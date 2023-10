ORLEN VC inwestuje w polski start-up CTHINGS.CO

ORLEN VC zainwestował w CTHINGS.CO, polski start-up specjalizujący się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań z obszaru 5G, przemysłowego Internetu rzeczy i aplikacji chmurowych. Ich wdrożenie umożliwia m.in. zdalny nadzór nad infrastrukturą, prognozowanie potencjalnych awarii, a także kompleksową kontrolę nad procesami produkcyjnymi. CTHINGS.CO jest już dziewiątą spółką w portfelu największego w Polsce korporacyjnego funduszu venture capital. W ciągu niespełna dwóch latach działalności ORLEN VC zainwestował łącznie ponad 200 mln zł w spółki technologiczne z całej Europy oraz w dwa zagraniczne fundusze inwestycyjne. Koncern realizuje już z polskim start-upem projekty w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

– Zależy nam na tym, żeby praca naszych zakładów była maksymalnie wydajna, niezawodna i dopasowana do zmieniającego się otoczenia. Dlatego odpowiadamy na światowe trendy i nieustannie wdrażamy innowacyjne technologie. Ważną rolę odgrywa w tym spółka ORLEN VC, która konsekwentnie nawiązuje współpracę z firmami technologicznymi i poszukuje nowatorskich projektów. Rozwiązania bazujące na zastosowaniu sieci 5G, którą testowaliśmy już w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, pozwolą nam jeszcze lepiej wykorzystać potencjał cyfryzacji procesów produkcyjnych. To ważny krok w realizacji naszej strategii do 2030 roku, w ramach której prowadzimy program digitalizacji koncernu – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Spółka CTHINGS.CO specjalizuje się w budowaniu m.in. na potrzeby nowoczesnego przemysłu rozwiązań z zakresu 5G, Internetu rzeczy i edge computing (umożliwia przechowywanie i przetwarzanie danych lokalnie, bliżej punktu, w którym są generowane). Start-up współpracuje z globalnymi operatorami komórkowymi oraz dostawcami infrastruktury chmurowej. Do tej pory spółka aktywnie pozyskiwała klientów i realizowała kontrakty w krajach skandynawskich, Niemczech, Austrii, Hiszpanii i Polsce.

Kapitał, który CTHINGS.CO pozyskał od ORLEN VC, a także PKO VC, Freya Capital oraz Level2 Ventures, wynosi łącznie 20 mln zł i zostanie przeznaczy na dalszy międzynarodowy rozwój, w tym przyspieszenie ekspansji na nowe rynki.

– Nasza inwestycja w spółkę CTHINGS.CO to przykład generowania wartości w całym ekosystemie innowacji Grupy ORLEN. Wspólnie realizujemy już pilotażowy projekt związany z systemem do monitorowania ścieków w rafinerii w Płocku, a także projekt proof of concept w zakresie testowania ekosystemu technologii sieci i usług 5G, uruchomionych za pośrednictwem naszego akceleratora innowacji ORLEN Skylight. Zaangażowanie kapitałowe w CTHINGS.CO to nie tylko efekt dotychczasowej, dobrej współpracy. Wspieramy ten start-up, ponieważ w Polsce i Europie obserwujemy wzrost zainteresowania inteligentnymi rozwiązaniami dla przemysłu, a polska spółka skutecznie odpowiada na te potrzeby i ma dobre perspektywy do dalszego wzrostu – mówi Marek Garniewski, Prezes Zarządu ORLEN VC.

Szacuje się, że w latach 2023-2030 globalny rynek zastosowania urządzeń typu IoT będzie rósł w tempie blisko 60 proc. rocznie, a w samym 2026 r. ma osiągnąć wartość ok. 250 mld dolarów. Integracja możliwości łączności w coraz większej liczbie urządzeń jest jednym z głównych czynników napędzających szybkie przyjęcie rozwiązań Internetu rzeczy w globalnej gospodarce, a CTHINGS.CO może na tym rynku pełnić wiodącą rolę.

– Inwestycja następuje w kluczowym dla nas momencie. Obserwujemy wzrost zainteresowania europejskiego i amerykańskiego rynku naszymi produktami i usługami. Przemysłowe sieci 5G stają się rzeczywistością, a nasze rozwiązania idealnie wpasowują się w istniejące potrzeby. Konsorcjum inwestycyjne to grono największych inwestorów z rejonu Europy Środkowej. Będziemy rozwijać współpracę na kilku płaszczyznach – technologicznej, biznesowej i finansowej. W planach mamy dalszy rozwój technologiczny, ekspansję biznesową i zawiązywanie międzynarodowych partnerstw. Naszym priorytetem jest zajęcie kluczowego miejsca w ekosystemie technologii 5G branży przemysłowej – mówi Arnold Wierzejski, CEO CTHINGS.CO.

Dla ORLEN VC spółka CTHINGS.CO jest siódmym start-upem, w który zainwestował fundusz. W swoim portfelu posiada też dwa zagraniczne fundusze inwestycyjne. Natomiast w wyniku połączenia z PGNiG VC do portfolio ORLEN VC zostały włączone kolejne dwie nowe spółki. Tym samym w ciągu niespełna dwóch lat swojej działalności ORLEN VC dołączył do zestawienia największych i najbardziej aktywnych funduszy inwestycyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. ORLEN VC planuje dokonywać rocznie średnio 5-6 inwestycji bezpośrednich, skupiając się na najbardziej perspektywicznych spółkach posiadających innowacyjne i gotowe do komercjalizacji technologie, zgodne ze strategią ORLEN2030.