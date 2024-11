Overpackaging a koszty materiałów opakowaniowych. Sprawdź, jak możesz zoptymalizować proces pakowania w Twojej firmie

Klienci coraz częściej oczekują przesyłki taniej, ekologicznej i estetycznej. W praktyce próba sprostania tym oczekiwaniom nie jest łatwa, gdy weźmie się pod uwagę koszt procesu pakowania i materiałów opakowaniowych oraz samego systemu pakowania, który często uniemożliwia wprowadzenie pakowania „szytego na miarę” dla każdego sprzedawanego produktu. Nierzadko skutkuje to jednym z dwóch zjawisk – overpackagingiem lub underpackagingiem (choć to drugie popularniejsze jest raczej w wysyłce między osobami prywatnymi niż firmą a firmą czy firmą a osobą prywatną). Dziś pochylimy się nad zjawiskiem overpackagingu. Czym jest i jak sprawić, by nie zagościło ono w Twojej firmie?

Overpackaging – nadmierne pakowanie

Overpackaging można opisać jako nadmiarowe pakowanie produktów do wysyłki. Jego przyczyn może być kilka – chęć zapewnienia dodatkowej ochrony produktu, przyciągnięcia uwagi klienta bądź system pakowania, który wymusza uśrednienie opakowań do szerokiego asortymentu, co często wiąże się z dużą ilością pustej przestrzeni w paczkach i konicznością jej wypełnienia.

Przykłady overpackagingu w codziennym życiu można mnożyć. Kilka najbardziej obrazowych to:

pakowanie osobno każdego produktu, gdy są one sprzedawane w opakowaniach zbiorczych (popularne w branży spożywczej),

pakowanie wielowarstwowe (przez długi czas występował w branży meblarskiej),

efekt Matrioszki w paczkach kurierskich wynikający z wysyłania produktów w zbyt dużych kartonach,

„pakowanie marketingowe” produktów z kategorii fashion czy beauty w firmach, które budują brand poprzez unikalne doświadczenie w trakcie unboxingu (kolorowe bibułki, wełna drzewna, ulotki, pachnące dodatki, naklejki etc.).

Co do zasady, overpackaging ma miejsce wtedy, gdy kolejny i kolejny materiał opakowaniowy przestaje spełniać swoją funkcję ochronną, a zaczyna być zbędnym kosztem i odpadem.

Tutaj jednak pojawia się dyskusja nad poszczególnymi przypadkami.

Overpackaging jako narzędzie marketingowe

Gdy firma chce zapewniać klientom wyjątkowe doświadczenia w trakcie unboxingu, może celowo dodawać do paczek kolejne i kolejne dodatki i wypełniacze, aby wzmocnić napięcie klienta w trakcie odpakowywania paczki i/lub wzmocnić brand (przez kolorystykę opakowania, kształty).

Z punktu widzenia czysto biznesowego powinna to być kalkulacja – czy taki sposób pakowania sprawia, że klienci częściej wybierają Twoją markę, chwalą sobie doświadczenie kontaktu z nią i czy generuje to większe zyski? Czasem bowiem ten sposób pakowania pozwala firmie sprzedać produkt drożej. A może jednak zmniejszenie warstw materiałów opakowaniowych i co za tym idzie kosztów pakowania, nie odbije się negatywnie na liczbie zamówień i zmiana nie zostanie zauważona lub wręcz zostanie doceniona (mniej śmieci po stronie konsumenta, szybsze odpakowanie, bardziej eko)?

Patrząc na temat w kontekście środowiskowym, każdy nadmiernie stosowany materiał opakowaniowy będzie dodatkowym kosztem dla naszej planety. W wysyłce B2B nadmierne pakowanie sprawia również, że odbiorca ponosi wyższe koszty utylizacji odpadów.

Overpackaging jako efekt braku optymalizacji w procesie pakowania

Nadmierne stosowanie materiałów opakowaniowych to nie zawsze zamierzony efekt. Często firmy chcą po prostu dobrze zabezpieczyć towar – szczególnie w przypadku sprzedaży produktów delikatnych, kruchych czy ciężkich.

Może okazać się jednak, że każda warstwa faktycznie – ma swoją rolę, ale brak standardów, procesów czy odpowiednio dobranych materiałów opakowaniowych sprawia, że pracownicy magazynowi pobierają go zbyt wiele np.

odcinają tyle folii bąbelkowej z rolki ile im się wydaje stosowne,

dopasowują kartony „na oko” – bez dokładnej weryfikacji, który z nich będzie najbardziej optymalny dla danego zamówienia,

nie dopasowują materiałów do typu pakowanego produktu np. dodają mnóstwo skropaku czy wełny drzewnej tam, gdzie wystarczyłoby owinięcie produktu folią bąbelkową, która nierzadko jest najbardziej ekonomicznym materiałem opakowaniowym,

nadmiernie zabezpieczają produkt, który tego nie wymaga (przerysowany, ale dobrze tłumaczący zjawisko przykład to wypełnianie pudełka z pluszakiem skropakiem lub wełną drzewną – co jest zupełnie niepotrzebne, bo produkt nie zniszczy się bez użycia wypełniacza).

Overpackaging jako wynik uśrednienia w systemie pakowania

Coraz częstszy przypadek obserwowany szczególnie w dużych e-commerce’ach, które sprzedają bardzo różnorodny towar (pod względem wymiarów, typu materiałów, z których są wykonane, wagi etc.), to zbyt duże kartony względem wysyłanych produktów.

Zapewne nie raz widziałeś burzliwe dyskusje w social mediach pod zdjęciami np. jednego kremu do twarzy wysłanego w zbyt dużym kartonie. Klienci oburzają się, że to nieekologiczne oraz generujące dodatkowe odpady w ich domach. Trudno się im dziwić – z perspektywy konsumenta to prawda. Szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę, że 47% konsumentów deklaruje niezadowolenie, gdy dostają nadmiernie zapakowane produkty – zwłaszcza, gdy w procesie zakupu postawili na ekologiczne wartości (Nielsen, 2021).

Mało jednak kto jest świadomy tego, że firmy, które nie mają w magazynach systemów do dopasowywania pudełek do produktów, muszę wybierać kartony spośród kilku-kilkunastu rozmiarów dostępnych w magazynie. Wszak posiadanie kartonów na każdą ewentualność jest wręcz niemożliwe (klienci mogą kupować produkty w dowolnych konfiguracjach), a samo składowanie zapasów materiałów opakowaniowych kosztuje. Nie mówiąc już o czasie kupca monitorującego zapasy czy wyszkoleniu pracowników magazynu do sięgania po właściwe rozmiary kartonów.

Efektem jest uśrednienie wykorzystywanych materiałów do najczęstszych konfiguracji SKU w koszyku zakupowym. Skrajne odbiegające od standardu zamówienia są pakowane często w za duże opakowania i jest to przyjmowane przez przedsiębiorcę jako ryzyko takiego, a nie innego systemu pakowania.

Overpackaging jako efekt wymogów firm kurierskich

Kolejną ważną przyczyną overpackagingu są wymogi firm transportowych. Wiele biznesów mogłoby pakować produkty w sposób ekonomiczny np. bez użycia kartonów, które następnie nierzadko trzeba wypełnić, jednak nieraz jest to po prostu niemożliwe. Staje się to dodatkowo kłopotliwe, gdy produkt jest niestandardowych wymiarów i trudno jest dobrać do niego odpowiedni karton.

Koszty overpackagingu dla przedsiębiorcy

Wzrost cen surowców sprawia, że dodatkowe opakowanie to realny koszt dla firmy. I pół biedy, gdy jest to decyzja świadoma, gdzie nadmierne opakowanie jest wkalkulowane w koszty prowadzenia biznesu (pakowanie marketingowe). Choć warto wciąż z tyłu głowy mieć wartości takie jak ochrona środowiska, która jest coraz ważniejsza dla konsumentów. Jeśli jednak pieniądze uciekają z Twojego biznesu z uwagi na nieefektywny proces, warto się temu przyjrzeć z doświadczonym doradcą z firmy produkującej materiały opakowaniowe jak np. Mac-Graf. Takie firmy doradzają i sprzedają opakowania do wielu różnych branż, co oznacza doświadczenie i wiedzę na temat różnorodnych systemów pakowania. Mogą oni zwrócić uwagę na to:

jaką formę mogą mieć materiały, aby pakowanie przebiegało szybciej,

jak w praktyce ustandaryzować ilość pobieranego materiału,

jakie materiały można zamienić na inne, aby było to ekonomicznie korzystne dla przedsiębiorcy,

w jaki sposób zmniejszyć liczbę warstw opakowań, aby zachować bezpieczeństwo produktu w transporcie bez zbędnych kosztów.

Przeanalizowanie systemu pakowania krok po kroku, identyfikacja quick-winów i potencjałów na większe zmiany, może sprawić, że znacząco zmniejszysz koszt procesu pakowania bez wielkich wysiłków i rewolucji w Twoim magazynie. To możliwe!

Jak zredukować ilość wykorzystywanych materiałów opakowaniowych?

Każdy proces pakowania jest nieco inny. Różnią się one między branżami, ale i firmami z tych samych obszarów – wiele zależy od organizacji pracy w magazynie, wykorzystywanych maszyn, wielkości zespołu, specyfiki sprzedawanych produktów. Pewne sposoby na zmniejszenie ilości stosowanych materiałów, a co za tym idzie obniżenie kosztów pakowania są jednak dość proste do wdrożenia. Zmianę najlepiej przeprowadzić z doświadczonym dostawcą materiałów jak Mac-Graf. Poniżej znajdziesz kilka elementów, którym warto się przyjrzeć w Twojej firmie.

Zweryfikuj, ile warstw materiałów stosowanych jest w Twoim systemie pakowania.

W branży meblarskiej dość popularny przez długi czas był system czterowarstwowy: folia przeciwpyłowa + narożniki z tektury + tektura falista + gruba folia LDPE, który z powodzeniem można było zamienić na system trzywarstwowy: laminat + narożniki z tektury + gruba folia LDPE.

W branży zoologicznej z kolei produkty ciężkie (żwirki, wielopaki karmy) wysyłane w kartonach są już nierzadko pakowane nie w grubsze kartony, które są dość drogie, ale w kartony standardowe, ale wzmacniane taśmami spinającymi.

W wielu firmach jest spory potencjał do tego, aby bez uszczerbku na jakości pakowania dwa materiały zamienić na jeden, cztery na trzy etc. W praktyce oznacza to szybsze pakowania i zużycie mniejszej ilość materiałów opakowaniowych.

Przenalizuj, czy zmiana formatu materiału opakowaniowego nie sprawi, że łatwiej będzie Ci ustandaryzować ilość pobieranego materiału per paczka np. magazynier może pakować produkt do woreczka z folii pęcherzykowej zamiast owijać go folią bąbelkową z rolki. W ten sposób eliminujesz dowolność liczby owinięć na rzecz szybszego i bardziej ekonomicznego pakowania.

Zweryfikuj, w jaki sposób zaklejane są kartony. Możliwe, że do większości paczek wystarczy taśma węższa i/lub naklejenie jej punktowo, a nie owijanie nią całego kartonu. W ten sposób pracownicy zużyją mniej taśmy, co w przypadku dużego wolumenu paczek przynosi realną oszczędność i eliminuje nadmiar materiałów.

Gdy wypełniasz puste przestrzenie folią bąbelkową, postaw na folię z dużymi bąblami FILL&WRAP. W ten sposób zużyjesz mniej folii, gdyż większe bąble efektywniej wypełnią pustą przestrzeń. Możesz w nią także z powodzeniem owijać przedmioty, co sprawi, że będziesz korzystać z materiału jednorodnego pod względem recyklingu.

Jak widzisz, sposobów na zniwelowanie zjawiska overpackagingu w Twojej firmie jest wiele. Wymaga to jednak pochylenia się nad procesem, weryfikacji tego, jak rzeczywiście (a nie deklaratywnie) przebiega pakowanie w Twoim magazynie. W czasach, w których wiele firm szuka oszczędności, zmniejszenie ilości materiałów opakowaniowych może okazać się quick-winem poprawiającym efektywność biznesu. W ten sposób możesz zyskać sposób, na obniżenie cen produktów i przyciągnięcie kolejnych klientów bez schodzenia z marży.

Jeśli obawiasz się, że zmiana sposobu pakowania sprawi, że Klienci będą niezadowoleni (np. zmniejszenie pakowania marketingowego), to wyjaśnij w komunikacji z Twoimi odbiorcami, że:

w ten sposób będą mieli mniej odpadów do segregacji,

wybierając Twoją markę, przyczynią się do ochrony środowiska,

paczki będą docierać do nich szybciej, dzięki uproszczonemu, a co za tym idzie – szybszemu pakowaniu w Twoim magazynie.

Finalnie bowiem overpackaging nie jest dobry ani dla biznesu, ani dla klienta, ani dla środowiska, a optymalne pakowanie jest przejawem odpowiedzialności i zdrowego rozsądku.