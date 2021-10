Oracle z nowym, pierwszym w pełni zautomatyzowanym rozwiązaniem pozwalającym na generowanie oraz dopasowanie potencjalnych klientów

Pod koniec września firma Oracle zaprezentowała nowe rozwiązanie stworzone dla pracowników sektora marketingu – Oracle Fusion Marketing. Technologia ma pomóc w realizacjach kampanii, które zwiększają możliwość sprzedaży i przyśpieszają cykl transakcji. Fusion Marketing wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do automatycznej oceny potencjalnych klientów, przewidywania, kiedy najlepiej podjąć rozmowę i wygenerować szansę sprzedaży w dowolnym systemie CRM.

Oracle Fusion Marketing

Usługa chmurowa Oracle Fusion Marketing jako część platformy Oracle Advertising and CX, pozwala marketerom na łatwe tworzenie kampanii sprzedażowych obejmujących tradycyjne kanały marketingowe i reklamowe. Jest to także pierwsze rozwiązanie do automatyzacji marketingu, które zostało zaprojektowane tak, by w pełni zautomatyzować proces kwalifikacji i konwersji potencjalnych klientów przy pomocy scoringu leadów z użyciem AI

Fusion Marketing przeprowadza marketera przez cały proces tworzenia i realizacji kampanii, jak np. budowanie grupy docelowych odbiorców ze znanych kontaktów, stworzenie nowego grona odbiorców, identyfikacje najlepszych referencji klientów, uproszczoną konfigurację kampanii, uruchomienie kampanii czy monitorowanie jej wyników.

Wykraczając poza tradycyjny system CRM, rozwiązania Oracle Advertising and CX pomagają liderom biznesu w tworzeniu, zarządzaniu, obsłudze i pielęgnowaniu trwałych relacji z klientami. Przykładem mogą być firmy, takie jak Mazda, Thermo Fisher i Zebra Technologies, które poprawiły jakość obsługi klientów oraz poprawiły lojalność wobec marki.

Problemy systemów CRM

Systemy CRM to technologia, na którą zarówno sprzedawcy, jak i marketerzy lubią narzekać. Wynika to m.in. z niekompatybilnego środowiska pracy, zbyt dużej ilości manualnego zarządzania i tworzenia się silosów danych, które uniemożliwiają zespołom sprzedaży i marketingu współpracę w celu angażowania klientów, a w konsekwencji zwiększania przychodów.

Z tego powodu większość sprzedawców doświadcza tego, że ich system CRM nie pomaga im w pracy. Chaos między zespołami marketingu i sprzedaży staje się coraz większym wyzwaniem, ponieważ proces zakupu w sektorze B2B zmienia się i zaczyna być bardziej złożony. Obecnie klienci wchodzą w interakcję z organizacjami za pomocą kanałów cyfrowych, rosną także oczekiwania kupujących, a możliwość dostępu i uzyskania odpowiednich informacji oznacza, że większość decyzji o zakupie jest podejmowana jeszcze przed zaangażowaniem sprzedawcy.

Nadszedł czas, aby nasza branża zaczęła inaczej myśleć o automatyzacji marketingu i sprzedaży, abyśmy mogli przekształcić CRM w system, który faktycznie działa zarówno dla marketera, jak i sprzedawcy – powiedział Rob Tarkoff, wiceprezes Oracle, szef działu Advertising and Customer Experience, Oracle. Nie chodzi o prognozy i zestawienia ani o narzędzie do raportowania, aby zobaczyć, jak działa zespół sprzedaży, ale o przekształcenie CRM w system, który pomaga sprzedawcom. Ogromną częścią tej zmiany jest połączenie zespołów marketingu i sprzedaży oraz wyeliminowanie mało wartościowych, czasochłonnych zadań, które odwracają uwagę od budowania relacji z klientami i zawierania transakcji – dodaje.