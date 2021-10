Operatorzy logistyczni dziś i jutro

Sektor logistyczny jest jednym z największych beneficjentów rzeczywistości powstałej na skutek pandemii koronawirusa. Od wiosny 2020 roku w znacznym stopniu zmieniły się struktury zakupowe Polaków, zarówno w relacjach B2B, B2C, jak i C2C. Największym wygranym jest e-commerce. Według raportu JLL dotyczącego rynku magazynowego, w I półroczu 2021 r. popyt brutto na powierzchnie magazynowe osiągnął poziom 3,15 mln m², co stanowi wzrost r/r o 43%. W ramach tego popytu 38% wygenerowali logistycy i kurierzy, a 33% sieci handlowe obsługiwane przez operatorów.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Jedną z najważniejszych „prawd” w kontekście łańcucha dostaw, jaką ujawniła pandemia, jest niemal całkowita zależność światowej gospodarki od towarów z Chin. W celu zminimalizowania ryzyka wynikającego z tej zależności i zwiększenia tym samym elastyczności po stronie podaży dóbr, największym obecnie wyzwaniem (i koniecznością) jest przemodelowanie globalnego łańcucha dostaw. Jednak ze względu na koszty, czas i powiązania poddostawców produkcja będzie relokowana do innych krajów Azji i Afryki. Takie działania podjęły już same Chiny. Europa również planuje budowę nowych wysokospecjalistycznych zakładów produkcyjnych u siebie. Nearshoring może stać się głównym motorem rozwoju rynku nieruchomości logistycznych także w Polsce. Widocznym trendem jest zmiana strategii modelu dostaw z „just in time” na „just in case” na wypadek pojawienia się kolejnego „czarnego łabędzia”.

W poszukiwaniu idealnej lokalizacji i formatu

Najbardziej atrakcyjnymi lokalizacjami logistycznymi w Polsce są rynki Wielkiej Piątki, tj. regiony Warszawy, Polski Centralnej, Górnego Śląska, Poznania i Wrocławia. Ze względu na bliskość i powiązanie z europejską siecią dróg, szczególnie atrakcyjna jest zachodnia ściana kraju. Jeśli chodzi o format oferowanych magazynów, deweloperzy dostarczają powierzchnie o wysokości składowania 11,7 m i wyższe. Z drugiej strony najwięksi gracze e-commerce zajmują obiekty wielopoziomowe lub instalują antresole, które pozwalają na optymalizację czy automatyzację zajmowanej powierzchni.

Co przyniesie przyszłość?

Przewidujemy dalszy dynamiczny rozwój rynku magazynowego w Polsce. Przy obecnych wzrostach r/r możemy prognozować, że do 2030 roku podaż powierzchni magazynowej w Polsce zwiększy się z obecnych 22 mln m2 do 30 mln m2. Zmiany jakie nadejdą będą determinowane przez trendy dotyczące lokalizacji i procesów. Pierwszy z nich obejmuje powstawanie obiektów magazynowych w pobliżu nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz inwestycji produkcyjnych. Drugi zapowiada dalszą digitalizację i automatyzację procesów logistycznych.