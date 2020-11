Opóźnia się publikacja oficjalnych wyników wyborów w USA. Co na to rynki?

Uwaga inwestorów skupia się dziś na jednej kwestii – wyborach w USA. Jaki rezultat obstawia obecnie rynek i co może się wydarzyć w najbliższych dniach?

Spełniły się obawy dotyczące tego, że publikacja wyników wyborów w USA zostanie opóźniona, a ich rezultat, w przypadku zwycięstwa Bidena, najpewniej będzie kwestionowany. O ile w większości amerykańskich stanów zliczono już prawie wszystkie głosy, o tyle wyniki w kluczowych stanach, zwłaszcza tych na terenie tzw. pasa rdzy na północnym wschodzie kraju, jeszcze nie są przesądzone. Cząstkowe wyniki obu kandydatów w większości najważniejszych nierozstrzygniętych stanów są zbliżone do siebie, choć jednocześnie uznaje się, że w wielu z nich większość głosów nadesłanych pocztą – których część czeka na podliczenie – została oddana na Demokratów.

Wczoraj ze względu na oczekiwane zwycięstwo Demokratów widać było poprawę sentymentu do ryzyka na rynkach: wyprzedaży doświadczył dolar amerykański, pozytywnie z kolei reagował złoty. Dobra passa złotego i osłabienie dolara trwały do godzin nocnych, kiedy punkty do głosowania zaczęły się zamykać. Później – wraz z napływem wyników cząstkowych z poszczególnych stanów – nastąpiło odwrócenia sytuacji na rynku. Okazało się bowiem, że Demokraci w tych wyborach nie radzą sobie tak dobrze, jak sugerowały wcześniej sondaże. Obecnie rynki ponownie mają nadzieję na zwycięstwo Bidena, co wspiera złotego i nie sprzyja amerykańskiej walucie. W momencie pisania niniejszego komentarza kurs EUR/USD znajduje się w okolicy wczorajszych maksimów powyżej poziomu 1,17, z kolei kurs EUR/PLN wynosi 4,55.

Skala zmienności na rynku – jak na wydarzenie o takim znaczeniu – nie jest dramatyczna, jest jednak podwyższona, zwłaszcza na parach ze złotym. Taka sytuacja może utrzymać się przez pewien czas. Jesteśmy zdania, że im dłużej niejasność w kontekście wyników będzie trwać, tym więcej wsparcia otrzymają waluty safe haven (w tym dolar amerykański) i tym gorzej radzić będą sobie niemal wszystkie inne waluty, w tym złoty.

Na wyniki wyborów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Możliwe, że więcej jasności przyniosą kolejne godziny, jednak biorąc pod uwagę, że znaczna liczba głosów została oddana za pośrednictwem poczty niewykluczone, że finalny rezultat nadejdzie dopiero za kilka dni. Trump już wyraził opinię, że doszło do oszustwa wyborczego. W tym kontekście można założyć, że jeśli wybory wygra Biden, jego zwycięstwo zostanie zakwestionowane przez obecnego prezydenta. Rozciągnęłoby to cały proces jeszcze bardziej, co miałoby negatywny wpływ na sentyment do ryzyka.

Spodziewamy się dość silnych ruchów na rynkach w perspektywie najbliższych 48 godzin, w miarę zliczania większej liczby głosów i uzyskiwania przez inwestorów jaśniejszego obrazu sytuacji.

Autorzy: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk – analitycy Ebury