.

To nie pierwsza tego typu współpraca Ceneo. Od dłuższego czasu na serwisie można znaleźć produkty innych sklepów, a oferta serwisu stale się powiększa. Na ten moment Ceneo oferuje swoim klientom nawet 30 mln aktywnych ofert.

Produkty z Amazona na wyciągnięcie ręki w platformie Ceneo!

Dostęp do asortymentu Amazon.pl na platformie Ceneo to powiększenie możliwości wyboru produktów dla wszystkich naszych użytkowników. Jest to kolejny krok, a nawet skok, w urzeczywistnianiu naszej misji dostarczania najbardziej atrakcyjnych ofert ze sklepów internetowych, przy jednoczesnym zapewnieniu najniższych cen i gwarancji bezpiecznych zakupów – mówi Marcin Wolnicki – Sales Manager w Ceneo.

Nieograniczony dostęp do oferty Amazona

Amazon jest wszechstronnie wyposażony w produkty, które na co dzień poprawiają komfort naszego życia. Platforma najczęściej kojarzona jest z elektroniką i to między innymi w tej kategorii ma do zaoferowania multum interesujących propozycji w korzystnych cenach.

Szukasz prezentu, a może chcesz sprawić sobie nowy gadżet? Zapraszamy do odwiedzenia kategorii Czytniki e-book: https://www.ceneo.pl/Czytniki_e-book lub Kable i taśmy: https://www.ceneo.pl/Kable_i_tasmy! W tych miejscach znajdziesz wiele produktów, w których Amazon przedstawił swoje propozycje asortymentu.

Wejdź już teraz na Ceneo – eksploruj, porównuj, zamawiaj i… oszczędzaj dzięki porównaniu sklepów internetowych!

O Ceneo: Od 17 lat Ceneo wspiera przedsiębiorców w docieraniu do klientów, a internautów w podjęciu najlepszych decyzji zakupowych. Na portalu kupujący może wybierać spośród ponad 30 mln aktywnych ofert z 26 tys. e-sklepów. Ceneo to nie tylko największa porównywarka cen w Europie i katalog produktów, ale również największa baza opinii pozakupowych o produktach, sklepach i dostawcach w Polsce. Ceneo.pl sp. z o.o. i Allegro.pl sp. z o.o. należą do jednej grupy kapitałowej.

O Amazon: Serwis Amazon.pl wystartował 2 marca 2021 r. Klienci mogą robić zakupy w przystępnych cenach, wybierając z katalogu liczącego ponad 250 milionów produktów w ponad 30 kategoriach i korzystać z darmowych dostaw produktów z logo Prime. Klienci Prime mają dostęp do wszystkiego co najlepsze w ofercie Amazon w kategorii zakupy i rozrywka, od szybkiej i darmowej dostawy milionów produktów, bez minimalnej kwoty zamówienia, nawet następnego dnia, do popularnych i nagradzanych filmów oraz programów telewizyjnych, w tym Amazon Originals, darmowych gier w ramach Prime Gaming, a także ekskluzywnych ofert Prime przez cały rok. Każdy użytkownik może przetestować Prime w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego, wystarczy rejestracja na stronie Amazon.pl/prime.