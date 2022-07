Osteopata w Krakowie

Odwiedź -> Krakowskie Centrum Fizjoterapii i Osteopatii Osteohelp.pl

Osteopatia to dziedzina medycyny, której celem jest wspomaganie organizmu w procesie samoregeneracji i samoleczenia. Osteopatia opiera się też na twierdzeniu, że wszystkie narządy wewnętrzne są od siebie całkowicie zależne. Stawianie diagnozy i leczenie dolegliwości odbywa się za pomocą technik manualnych. W 1874 roku Andrew Taylor Still, nawiązując do praw rządzących w naturze, stworzył pojęcie osteopatii. Uznaje się go za ojca osteopatii. Amerykański lekarz był założycielem akademii medycyny osteopatycznej. American School of Osteopathy w Kirksville w Missouri powstała w 1892 roku — była to pierwsza szkoła osteopatii na świecie. Jeżeli chodzi o Polskę, to pierwsze szkolenia w zakresie osteopatii odbywały się na początku XX wieku. Wydział Medycyny Osteopatycznej został uruchomiony dopiero w 2013 roku.

Kim jest osteopata?

Osteopata jest lekarzem lub fizjoterapeutą posiadającym dodatkowe uzupełnieniające wykształcenie na studiach podyplomowych na kierunku osteopatia. Osteopata w leczeniu schorzeń stosuje techniki manualne. Ma holistyczne podejście do pacjenta — zwraca uwagę nie tylko na kondycję ciała, ale i psychiki. Osteopata w szczegółowym wywiadzie może pytać o wszystko, co ma wpływ na organizm (na przykład o sposób odżywiania, otoczenie, przebyte stany chorobowe, stosowane leczenie). Tak więc ważne jest nie tylko całe ciało i psychika, ale również wszystko to, co może mieć wpływ na stan zdrowia człowieka.

Osteopatą może zostać lekarz lub fizjoterapeuta, przy czym wymagane jest ukończenie studiów podyplomowych, co jest zgodne z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym.

Filozofia osteopatii może zachwycić pacjentów, którzy do tej pory czuli, że byli traktowani wyłącznie jak jednostki chorobowe. Terapia osteopatyczna pomija leczenie farmakologiczne i wykazuje brak działań niepożądanych.

Jeśli chodzi o to, jak wygląda wizyta, to osteopata po przeprowadzeniu wywiadu przejdzie do badania osteopatycznego. Oceni stan tkanek miękkich, przeprowadzi testy ruchomości poszczególnych części ciała, a także może przeanalizować wyniki badań RTG czy rezonansu magnetycznego. W trakcie terapii może zalecić zmianę diety, trybu życia (na przykład pacjent może usłyszeć, że trzeba wprowadzić do życia aktywność ruchową), a także wskazać działania profilaktyczne.

Co można uzyskać dzięki terapii manualnej?

Do osteopaty mogą zgłosić się pacjenci w każdym wieku (zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci). W szczególności osteopatią powinny zainteresować się osoby cierpiące na bóle kręgosłupa, dyskopatie, wady postawy (zwłaszcza u małych dzieci), rwę kulszową, schorzenia stawów, kontuzje i stany pourazowe, bóle i zawroty głowy, szumy uszne, depresje, stany lękowe. Wizyta u osteopaty pomoże w dolegliwościach związanych z układem pokarmowym. Osteopatia ma zastosowanie w dolegliwościach ginekologicznych (bolesne miesiączki, endometrioza), urologicznych (nietrzymanie moczu) i sercowo — naczyniowych. Osteopatia jest zalecana dla osób, które mają obniżoną odporność. Jest zalecana w sytuacjach takich jak urazy okołoporodowe.

Ogólnie rzecz biorąc, osteopatia wykazuje pozytywny wpływ na organizm człowieka. Terapia daje szansę na wyzdrowienie pacjentom, którzy nie czują efektów działania medycyny tradycyjnej, a poza tym chcą unikać na przykład inwazyjnych metod operacyjnych i długiej rehabilitacji po operacji.